Esben Bjerre: »Få styr på Søerne i København og lav noget havnebad der. Det burde ikke være så svært«

Hvordan udmærker København sig i forhold til andre steder i Danmark?

»Det er ikke fordi, jeg skal kyle Jylland under bussen, men der er bare meget federe her. Jylland kan alt muligt andet, og jeg synes det er en enormt grov generalisering at tale om Jylland som et, for der er ikke noget mere bøvet og »jysk«, end alt uden for København på Sjælland. Der er sådan en mindreværdskompleks, der slet ikke er i Jylland, over, at man ikke er i København, men man er sådan lidt tæt på. Jeg ved virkelig ikke, hvad steder som Køge, Slagelse og Ringsted har gang i. De har slet ikke noget af det, Jylland har, for der er en helt anden ro i Kolding, Vejle og Silkeborg, fordi de er, hvor de nu engang er. Man ved, man ikke er København, så man prøver heller ikke at være det.«

Er vi gode til at yde service i København?

»Nej, der har du virkelig en skamplet på byen. Jeg synes, det er utroligt, hvor dårligt serviceniveauet er, og jeg er enormt trofast de steder, der kan levere en god service, som Pompette. I Danmark og i København i særdeleshed er det lidt, som om at hvis du står i en butik og udfører en service for nogen, er det ikke så vigtigt. Det savner jeg enormt meget mange steder, og jeg kan sagtens gå ud af en butik, hvis jeg synes, der er for uduelig service.

Det er ikke, fordi vi skal til at bukke for hinanden herhjemme, men jeg synes godt, vi kan blive bedre til at sætte en ære i det, vi laver, uanset hvad vi laver. Det skulle også gerne brænde igennem, når jeg bakser rundt i Kina eller Mexico og prøver at formidle det, der foregår – at jeg er glad for det, jeg laver, og at jeg forsøger at formidle den energi og taknemmelighed i det endelige produkt.«

Hvor tager du hen, når du går ud i København?

»Jeg er grundlæggende tilhænger af de steder, hvor folk gør sig dejligt umage med ret få ting. Pompette på Nørrebro synes jeg er et strålende sted. Her kan man få lidt brød, lidt olie, en ost og så ellers vin. Det samme gælder vinbaren Pasteur på Østerbro. Bar Pasta og deres nye sted Buongiorno er også helt fantastisk. Der kan man måske vælge mellem to pastaretter, og det er det. Det er også alle sammen steder, der ikke prøver at ligne den samme café med glødepærer og lidt drivtømmer på væggene. Det tiltaler mig enormt meget.«

Hvor finder du mest ro?

»Jeg kan rigtig godt lide at gå ture. Jeg har et meget fleksibelt arbejde, så jeg går ofte ture om dagen, hvor jeg går og tænker for mig selv. Det kan være på Assistens Kirkegård, hvor jeg virkelig nyder at være, rundt om Søerne og ude langs Refshaleøen og Holmen. Jeg elsker også at gå på volden på Christianshavn. Det er sådan et sted, hvor der aldrig rigtigt er mange mennesker, uanset hvornår man er der, så man føler lidt, man har det for sig selv.«

Hvad mangler København for at blive verdens fedeste by?

»Det ville være strålende, hvis nogen kunne sørge for, at Søerne ikke var så klamme. Jeg ved godt, der kører en ordning med en mejetærsker dernede, men kunne vi få nogle flere af dem? Der lugter af en eller anden form for ensilage, og det ser helt sindssygt ud. Få styr på de søer, og lav noget havnebad der. Det burde ikke være så svært.«

Hvad kan København, som andre byer ikke kan?

»Jeg har rejst meget med mit arbejde, og jeg har været i virkelig mange spændende og fantastiske lande, men det er tit, jeg ender med at tænke, at jeg næsten kan få en bedre version af maden hjemme i København, uanset hvor jeg har været henne.«

Esben Bjerre synes, at der er noget andet liv og en helt anden energi på Nørrebro end på for eksempel Vesterbro, hvor han boede indtil for et halvt år siden.

Er der steder i København, som du decideret undgår?

De nye, opfundne bydele fungerer virkelig ikke. Carlsberg Byen, Ørestaden, til dels også Nordhavn – de bydele virker altid jammerligt spøgelsesagtige. Bylivet, der er på Nørrebro eller Vesterbro, er jo opstået organisk gennem mange år, så jeg tror, det er en illusion at forestille sig, at man bare kan bygge steder, hvor folk synes, det er fantastisk at være.

Jeg er med på, at det er enormt svært for stadsarkitekter og byplanlæggere, for der skal udvides og være plads til flere mennesker, men jeg synes simpelthen ikke, det fungerer, som det er nu. Når man går en tur ude i Ørestaden, har man det, som om man kunne skyde en ved højlys dag, uden at nogen ville opdage det. Der er bare en ubehagelig stemning, så du ser mig ikke ude i Ørestaden.«