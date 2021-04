Efter enorm shitstorm: Flæskekokken Umut vil bytte sexisme, racisme og homofobi ud med »kæk tale«

Den kendte kok Umut Sakarya fortalte forud for første afsnit af realityprogrammet »Over Atlanten«, at han ville gøre op med »hyggesexismen«. Efterfølgende har flere postet screenshots af kommentarer på sociale medier, der viser, at Umut selv har udtrykt sig endog meget groft om kvinder.

Det er blandt andet sket på hans Instagram-profil og i den lukkede Facebook-gruppe, der kalder sig Official Team Grease, en gruppe, der tidligere ikke tillod adgang til kvinder og som særligt henvender sig til kødelskende mænd. Gruppen er oprettet af Umut Sakarya, der sammen med andre er administrator for gruppen. I den har han tidligere brugt nedladende udtryk om kvinder såsom »opvaskemaskiner« og »ludermor« – men det skal være slut nu, siger han i dette interview.

Hvornår gik det op dig at du havde talt om kvinder på en forkert måde?

»Det er ikke sådan, at der kom en dag, hvor det pludselig gik op for mig, at jeg har talt for dårligt om kvinder. På båden (i programmet »Over Atlanten«, red.) blev jeg venner med Sarah Bro, og sammen dyrkede vi en hård form for humor. Samtidig begyndte vi at tale om, at denne her jargon måske ikke var den bedste at have offentligt. Men jeg har gennem længere tid haft den tanke. Jeg er ikke 20 år længere, og min kæreste har flere gange bedt mig stoppe med at tale grimt om kvinder. Hun synes nemlig, at tonen var blevet for meget. Men når man er i et miljø, hvor man ikke følger særlig med i sexismedebatten, og hvor tonen er sexistisk, så ser man det jo bare som sjov. Hyggesexisme er en stor del af dansk humor og i særlig grad i et køkken, hvor den ofte får fuld skrue. På andre arbejdspladser ville der være blevet grebet ind, men i et køkken bliver man nærmest opfordret til groft sprog.«

Hvorfor tror du, at en arbejdsplads som et restaurantkøkken udvikler en grov jargon?

»Min teori er, at det hænger sammen med, at køkkenpersonale i gamle dage ofte bestod af folk, der ikke havde mulighed for at arbejde andre steder. Det var først i 00erne, at det begyndte at ændre sig. Den egentlige revolution, hvor der for alvor blev rettet op på arbejdsmiljø og tone, er først kommet efter 2010, hvor det har vist sig, at branchen har været langt bagud i forhold til andre arbejdsmiljøer. Så jeg tror, at det grove sprog er et restprodukt fra de gamle dage. Jeg har lige talt med min mor, der sagde til mig, at ‘sådan er du jo ikke, Umut’, hvortil jeg svarede ‘nej, men det er sådan, man bliver i et køkken’. Men det er ikke en undskyldning. Når du taler på den måde og bliver ved med, at sige det kun er for sjov, og folk samtidig siger ‘jamen, det er ikke sjovt’, så beder du selv om at blive opfattet som sexist.«

Du siger, at sexismen er en del af den grove danske humor – har du tilladt dig denne meget kvindefjendske jargon for at blive mere accepteret som dansker?

»Nej, det tror jeg ikke. Når du har mange, der hele tiden klapper af dit sexistiske sprog, så er det er jo menneskeligt at tænke, at så er det nok o.k. Team Grease (Umut Sakaryas udskældte Facebook-gruppe, red.) har jo ikke bare været sexistisk, men også racistisk – alle fik en tur – og alle har syntes, at det var fedt. Og når nogen udefra har kritiseret gruppen, er de blevet skudt ned. I sådan en sammenhæng tager det lang tid at indse, at noget er galt. Og jeg har selv været galt på den, selvom jeg ikke har villet se det i øjnene.«

Hvornår gik det for eksempel galt?

»Til min kærestes seneste fødselsdag, stod jeg op klokken fire og lavede et smukt morgenbord. Så tog jeg et billede af morgenbordet, og postede det på facebookgruppen med teksten ‘Min opvaskemaskine har fødselsdag’. For det var meget normalt i Facebook-gruppen at kalde sin kæreste for opvaskemaskine. Da min kæreste så sagde, at hun syntes, det var en mærkelig ting at skrive, sagde jeg, at det jo bare er for sjov. I dag kan jeg godt se, at det ikke er sjovt, og at det viser, at jeg ikke længere kunne se, at grænsen var overskredet. Det har taget noget tid at finde ud af, for det er svært at skille sig af med en indgroet vane. Men samtidig er det sgu også svært at vide, hvor grænsen rent faktisk går. Er det en o.k. ting at sige, når du sidder sammen med fire venner? Der er jeg begyndt at tænke, at hvis vi ikke stopper med at sige den slags, også når vi kun er fire venner samlet, så tror jeg ikke, vi nogensinde kommer af med den jargon. Det var derfor, at jeg åbnede Team Grease mere op for offentligheden. Hvis man udelukker andres holdninger, så udvikler man sig ikke. Så bliver man en ren hulemandsklub, der er tåkrummende og skadelig. Du skal ikke kalde din kæreste en opvaskemaskine, for så er du med til at normalisere sexisme. Du skal heller ikke kalde din sorte ven for neger og påstå, at det er sjovt. For så er du med til at normalisere racisme. Så fremover vil jeg som administrator køre nultolerance over for sexisme, racisme og homofobi – men man må stadig godt være kæk i tonen, når det handler om mad for eksempel.«

Når du siger det her, skal man så være bekymret for, at den berømte danske ironi går tabt?

»Det er jeg ikke selv bekymret for. Man kan være ironisk, og man kan være sjov på mange måder. Jeg tror, vores humor i Danmark kan meget mere end at være sexistisk. Men diskussionen om grænser fortsætter. Forleden så jeg nogen, der som en joke i en mail havde postet et billede af Morten Messerschmidt og skrevet 'Det værste mareridt at vågne op til efter en bytur'. En joke, der underforstod, at Messerschmidt er voldtægtsmand. Men er det overhovedet morsomt? For mit eget vedkommende har det været nemt at fyre en tyrkerjoke af, snarere end at finde på noget, der reelt er sjovt og originalt. Skelettet for joken er jo givet på forhånd.«

Du kommer til at finde dig i, at folk beskylder dig for at være hyklerisk, fordi de tror, at det er noget, du kun gør for at redde din forretning. Hvordan vil du tackle det?

»Der er ikke noget at tackle. Jeg ved, hvad jeg tænker, og jeg ved, hvordan jeg selv vil være fremover. Men jeg kan ikke styre andres tanker, og hvis de har en mening om mig, kan jeg kun prøve at påvirke dem i positiv retning ved selv at have en anden adfærd.«

Umut Sakarya er i aften med i TV 2s »Go’ aften Live« for at fortælle om sit nye syn på sexisme.