Derfor begås det ene karaktermord efter det andet i politik og kulturliv: »Jeg var fuldstændig knust«

Begrebet karaktermord bliver hyppigt brugt.

Eksempelvis da tidligere kulturborgmester fra Alternativet, Niko Grünfeld, måtte trække sig tilbage efter at have mødt massiv kritik for at have indrettet sit rådhuskontor for 130.000 kroner. Eksempelvis råbte direktør på Kunsthal Charlottenborg Michael Thouber vagt i gevær og kaldte mediernes behandling af borgmesteren for et karaktermord.

Eller nu, i sagen med filminstruktøren Feras Fayyad, der er blevet anklaget for at lyve om sin rolle i sine dokumentarfilm og for at have opført sig krænkende over for kvinder, som Ekstra Bladet har beskrevet. Noget, hans samarbejdspartner, filmproducer Sigrid Dyekjær – ikke så overraskende – går i rette med og kalder et forsøg på »karaktermord, som er orkestreret med ukendte motiver«.

Et andet eksempel er, da den anerkendte krigsfotograf Jan Grarup endte i en shitstorm, hvor flere mente, at han begik karaktermord på sig selv. Det skete, efter at han i begyndelsen af coronapandemien sagde, at han nægtede at lægge sit eget liv ned på grund af virussen. Efterfølgende undskyldte han udtalelserne.