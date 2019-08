Det har ligget på havets bund i 524 år - nu starter udforskningen af et af Europas vigtigste skibsfund

I 1970erne fandt man det danske krigsskib Gribshunden ved Blekinge kyst. Det 35 meter lange skib har ligget der, siden det sank i 1495. Nu sker det imidlertid noget med det gamle, fine skib, skriver Lunds Universitet i en pressemeddelelse. Ialt er 50 forskere netop startet på undersøgelser af Gribshunden og af jernalderstedet Västra Vång i samme område. Samlet set er forskerindsatsen den hidtil største arkæologiske undersøgelse i Sverige, hævder Lunds Universitet.

Undersøgelsen omfatter både marinearkæologiske og landarkæologiske undersøgelser og forskere fra USA, Storbritannien, Italien og Danmark deltager. Man har allerede hevet noget op fra vraget, for i 2015 blev en stor dansk galionsfigur på 250 kg bjærget fra Gribshunden.

Gribshunden sejlede i 1495 fra København med kong Hans ombord. Ifølge den svenske beretning Sturekröniken, så var kong Hans på vej til Kalmar i Sverige for at bekræfte Kalmarunionen, der ville gøre ham til konge over hele Skandinavien. Gribshunden var flådens kongeskib og ombord var ca. 150 soldater og besætning. Udenfor Ronneby, som var en dansk by, udbrød der brand i skibet, som man uden held prøvede at slukke. Mange døde under branden og værdifuld udstyr fra skibet sank. Ifølge Blekinge Museum, så er skibet, på trods af branden, det bedst bevarede skib fra 1400-tallet.

Dette grif-hoved er fra skibet Gribshunden, der sank i 1495 ud for Ronneby. Gribshunden er et yderst vigtigt skibsfund og nu starter et internationalt forskerhold for at undersøge og bjærge vraget. Foto: Lunds Universitet

Fabeldyr

Skibet blev sandsynligvis bygget i Nederlandene i den periode, hvor udforskningen og erobringen af nye verdensdele foregik. Gribshunden vil derfor være af stor betydning for at kaste lys over denne vigtige periode og professor Jon Adams fra Southamtons Universitet siger, at Gribshunden er en af verdens mest betydningsfulde skibsfund. Skibe fik dengang ofte dyre og fuglenavne, men også mytologiske navne blev anvendt. Gribshunden er opkaldt efter en grif, der var et fabeldyr med krop som en løve og hoved, hals og vinger som en ørn. Dens navn menes at stamme fra det oldsemitiske ord krb, der svarer til ordet kerub. Derfra sprang ordet til græsk i formen grypos. Latin overtog ordet i formen gryphus. Fra tysk greif kom ordet ind i dansk i formene "grib" og "grif".

Kong Hans forsøgte i mange år at gøre sig til Skandinaviens konge, men med skiftende held. I 1483 var han blevet anerkendt som Norges konge og samme år som dansk-norsk konge, men Sverige blev ikke en del af hans rige. I 1495 angreb kong Hans imidlertid Sverige, hvor Sten Sture herskede. Kong Hans havde held med angrebet, og Sten Sture nedlagde sit rigsforstanderskabet, hvorefter Kong Hans blev kronet som svensk konge i 1497.