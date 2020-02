Endnu et stort vinkup rammer København: Luksuriøs sushirestaurant ribbet for dyr vin og champagne

Endnu en af Københavns luksusrestauranter er blevet udsat for et opsigtsvækkende indbrud. Denne gang gik det ud over restaurant Anaba i Nordhavn.

Restauranten, der serverer luksus-sushi, meddelte onsdag, at den i weekenden har fået stjålet store mængder champagne og vin. Anabas ejer, Mads Battefeld, skriver i et opslag på Instagram, at vinene er blevet stjålet af »nogen, der desværre har kendskab til vine og vidst, hvad de skulle tage«.

Mads Battefeld nævner, at tyvene er stukket af med en række eksklusive champagner og vine og er gået efter mærker som Taittinger, Pol Roger, Krug,

Perrier Jouët, Domaine Dauvissat og en række andre.

Den ulykkelige ejer efterlyser samtidig oplysninger om indbruddet, men erkender, at det bliver svært at få vinene tilbage.

»Chancerne for, at det kommer tilbage, er nok ikke særligt store, men hvis der skulle være nogle, der har kendskab til noget i omløb, eller har set noget mistænksomt ude i Nordhavn fra lørdag til tirsdag, må I meget gerne kontakte os,« skriver Mads Battefeld.

Formel B var første offer

Dermed er Mads Battefeld og Restaurant Anaba i samme båd som Michelin-restauranten Formel B, der blev udsat for et lignende kup i weekenden. Her blev der stjålet ekstremt sjældne vine til en samlet værdi af over en million kroner.

Det fremgår ikke, hvilken fremgangmåde, der blev brugt ved indbruddet på Anaba, men på Formel B trængte tyvene ind ved på Olsen Banden-manér at banke hul i væggen til vinkælderen fra naboejendommen.

Københavns politi skriver i et skriftligt svar til Berlingske, at de nu undersøger, om der er en sammenhæng mellem de to indbrud.

»Vi kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse om indbrud i et kælderrum i restaurant Anaba. Der er ikke på nuværende tidspunkt spor, der underbygger en sammenhæng med indbruddet i restaurant Formel B – men fordi der er stjålet vin i begge sager, undersøger vi naturligvis, om der skulle være en sammenhæng,« lyder det fra Københavns Politi.