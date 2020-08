Efter kontrovers om Huawei: Kina lukker munden på 22-årig svensk sangstjerne

Sidste år blev den svenske sangstjerne Zara Larsson skarpt kritiseret for at deltage i en reklamekampagne for den kinesiske telegigant Huawei, som er mistænkt for at spionere for den kinesiske stat.

»Hvorfor går du Kinas ærinde?« spurgte en lokalformand i Moderaternes ungdomsafdeling, Matilda Ekeblad, i dagbladet Expressen 4. august.

»Det er skræmmende, at en så kendt person, et forbillede for tusinder af unge, anvender sin platform til at gå Kinas ærinde,« skrev Matilda Ekeblad – blandt andet med henvisning til Kinas undertrykkelse af etniske befolkningsgrupper.

Samme dag lagde Zara Larsson i et interview til svensk TV4 afstand til Kina. Hun sagde i den forbindelse blandt andet, at den reklamekontrakt, som hun i 2019 indgik med Huawei, ikke – hverken personligt eller professionelt – var »den smarteste deal«, hun havde gjort, og at samarbejdet var ophørt.

Huawei er blevet beskyldt for at spionere for den kinesiske stat, og flere lande, blandt andet USA, har af den grund ikke villet købes selskabets sendesystemer. Selskabet afviser påstanden påstanden og siger, at det er et helt normalt og uafhængigt privat selskab.

»Selv om Huawei mener, at selskabet ikke har kobling til staten, er det svært at bevise eller modbevise. Vi ved, at den kinesiske stat ikke er nogen rar stat, og jeg vil ikke støtte det, som den gør,« sagde Zara Larsson, som fortalte, at samarbejdet med Huawei var ophørt flere måneder tidligere, og at hun havde villet kritisere blandt andet Kinas politik i Hongkong, men ikke kunne gøre dette på grund af kontrakten.

»Alle, som kender mig, ved, at jeg forsvarer menneskerettighederne,« sagde Zara Larsson.

Vestlige selskaber giver efter for Kina

Hendes kritik er nu tilsyneladende blevet hørt af magthaverne i Beijing. I hvert fald har Apple Musics streamingtjeneste lukket af for hendes musik i Kina, skriver flere udenlandske medier, blandt andet SVT.

Kina er kendt for at udøve en omfattende censur. Amerikansk PEN påviste for nyligt i en rapport, at filmindustrien i Hollywood udsættes for censur, når den vil ind på det enorme kinesiske marked, og at filmselskaberne ofte giver efter for denne. Det drejer sig blandt andet om scener, som giver et negativt billede af kinesere, og scener med erotisk indhold. Blandt andet er James Bond-film blevet censureret.

PEN, der er en forfatterforening, som kæmper for ytringsfrihed, har tidligere udarbejdet rapporter, der viser, at Kina også udøver omfattende censur af oversættelser af udenlandsk litteratur til kinesisk, censur mod journalister og medier samt censur af ytringer på sociale medier og begrænsning af digitale platforme.

Herhjemme var popstjernen Christopher ligesom Zara Larsson i 2019 reklameansigt for Huawei. Hans ansigt har kunnet ses på enorme plakater rundt om i landet.

I et interview på dr.dk i april 2019 sagde han, at »Huawei har lavet et rigtig godt produkt, som jeg støtter gennem mit samarbejde.« Han ville ikke kommenterer på »spekulationer omkring selve virksomheden«. Da DR spurgte ham, om han var bange for, at samarbejdet kunne have en negativ effekt på hans image, svarede han:

»Der er altid en risiko, når man indgår partnerskaber – der kan opstå ting, man ikke har kunnet forudse eller forvente. Og den risiko går jo begge veje. Jeg kunne få dårlig omtale, som så ville reflektere dårligt på mine samarbejdspartnere.«