Én gang var nok for livsstilseksperten Anne Glad: »Det virkede tæt på upassende, at folk sådan sidder og hygger sig på de der boblefontæner«

Hvilket sted i København holder du mest af?

»Vi bor i Latinerkvarteret i det indre København, og det er den plet, jeg elsker allermest. Da jeg som helt ung selv besøgte byen for første gang uden voksenovervågning, var det også det område, jeg var mest tiltrukket af. De seje tøjbutikker med sort, fransk modetøj, Krasnapolsky og vintage fra Roger. I dag er det stadig vintage- og nichebutikker, der dominerer, men jeg kender alligevel de andre beboere og forretningsdrivende, og vores søn går i den lokale børnehave i Sankt Peders Stræde. Så det er min landsby.«

Hvordan vil du beskrive Københavns udvikling i den tid, du har boet i byen?

»Da jeg ankom i 90erne, kom der for alvor skred i byfornyelsen på brokvartererne. København var slidt og møgbeskidt, helt anderledes end det børnevenlige åndehul, den er i dag. Alle mine medstuderende var genhusede, og jeg boede selv med dele-træk og slip på Falkoner Allé – uden bad selvfølgelig. København trængte til en overhaling, og byen står flot som aldrig før, til gengæld er ejerboligmarkedet i dag primært for de velhavende.«

»I nullerne rykkede de store luksusbrands ind på Strøget med flagship stores, primært til glæde for asiatiske turister. I takt med at handlen er flyttet på nettet, er et hav af butikker nu lukkede, præcis som jeg oplevede det på Manhattan for fem år siden. Jeg tænker, at vi skal i gang med at overveje, hvad vi skal bruge vores bymidte til. Det har jo været turister, der kunne holde røven oppe på butikkerne, men nu glimrer de jo ved deres fravær. Det skal vi nok vænne os til; jeg tror ikke, de asiatiske turister kommer myldrende, bare fordi der kommer en vaccine.«

»Hvis man nu sænkede huslejerne, så andre end kædebutikkerne kunne komme til, ville det skabe meget mere liv – måske kunne bymidten så fyldes med kunsthåndværk. Og så skal bymidternes åbningstider altså gentænkes – det giver ikke længere mening, at man kun kan shoppe fra ti til 17:30, og det er også derfor, shoppingcentrene klarer sig bedre end bymidterne. I netbutikkerne handles der mest tidlig morgen og sen aften og i weekenden. Det kunne indre by lære noget af.«

Hvad mangler København for at blive verdens fedeste by?

»Endnu mere af det, der binder os sammen. Metroen har skabt en fuldstændig fantastisk sammenhængskraft i byen. De nye broer over havnen, som giver endnu mere liv til Christianshavn og Amager. Flere gode cykelruter. Tænk, at vi kan komme så hurtigt rundt i en storby! Selvom jeg har bil og egen garage, vælger jeg næsten altid metro eller cykel, fordi det er meget hurtigere og enklere.«

Færdiggør sætningen: Hvis jeg var overborgmester, ville jeg …

» … ærgre mig over, at det ikke lå i mine hænder at gøre noget ved gadeprostitution.«

Hvor går du ud i København, når du skal spise? Eller hvis du bare skal have en drink (eller flere)?

»Vi bliver som regel i nabolaget. I gamle dage prøvede vi en masse nye restauranter, når de åbnede. Vi spiste ude et par gange om ugen. Efter at vi er blevet forældre, skal det i stedet bare fungere. Bar'Vin i Skindergade har en enkel, men helt vidunderlig menu af fransk landkøkken, og vi lader altid Nils Tyge eller en af hans vintjenere lave parringen glas for glas. Fra de første forårsdage til sensommeren sidder vi foran l'Education Nationale. Jeg bryder mig ikke om cocktails, så jeg vil altid hellere på vinbar. Det sidste par år er naturvin blevet det, vi cykler langt efter.«

FAKTA Blå bog: Anne Glad Wagner Anne Glad Wagner, født 1972 i Næsby på Fyn. Cand.mag. i nordisk sprog og film- og medievidenskab fra hhv. Odense og Københavns Universitet. Livsstilsekspert, tv-personlighed, foredragsholder og tekstforfatter, især kendt fra DR-programmet »Kender du typen?« Den nye sæson er netop begyndt.



Laver podcasten »Bogselskabet« og er medlem af UNICEF Danmarks præsidium.



Bor i indre København med sin mand, musikproduceren Kim Glad Wagner, og deres fælles barn, Kaj, der blev født i 2017. FOLD UD FOLD UD

Beskriv en perfekt lørdag i København!

»Sådan én havde jeg i juni, da byen for en stund lukkede op. Kaj blev passet hele dagen, så jeg kunne endda nå at løbe en tur i byen om morgenen. Klokken 16 mødtes vi med en flok venner på Bølgen ved Kalvebod Brygge, hvor Cykelkokken holder til. Efter aperitiffen cyklede vi mod Sydhavnstippen og videre ud til Fælleden og endte på Islands Brygge. Undervejs blev vi winet og dinet fra Cykelkokkens interimistiske køkken i hans Bullitt-cykel. Da vi løb tør for vin på Bryggen, blev der paddleboardet (en slags surfboard, som man står på og padler sig frem med, red.) på tværs af havnen. Arrangementet lukkede kl. 22, så vi cyklede hjem og dansede til den lyse morgen.«

Hvilke steder/bygninger ville du vise en udenlandsk gæst?

