Ole Bornedals dramaserie »1864«, som i 2014 havde premiere på DR, fik kritik af både anmeldere og historikere. Nu har DR planer om endnu et historisk drama.

Serien skal handle om Leonora Christina Ulfeldt, der var datter af Christian IV og Kirsten Munk, og som i en lang årrække sad fængslet for forræderi i Blåtårn på Københavns Slot.

Ifølge eksperter og politikere er der flere fælder, som DR skal passe på med at falde i, når den nye dramaserie skal produceres.

»DR skal passe på med ikke at glorificere Leonora Christina Ulfeldt, for hun var jo en landsforræder. I mange årtier var hun forhadt, men efter hendes bog »Jammers Minde« udkom, som var glimrende skrevet, begyndte man at få et mere positivt syn på hende. Men efter min opfattelse var hun ikke værd at samle på,« siger Søren Espersen fra DF.

Historikeren Steffen Heiberg er enig med Søren Espersen i, at Leonora Christina var landsforræder. Men det kan blive en udfordring for DR at få seerne til at hænge ved, hvis de fremstiller hende på den måde.

»Hvis man forholder sig til virkeligheden og piller helterollen af hende, kan det blive en udfordring, fordi det så kan blive svært for seerne at identificere sig med hende,« siger Steffen Heiberg.

»Men jeg tror, at DR får mere kritik, hvis de gør op med helterollen, end hvis de skildrer den virkelige Leonora Christina, for jeg tror ikke, at mange ønsker, at det billede af hende bliver ændret,« siger han.

FAKTA Om Leonora Christina Ulfeldt og DRs nye dramaserie Hun var datter af Christian IV og Kirsten Munk. Hun endte med at blive arresteret for højforræderi og holdt fængslet i Blåtårn på Københavns Slot, indtil hun døde i 1698. Hendes litterære skildring af fængselsopholdet, »Jammers Minde«, blev en litterær sensation, da den blev offentliggjort i 1867. Filminstruktøren Pernille Fischer Christensen skal stå bag serien. DR udvikler serien i samarbejde med Zentropa, og DR er i øjeblikket i forhandling med flere udenlandske partnere. Der er endnu ikke sat dato på, hvornår serien vil kunne ses på DR. FOLD UD

Bedre research

Derudover mener Søren Espersen, at DR skal alliere sig med historikere, når de producerer den nye dramaserie. Han har i flere omgange kritiseret »1864« for at skildre historien for upræcist.

»Jeg synes, serien var elendig. Jeg synes ikke, man havde gjort sin research ordentligt, og det bebrejder jeg Ole Bornedal for. De ødelagde fuldstændigt billedet af biskop Monrad, som var en af danmarkshistoriens største tænkere. I serien blev han gjort til en lallende idiot, som førte Danmark i ulykke,« siger han.

Han er ikke den eneste, der mener, at DR i den nye dramaserie skal sørge for at lave bedre research.

»Når man laver serien om Leonora Christina, kan man starte med at sætte sig ordentligt ind i historien, for det havde man ikke gjort, da man lavede »1864«. Og så skal man lade være med at køre en hård nutidsvinkling ud fra et politisk udgangspunkt,« siger Rasmus Glenthøj, lektor på Institut for Historie ved Syddansk Universitet.

Tag udgangspunkt i fortiden frem for nutiden

Kritikerne af »1864« påpegede ud over en upræcis skildring af historien, at man i serien forsøgte at tolke nutiden ind i fortiden, og at der var en politisk vinkling.

»Man gik galt i byen med »1864«, fordi serien basalt set ikke handlede om 1864. Den handlede om nutiden. Og den var ud fra et klart politisk synspunkt. Med en ny historisk dramaserie i DR er det et godt sted at starte at tage udgangspunkt i fortiden frem for nutiden,« siger Rasmus Glenthøj.

Ifølge Søren Espersen skulle nationalisterne i »1864« afspejle DF.

»De, der holdt fast på Danmark som et samlet rige, blev latterliggjort og gjort til sådan nogle tåbelige nationalister. Det blev skildret, som om det var nationalister, der førte Danmark i krig, og som om de ikke tænkte ordentligt over det. Det var helt klart, at de tossede nationalister i »1864« skulle afspejle DF. At føre datidens historieskrivning ind i en nutidig parallel, det går altid galt,« siger Søren Espersen.

Han understreger, at man gerne må lave historisk fiktion og have kunstneriske friheder, men at man ikke skal misbruge det.