EM-slutrunden kommer til at have indflydelse på trafikken i København – se hvilke veje, der bliver lukket, og hvor du ikke skal parkere din bil

Europamesterskabet i herrefodbold skal som noget nyt afholdes ikke kun ét sted, men i 12 værtsbyer rundt i Europa, herunder i København.

Og der er andet end landsholdsfodbold, der kommer til at påvirke humøret hos de lokale københavnere. For der kommer nemlig en lang række ændringer i trafikken især på selve de fire kampdage. Ændringer, som i sidste ende kan betyde, at beboeres biler vil blive flyttet af politiet, hvis bilerne holder det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Det oplyser DBU til borgerne i området, skriver TV 2 Lorry.

Slutrunden sparkes i gang i Rom 11. juni, men allerede dagen efter går det løs i København. 12. juni kl. 18:00 tørner Danmark således ud mod Finland, men allerede nu er der ifølge formanden for Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf, trafikale problemer i området.

»Jeg er klar over, at EM er en vigtig begivenhed for Danmark og Østerbro, men jeg håber, det bliver afviklet med så få fodboldrestriktioner for borgerne som muligt. De (DBU og Københavns Kommune, red.) har lovet, at de vil begrænse generne, så meget de kan,« siger Allan Marouf til TV 2 Lorry.

De problematiske forhold er ifølge mediet blandt andet, at der i forvejen er mangel på parkeringspladser i kvarteret, og at det nu ser ud til, at der vil blive inddraget yderligere pladser.

Københavns Kommune udtaler til mediet, at den netop vil forsøge at begrænser gerne mindst muligt.

Herunder kan du se de ændringer, som DBU har annonceret.

Hele perioden

På kortet herunder kan du se, hvordan trafikken allerede fra nu og til 7. juli er påvirket.



I perioden 18. maj til 7. juli afspærres Edel Sauntes Allé fra Øster Allé til Universitetsparken, og kørselsretningen vendes i perioden 18. maj-7. juli 2021. I samme periode afspærres et antal parkeringspladser på Gunnar Nu Hansens plads i den vestlige ende.

På Øster Allé afspærres de skrå parkeringspladser mellem Per Henrik Lings Allé og Nørre Allé også.

Kortet gælder 18. maj til 7. juli, og det er de røde områder som er berørte. Fold sammen Læs mere Læs mere

Dagen før kampen

Der kommer til at være spærret for gadeparkering dagen før kampdagene, det vil sige 11., 16., 20. og 27. juni mellem Per Henrik Lings Allé og Nørre Allé. Aftenerne og nætterne før kampdagene vil der være indkørsel forbudt i begge ender af Øster Allé samt ved indkørslen til Gunnar Nu Hansens Plads fra klokken 22, som man kan se på nedenstående kort.

Sådan er trafik og parkering påvirket om dagen 11., 16, 20. og 27. juni. Fold sammen Læs mere Læs mere

Beboere må gerne parkere i området natten over, men skal i så fald stå tidligt op. Bilerne skal nemlig være flyttet ind klokken 7 om morgenen på kampdagen.

Hvis ikke bilerne er blevet fjernet, vil politiet kontakte bilejerne. Hvis ikke bilerne bliver flyttet rettidigt, kan man få sin bil fjernet af politiet, som man generelt kan, hvis man parkerer et sted med forbudt standsing, oplyser DBU. Man vil i så fald få at vide af politiet, hvor den er flyttet til.

Sådan er situationen fra klokken 22:00 dagene før kampdagenen, dvs. 11., 16. 20. og 27. juni. Fold sammen Læs mere Læs mere

På kampdagene

På selve kampdagene, 12. 17., 21. og 28. juni bliver Øster Allé og Gunnar Nu Hansens Plads samt de tilhørende offentlige parkeringspladser lukket. Det samme gælder ifølge DBU også de private, skrå parkeringspladser på Gunnar Nu Hansens plads samt parkeringskælderen under Østerfælled Torv, hvor MENY ligger.

Østre Allé kommer til at være lukket natten over, mens de øvrige områder forventes at blive åbnet to timer efter kampene er overstået. Der bliver dog åbnet for parkeringsarealerne ved Brumleby via Trianglen så tidligt som muligt, oplyser DBU.

Sådan bliver der lukket på kampdagene 12., 17., 21. og 28. juni. Fold sammen Læs mere Læs mere

Der bliver kamp om parkeringspladserne på Østerbro, men mellem fodboldfans og UEFA udspiller der sig lige nu også en kamp om de begrænsede siddepladser inde på stadion. Den kan du læse mere om her.

Man kan få mere at vide under punktet »Nabo« på copenhageneuro2020.dk.