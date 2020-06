Dy Plambeck: »Strøget er lidt ligesom en buffet, og jeg hader buffeter«

Hvor i byen har du haft dit lykkeligste øjeblik?

»I 10 år boede jeg i en kvistlejlighed i Gammeltoftsgade, lige ved det gamle kommunehospital og Botanisk Have. Jeg husker en særlig pinse. Jeg havde været til fest hos nogle venner. De var lige kommet hjem fra Jylland, som de havde taget en masse østers med fra. Det var første gang, jeg smagte østers. Klokken tre om morgenen tog en veninde og jeg hjem til min kvistlejlighed. Vi kravlede ud på taget, hvor vi sad og så pinsesolen danse på Københavns tage. Man kunne se solen danse helt ud til Vor Frelser Kirke. Jeg kan huske fornemmelsen af lykke og en samhørighed mellem byen og mig. Som om jeg smeltede sammen med byen.«

Hvordan vil du beskrive Københavns udvikling i den tid, du har boet i byen?

»I de år, jeg boede i København, gennemgik byen en stor byfornyelse. Alt er blevet mere mondænt. Da jeg flyttede dertil i 1997, var der virkelig mange lejligheder med bad i kælderen, og hvor man delte toilet. Efter byfornyelsen er det i dag et særsyn med den slags lejligheder. Vesterbro var noget helt andet i 90erne. Særligt Istedgade og Sønder Boulevard. Det var et langt hårdere kvarter. Nu er Vesterbro mere blevet familiernes by, med legepladser og grønne områder. I 90erne var der langt mere neon og tomme kanyler.«

»Man kan se byens udvikling afspejlet i boligpriserne, som kun er gået én vej: Opad. Det er et stort problem for København. Jeg synes, at det er en dårlig ting for byen, at to mennesker med en mellemindkomst ikke længere kan købe en lejlighed. Man mister alt det, man forbinder med en storby, når diversiteten i befolkningen forsvinder. Boligpriserne afspejler, at der ikke er plads til alle typer i byen. København er blevet en by kun for de rige og de heldige.«

Dy Plambeck (født 31. maj 1980 i København) er en dansk forfatter og digter, uddannet fra Forfatterskolen i 2004. Hun debuterede i 2005 med digtsamlingen »Buresø-fortællinger«. Siden har hun udgivet romanerne »Texas' rose« (2008), Gudfar (2011), »Mikael« (2014) og »Til min søster« (2019). For sidstnævnte blev hun nomineret til Læsernes bogpris. Dy Plambeck har også skrevet børnebøgerne »Drømmehøjen« (2008) og »Os fra Blomsterkvarteret 1-12« (2011-2015). Hun er opvokset ved Buresø i Nordvestsjælland. Flyttede til København som 17 årig. Bor i dag i Nordsjælland med sin datter på fem år.

Hvilke steder/bygninger ville du vise en udenlandsk gæst?

»Jeg ville vise dem Vinterhaven i Glyptoteket, som jeg synes er et fantastisk sted. Jeg elsker, at der gror en have inde i bygningen. Jeg ville også vise dem Thorvaldsens Museum. Der er et vidunderligt lys der. Så skulle vi selvfølgelig spise en pølse på Harry's Place, som virkelig er et sted, hvor jeg er kommet meget. Jeg boede meget tæt på engang. Alt er ligesom sket på Harry's Place. Jeg var der, dengang hvor jeg havde fået 13 i en eksamen, men også når jeg havde kærestesorger. Alt er sket for mig der. Jeg var med i et slæng, hvor vi ofte mødtes der og vendte verdenssituationen.«

»Strøget er lidt ligesom en buffet, og jeg hader buffeter.«

Hvad ville du undgå at vise?

»Strøget. Jeg synes, der er grimt. Der er for meget softice, vafler og souvenirs over det. Der er alt for mange ting. Det minder mig om overforbrug. Alle de store kæder, som man ved får produceret deres tøj i Bangladesh. Strøget er lidt ligesom en buffet, og jeg hader buffeter. Jeg kan bedre lide at gå i små forretninger, hvor jeg kan overskue det hele. Strøget er stygt.«​

Hvad er Københavns mest oversete åndehul?

»Biblioteket på Rentemestervej i Nordvest. Man møder altid mange forskellige typer der. Udefra set er det ikke den smukkeste bygning. Men når man træder indenfor, er det virkelig et dejligt sted at være. De laver også mange gode arrangementer for de besøgende. Det er et bibliotek af generelt virkelig høj kvalitet. De viser virkelig, hvad et bibliotek kan, når det er bedst. De kan få folk til at mødes. Det er som et kulturhus. Man kan købe en kop kaffe på deres lille hyggelige café. Man kan sidde i fred på biblioteket og forsvinde ind i en bog. Jeg plejede at komme der meget, da jeg stadig boede i København. Jeg cyklede derud, bare for at sætte mig og læse.«

Hvis du skulle en købe en ny lejlighed i morgen, hvor skulle den så ligge?

»Lejligheden skulle ligge der, hvor jeg boede, før jeg flyttede til Nordsjælland. Det er det dejligste sted i København. Jeg boede på Svanholmsvej på Frederiksberg. Det er lige ved Værnedamsvej. Det er et helt vidunderligt område, der forbinder det hele. Man har Søerne, Landbohøjskolens Have og Frederiksberg Have tæt på. Samtidig er de mange fine butikker på Gammel Kongevej lige ved siden af. På mange af vejene tæt på ligger der villaer. Jeg kan enormt godt lide, at det hele ikke er af høj bebyggelse, men at der også er lave bygninger og træer.«