»Jeg præsenterer altid København fra vandvejen for udenlandske gæster; jeg elsker kanalbådene, og det er et oplagt udgangspunkt for at forstå byen: Amalienborg, Christiansborg, Børsen, Nationalbanken, Nyhavn og Christianshavn. Men et smut om Glyptoteket, Byhaven ved Pumpehuset og Guldbergsgade ville indramme fortællingen.«

Hvad ville du undgå at vise?

»Der er en del af indre Nørrebro og Nørrebrogade, som er byfornyet på en alt for pragmatisk måde, for at sige det mildt. Grimme, billige, usunde bygninger, som vi burde rive ned og erstatte af noget mere menneskevenligt.«

Hvad synes du er en skamplet på København?

»Jeg bliver forstemt, hver gang jeg kører hjem ad Kalvebod Brygge. De kontorsiloer og hoteller – med SEB og Krystallen som undtagelserne – som fik lov til at skyde op på denne del af havnefronten, har jeg aldrig forliget mig med. Selv efter at andre dele af havnen blev bebygget med nyskabende og spændende bygninger, fortsatte uskønne klodser med at blive smækket op her. Jeg er på det seneste stødt på flere store virksomheder, som beder medarbejderne arbejde hjemme tre dage om ugen, og som har gjort alle kontorpladser fleksible. Det betyder behov for færre kvadratmeter og store summer sparet på husleje. De store kontorhuse kunne i så fald blive konverteret til billige boliger.«

Er vi gode til at yde service i København?

»Vi er godt vant. Serviceniveauet er højt, men gudskelov har vi ikke den der ultraservile, underdanige service, som man eksempelvis møder i Asien. Det gør mig bare utilpas – og de værste mennesker er dem, der taler grimt til tjenere, taxichauffører eller andre i servicefaget. Det kan få mig til at vise kløer!«

Hvad skal københavnerne blive bedre til?

»Vi skal huske at være stolte af vores vidunderlige, smukke by. Den er i øvrigt fuld af fantastiske mennesker, som er begavede og dygtige. Det må vi godt sige højt.«

»Jeg bliver lidt lykkelig, hver gang jeg nærmer mig byen fra Amagermotorvejen og ser skylinen med alle de klassiske tårne. Så ved jeg, at jeg er kommet hjem.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Hvordan ser du på havnebadene? Byens trafikforhold? Skrald?

»Jeg bor midt i Københavns partyzone nummer ét. I hvert fald, når byen ikke er covid-lukket. Jeg er imponeret over Københavns renovationsfolk. Klokken ni er der som regel blæst og rengjort i Vestergade, som ellers sejler i takeaway-emballage, knuste flasker og opkast i den tidlige morgen. Jeg synes faktisk, at København er utrolig ren. Skraldet ligger som regel omkring overfyldte affaldsspande, så intentionerne fra brugernes side er i hvert fald i orden. Da jeg blev udstyret med en barnevogn for nogle år siden, åbnedes mine øjne for, at det stadig er svært at komme omkring, hvis man er gangbesværet eller kørestolsbruger. Det kunne vi blive bedre til. Tænk at bo i så veldrevet og smuk en by, som er så ren, at man kan bade i havnen.«

Hvad er Københavns mest oversete åndehul?

»Vi hænger tit ud på Blox. Torvet foran bygningen er ret vellykket. Man kan bade i kanalen, lege på den store trappe – og søge ned i kælderen til de store puder, når vejret er for råt udenfor. Jeg er også en af de tosser, som synes, bygningen er virkelig fin.«

Hvilken københavnsk kulturinstitution besøger du oftest – og aldrig?

»Københavns Hovedbibliotek er et yndet udflugtsmål, når det regner. Børneafdelingen er for nylig redesignet og renoveret, og den inviterer både til leg og læsning. Men jeg glæder mig, til det igen bliver en mundbindsfri oplevelse. Jeg kommer aldrig i DGI-byens vandkulturhus Jeg har været der en enkelt gang, og det var helt skrækkeligt. Jeg blev virkelig ikke wellnessforført! Der var for kloret og for varmt, og det virker tæt på upassende, at folk sådan sidder og hygger sig på de der boblefontæner.«

Hvad burde være Københavns vartegn?

»Jeg bliver lidt lykkelig, hver gang jeg nærmer mig byen fra Amagermotorvejen og ser skylinen med alle de klassiske tårne. Så ved jeg, at jeg er kommet hjem.«

Hvor i byen har du haft dit lykkeligste øjeblik? Beskriv det øjeblik.

»Et lykkeligt øjeblik var på hedengangne Alberto K øverst på SAS Royal. Min mands seneste runde fødselsdag, et bord med udsigt over Tivoli, søde tjenere, vidunderlig mad og vin og følelsen af virkelig at være på toppen af alting i livet. Men jeg var sgu også ret begejstret for livet på Rigshospitalet for tre år siden, da Kaj kom til verden.«