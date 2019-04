Efter dødssatire i Radio24syv: Direktøren og radioværten giver uforbeholdne undskyldninger

»Der er en grænse, og her er grænsen overskredet.«

Sådan lyder den kontante udmelding fra Radio24Syvs administrerende direktør, Jørgen Ramskov, efter et indslag 1. april i satireprogrammet Den korte radioavis, hvor Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm alias Frederik Cilius for sjov ringede til Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen, og fortalte om en dødsulykke, der aldrig har fundet sted.

»Man må godt lave grænseoverskridende satire, og det gør vi også, men man må ikke lyve folk døde. Det må man bare ikke,« siger Jørgen Ramskov.

Indslaget, der begynder efter knap 38 minutter, er inspireret af en sag om en ung kvinde, der har været ansat på Pia Adelsteens og hendes mand, Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansens, kombinerede bodega og restaurant i Mariager, Restaurant Á Porta. I 3F mener man, at den unge kvinde er blevet snydt for lovpligtige sygedagpenge, men det afviser parret.

I indslaget i Radio24syv udspiller sig følgende ordveksling:

Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm: »Goddag Pia, du taler med Carsten Nielsen, jeg ringer fra Nordjyllands Politi.«

Pia Adelsteen: »Ja, hej.«

Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm: »Goddag. Det drejer sig om, at der er en lastbil, der er kørt ind gennem Á Porta.«

Pia Adelsteen: »Det er ikke rigtigt!«

Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm: »Jo, det er sandt. Øh, der er en dårlig nyhed, og det er, at det har medført et dødsfald ...«

Pia Adelsteen: »Nej, det er ikke rigtigt ,,,«

Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm: »Jo. Den gode nyhed er, at det var hende den hysteriske, der ikke ville arbejde, fordi hun ikke fik løn under sygdom .... APRILSNAR!«

Pia Adelsteen: »Hold kæft, mand. Jeg synes ikke engang, at det er sjovt.«

Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm: »Jeg synes, at det er skidesjovt.«

Pia Adelsteen: »Ja, men det synes jeg så ikke.«

Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm: »Nej, men det synes jeg. Ha' det godt du!«

Her slutter indslaget.

Jørgen Ramskov oplyser, at Radio24syv har kontaktet Pia Adelsteen og Kim Christiansen, »der forventeligt klagede over indslaget«, og givet en uforbeholden undskyldning. Han siger også, at Frederik Cilius personligt har ringet parret op og sagt undskyld.

Pia Adelsteen bekræfter, at hun og hendes mand har modtaget undskyldningerne, men hun siger også, at sagen ikke nødvendigvis stopper her.

»Det er ulovligt at udgive sig for at være politi, så jeg overvejer at lave en politianmeldelse,« siger Pia Adelsteen, der kalder hændelsen »svineri ud over alle grænser«.

»Min datter og svigersøn og tre børnebørn bor i området, og jeg har også en mor, der er syg, så der var så mange ting, der fløj gennem mit hoved. Jeg var så chokeret, at jeg bare satte mig ned, og jeg opfattede kun halvdelen af, hvad der blev sagt – det der med hende den sindssyge opfattede jeg slet ikke, for jeg var så bange. Det her er noget af det værste, jeg har været ude for i mine 18 år i politik. Jeg forstår godt, hvis folk holder sig langt væk fra politik, hvis det er den slags, man skal udsættes for.«