Engang holdt Gwyneth Paltrow en pinlig Oscar-tale. Nu er det hendes vagina, alle taler om

Selvfølgelig er det udsolgt – når en verdenskendt skuespiller lancerer et duftlys med navnet »This Smells Like My Vagina«, er der mange, der af bar nysgerrighed gerne vil lugte lunten.

Lyset, der koster 75 dollar og kun kan købes, hvis man tilmelder sig en venteliste, kommer perfekt timet med, at Gwyneth Paltrow nu får sit eget program på Netflix.

»The Goop Lab« har premiere 24. januar, og ser man traileren, kan man se, at det, vi har i vente, er kvinder, der tester diverse skønheds- og sundhedsritualer, som for eksempel at få nåle i hele ansigtet, tage kolde bade eller se på deres eget underliv i et spejl. Den Oscar-vindende skuespiller har længe været interesseret i den del af kroppen.

Foto: PR.

I Gwyneth Paltrows livsstilsunivers, netbutikken Goop, har man allerede i flere år kunnet købe aggregater til underlivet, som f.eks. en vaginal-damper, som skal regulere ens hormonbalance, og et jadeæg, som angiveligt øger din seksuelle energi. Hun har således skabt en marked hos den del af den velstillede kvindelige befolkning, som før har haft hovedet oppe i egen røv, men nu har mulighed for at stikke det et helt nyt sted hen …

Goop anslås ifølge CNN at være omkring 250 millioner dollar værd, og Gwyneth Paltrow viser sig at være noget af en forretningskvinde – bare det, at navnet Goop blev valgt, fordi Paltrow havde hørt, at internetfirmaer med dobbelt O i navnet havde større succes end andre, vidner om, at hun har tænkt sig om. Nogle gange. For flere gange har den kendte skuespiller fået kritik for at markedsføre sine produkter med en lettere tvivlsom skråsikkerhed. For hvad virker, og hvad virker ikke?

Gwyneth Paltrow holdt en meget følelsladet tale, da hun fik en Oscar for sin rolle i filmen »Shakespeare in Love«. I talen takkede hun blandt andre Harvey Weinstein, som hun senere beskyldte for at have forulempet hende. Timothy A. CLARY / AFP Fold sammen Læs mere Læs mere

Kigger man på, hvad man kan købe hos Goop, så er der ud over diverse vitaminer, til når man arbejder for meget, er gravid, ikke kan koncentrere sig eller skal falde i søvn – pakket i poser så lækre, at man får lyst til at spise dem som slik – også en del dildoer.

Disse fås med navne som »The Millionaire« og »The Tennis Coach« til 55 dollar, og man kan også købe en guldvibrator i en halskæde til 148 dollar. Efter sådan en omgang kan man godt blive svedt, men så er det godt, at Goop også sælger en vandflaske med en ametyst i, som koster 84 dollar.

Flere af produkt-beskrivelserne handler om, at man skal optimere sit liv på forskellig vis, og som Paltrow siger i traileren til »The Goop Lab«: »Vi er her én gang, ét liv, hvordan kan vi få det bedste ud af det?«.

Det kan man på mange måder, hvis man skal tro Goops hjemmeside. Her kan man bl.a. læse et interview med genetik-professor fra Harvard David Sinclair, som har skrevet bogen »Lifespan«, og som mener, at det at ældes er en sygdom, som vi snart får has på.

Med udsigten til et langt liv er det da klart, at der er nogle ting, man må have på plads, og også her kan Gwyneth Paltrow hjælpe: På hjemmesiden sælger hun en såkaldt »Psychic vampire repellent protection mist«, hvor blandingen af bl.a. lavendel og rosmarin til 27 dollar skal holde de psykiske vampyrer væk. Et fund til prisen, for kan vi ikke alle blive træt af de mennesker, der suger al energi ud af os? Og nu vi er ved den slags typer, så er der heldigvis også en anden spray, som travle mødre må have fingrene i: »Chill child – kid calming mist«. Den sprayer du rundt om dit barns aura for at få det til at slappe lidt af. Mor skal jo i gang med sit jadeæg, som var noget af det, der første gang skabte overskrifter – og ikke just god omtale.

For det har ikke kunnet bevises, at jade i skeden gør noget godt for dig, og Goop har tidligere måttet betale 145.000 dollar i et forlig, efter at firmaet blev sagsøgt for at markedsføre jadeæggene med uvidenskabelige påstande. Doktor Jen Gunter, som er en californisk gynækolog, har ligefrem skabt et navn for sig selv som hende, der systematisk tilbageviser de råd, hjemmesiden kommer med, når det gælder skedens ve og vel. For nylig sagde hun i et interview til NPR, at »der er mange penge at tjene på vaginal skam«, og hun er imod den der tendens med, at man opfinder en kur for noget, som slet ikke er et problem, og samtidig får kvinder til at føle, at de er unormale eller beskidte.

Med datteren Apple Martin til koncert med Coldplay. EPA/STR UK AND IRELAND OUT Fold sammen Læs mere Læs mere

Men Gwyneth Paltrow ved formentlig, at al omtale er god omtale, og at lave rabalder med et provokerende duftlys lige op til premieren på en ny programserie på Netflix vil få folk til at hoppe på. Om ikke andet, så fordi det er så dejligt at blive forarget.

