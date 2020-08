Ekstra Bladets chefredaktør om Nikolines og Bisses håne-rap om avisen: »Jeg kunne ærligt talt ikke holde ud at høre det til ende«

I fredags skulle Nikoline og Bisse have livestreamet en fælles optræden med Ekstra Bladet som vært på eb.dk. Planen om duoens optræden følger efter en sommer med debat om Ekstra Bladets musikanmelder Thomas Treos måde at anmelde særligt kvindelige kunstnere på.

Livestreamet blev dog ikke til noget, og i weekenden udtalte Nikoline i en sms til musikbladet Gaffa, at duoen havde set frem til at optræde med nummeret »Skærmtrold« i Ekstra Bladets regi, men at »uforudsete omstændigheder« havde ført til, at koncerten måtte aflyses.

Nummeret »Skærmtrold« indeholder blandt andet en længere tilsvining af Ekstra Bladet, avisens chefredaktør Poul Madsen og musikanmelderen Thomas Treo. Blandt andet kaldes Ekstra Bladet for »ugebladet for racister«, og der rappes om »Treos kloak-patriark-kakerlak-rakkerpak«, der er finansieret af »sorte penge fra Madsens ping-ping-trafficking«.

De barske tekster var dog ikke årsagen til, at koncerten blev aflyst, siger chefredaktør Kristoffer Eriksen til Berlingske. Forklaringen er, at Nikoline og Bisse var »enormt utilfredse« med avisens valg af location for livestreamingen, og parterne blev enige om, at koncerten ikke kunne gennemføres.

Kristoffer Eriksen, chefredaktør, Ekstra Bladet »Alt det med Thomas Treo har været gennem manegen. Men kunsten er fri, de må synge lige præcis det, de vil. Det er der ingen på Ekstra Bladet, der tager skade af. «

Location, location

Forud for den beslutning havde parterne forgæves forhandlet om, hvilke forhold livestreamingen skulle afvikles under. Blandt andet ønskede duoen at fremføre deres sang i en scenografi, der skulle forestille et redaktionslokale, ligesom de krævede, at avisen skulle levere grafisk materiale med »avisoverskrifter«, som med Ekstra Bladets typografi udbasunerede falske og fantasifulde nyheder som »Sort begår massedrab på ku klux klan« og »Lesbisk kastrerer homofobisk imam«. Overskrifterne skulle danne baggrund i streamingen.

Disse krav ville avisen ikke imødekomme, men opfordrede i stedet de to kunstnere til at tjekke den location på Amager, en medarbejder havde fundet til dem. Det gjorde duoen ikke, men de skrev alligevel til avisen, at den location ikke kunne bruges.

»De skriver til os, at koncerten ikke kan afvikles derfra, og så bekræfter vi deres aflysning. Senere vender de tilbage, for nu vil de godt alligevel. Og så sætter vi de sidste arrangementer i gang, for vi er kun interesseret i at få afviklet dette event. Natten til fredag får vi så en email om, at de alligevel ikke kan bruge vores location, og så er vores tålmodighed opbrugt. Så vælger vi at fastholde deres aflysning,« siger Kristoffer Eriksen.

Bisse fra sin koncert på Northside Festival 2017. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Lidt old«

Chefredaktør Kristoffer Eriksen kendte ikke indholdet af »Skærmtrold«, mens forhandlingerne om location for livestreamingen udspandt sig.

»Jeg tror, det var et stunt, de ville lave på os, og det skulle de da bare have haft lov til. Det havde ikke været noget problem. Det havde da sikkert været meget sjovt. Det ville aldrig nogensinde give os grund til at aflyse. Det kan jeg simpelthen sværge på,« siger Kristoffer Eriksen.

Hvad tænker du om det, de skriver om Ekstra Bladet i teksten?

»Det er jo lidt old. Den debat er ligesom kørt. Alt det med Thomas Treo har været gennem manegen. Men kunsten er fri, de må synge lige præcis det, de vil. Det er der ingen på Ekstra Bladet, der tager skade af. Personligt ville jeg nok mene, at de kunne have gjort lidt mere ud af musikken og melodien. Jeg synes ikke, det svinger. Det er ikke et godt nummer, men teksten skal de da bare fyre af – det er der ingen, der går i stykker af på Ekstra Bladet. Men jeg kunne ærligt talt ikke holde ud at høre det til ende,« siger Kristoffer Eriksen, der har lyttet til lidt af nummeret.

Berlingske har via Nikolines manager Olga Thor forsøgt at få en kommentar om forløbet fra duoen Nikoline og Bisse, men hun er ikke vendt tilbage på henvendelsen. I en pressemeddelelse udsendt tirsdag morgen udtaler Nikoline om sangen »Skærmtrold«, at den er lavet i anledning af den annoncerede optræden på eb.dk live fra Parken, men at optræden »blev aflyst last minute«. Nummeret kan høres på Spotify.