Men hvem er hun, denne skuespillerinde, som kan få så mange til at blive vrede?

Spielberg som gudfar

Gwyneth Paltrow blev født i 1972 i Los Angeles. Moderen var skuespiller og faderen var filminstruktør, og med Steven Spielberg som gudfar er det ikke så svært at slå igennem som skuespiller, som det er for mange andre unge håbefulde. Hendes gudfar gav hende da også rollen som en ung Wendy i Peter Pan-filmen »Hook«, men det var for rollen som Viola de Lesseps i »Shakespeare in Love« fra 1998, at hun fik en Oscar, og husker man ikke filmen, husker man måske takketalen, hvor hun brød sammen og græd som pisket, da hun skulle takke sin familie. Blandt publikum sad bl.a. to af de nominerede, Cate Blanchett og Meryl Streep, og en hel del andre skuespillere, som så lidt betuttede ud over den megen gråd.

Men ud over familien, sin agent og sin medskuespiller Joseph Fiennes var der også en anden, hun takkede – og det var filmmogulen Harvey Weinstein, som lige nu er midt i en retssag med beskyldninger om overgreb på flere kvinder i Hollywood. Da sagen først kom frem, var Gwyneth Paltrow ude og fortælle, at også hun havde følt sig forulempet af filmproducenten. Dette var angiveligt sket under optagelserne til filmen »Emma« i 1996, hvor hun mødtes med Weinstein, og han lagde sin hånd på hendes lår og bad hende gå med ind i soveværelset og få massage.

Gwyneth Paltrow i John Maddens film »Shakespeare in Love«. EPA PHOTO/AFP PHOTO MIRAMAX/LAURIE SPARHAM/hmb/jpr-vl Fold sammen Læs mere Læs mere

»Jeg var ung, jeg havde lige fået en filmkontrakt, og jeg var skrækslagen,« har hun senere fortalt The New York Times. Dengang det skete, fortalte hun det til sin daværende kæreste, Brad Pitt, som angiveligt bad Weinstein om at holde fingrene for sig selv – og Weinstein bad til gengæld Paltrow om ikke at fortælle nogen om episoden.

Ja, Brad Pitt. Paltrow har haft en del kendte kærester. Hun var sammen med Pitt fra 1994 til 1997, herefter var hun i en periode i et forhold med skuespilleren Ben Affleck, før hun i 2002 mødte forsangeren i Coldplay, Chris Martin. De blev gift året efter og nåede at få to børn sammen: Apple i 2004 og Moses i 2006.

Ægteskabet holdt ikke, og i 2014 var det, at Gwyneth introducerede et helt nyt koncept for omverdenen: »Conscious uncoupling«. Sammen med Dr. Habib Sadeghi forklarede hun, at denne form for skilsmisse handlede om at forstå, at irritationerne i et forhold er et signal til, at man skal se indad og finde ud af, hvad det er, man har brug for for at hele.

Alternativt site

Denne konstante søgen efter nye veje fik hende til at stifte det alternative livsstilssite Goop i 2008, og i juni 2017 udtalte Gwyneth, at hun ville skrue ned for sin skuespilkarriere for at koncentrere sig om sit firma. Og til det vil nogen måske sige »hvilken karriere?« – for selv om hun var heldig fra starten at blive nærmest født ind i Hollywood og har fået en Oscar og mange andre priser, så begyndte det efter film som »The Talented Mr. Ripley« (1999), »Sliding Doors« (1998) og Wes Andersons skønne, skæve »The Royal Tenenbaums« (2001) at tynde ud i de store roller. I 2012 spillede hun over for Mark Ruffalo i filmen »Thanks For Sharing« som handler om et par, der går i terapi for sex-afhængighed, hvilket fik flere anmeldere til at antyde, at den sygelige optagethed af sex og det, der ligner, mindede meget om Gwyneth Paltrows egen verden.

Nå, men tilbage til duften af Gwyneth.

Berlingske har som bekendt ikke set lyset. Endsige duftet til »This Smells like my vagina«, da det er udsolgt. Så da vi ikke har mulighed for at efterprøve, hvad det dufter af, må vi ty til beskrivelsen: »Funny, gorgeous, sexy and beautifully unexpected scent«, som består af en blanding af geranium, citrus, bergamotte, rose og ambrettefrø.

Berlingskes vin- og madanmelder Søren Frank er efter mange år i branchen ekspert i at decifrere duftnoter, og vi bad ham derfor om at opsummere, hvad sådan et lys – og dermed Gwyneth Paltrows nedre dele – dufter af. Lidt mod sin vilje sagde han ja til eksperimentet, og her kommer anmeldelsen:

»Jeg kender ikke ambrettefrø, men bergamotte er en meget eksotisk aromatisk og parfumeret form for citrus – den, som findes i Earl Grey-te og alteabolsjer. Geranium er ligeledes en meget parfumeret og feminin duft, ligesom rose er det. Med andre ord er det en blanding af citrus og rosenfloralitet – for mig lyder det som mange dame-parfumer og ikke så meget som en duft af naturlig vagina.«

»The Goop Lab« har premiere 24. januar. Det har ikke været muligt at se programmet før premieren.