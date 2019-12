Denne satiretegning var for meget for Svikmøllen

En satirisk tegning af Berlingske-tegneren Jens Hage, der forestiller en gruppe nøgne medlemmer af Enhedslisten, som boltrer sig i en dobbeltseng, har vakt opsigt på de sociale medier, efter at den blev bortcensureret af Svikmøllens redaktør Søren Anker Madsen. Jens Hage lagde den på sin Facebook-profil som et oplæg til en diskussion forud for sin medvirken i en TV-debat om satirens grænser, og tegningen er efterfølgende blevet delt af flere debattører, der kritiserer redaktørens beslutning.

»Det er min beslutning, og den ryster jeg ikke på hånden over. Så længe jeg er redaktør på Svikmøllen, kommer vi ikke til at gøre grin med voldtægt eller voldtægtsofre,« siger Søren Anker Madsen, der er pressechef på Lindhardt og Ringhof og altså også redaktør på det 105 år gamle satireblad.

Tegningen, der har underteksten »Gruppemøde i Enhedslisten om betalt sygeorlov«, handler om en sag, der denne sommer optog landets medier i flere måneder, da Enhedslistens teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen sygemeldte sig med stress, efter at det kom frem, at et andet medlem af partiet havde været udsat for et overgreb i hendes lejlighed. Gerningsmanden meldte sig efterfølgende selv til politiet og er blevet dømt for voldtægt.

Jens Hage vidste, at en tegning, der forestillede et saftigt gruppemøde i Enhedslisten, ville være på kanten af det tilladelige, men i den forstand fulgte han blot redaktørens opfordring om at gå til makronerne, hvad angår mere sex i tegningerne, siger han.

»Jeg tænkte, at den nok var for kontroversiel, så jeg var sådan set ikke overrasket over, at den blev valgt fra. Det har jeg det fint med, og jeg har været satiretegner i for mange år til at føle, at det har noget at gøre med min ytringsfrihed at gøre. Jeg har hyppigt fået valgt tegninger fra. En redaktør skal bestemme, hvor grænsen går, og jeg skal som et lille barn gå hen og teste, hvor den ligger. For selvfølgelig er der grænser,« siger Jens Hage.

Enig med redaktøren

Ikke desto mindre er han uenig med Søren Anker Madsen i tolkningen af den specifikke tegning. Den handler, efter hans mening, om en »absurd situation« i Enhedslisten, som mange har haft meninger om, og som derfor gør den egnet til at lave grin med.

»Der er ikke noget morsomt ved voldtægt, og jeg respekterer selvfølgelig rettens ord om, at det var voldtægt. Men min tegning handler overhovedet ikke om voldtægt, den handler om fest med gang i den og sex, så det sprøjter, og derfor er den lige til Svikmøllen. Alligevel forstår jeg redaktørens beslutning og havde sikkert gjort det samme, hvis vores roller var byttet om. #MeToo har medført et skred i, hvad man i dag kan tillade sig at lave grin med, og noget af det, der gik an for ti år siden, går ikke længere,« siger Jens Hage, der iøvrigt også mener, at Bertel Haarders meget kritiserede vers i sin årlige julesang om samme begivenhed er sjov.

Søren Anker Madsen afviser, at han sidder inde med en tjekliste over ting, som Svikmøllen per definition ikke gør grin med, og han afviser kategorisk, at hans blad skulle være blevet tandløst.

»Sådan er det ikke, og der er ikke nogen personer, der er fredet i Svikmøllen. Vi har en anden tekst i årets blad, der handler om, at Ninna Hedeager Olsen har arbejdet på kro under sit sygeorlov. Den sag hører til et andet problemkompleks. Men voldtægt er der altså ikke noget sjov ved,« siger Søren Anker Madsen.

Berlingske har selv i indeværende måned bedt en tegner moderere indholdet af en satiretegning, der handlede om Dansk Folkepartis Kenneth K. Berth og sagen om det 11 måneder gamle barn af syrienskrigere, som Danmark forleden hentede hjem fra den berygtede krigsfangelejr al-Hol.

Det skete, da Bob Katzenelson leverede en todelt tegning, hvor den ene halvdel forestillede et spædbarn i en krybbe under overskriften »al-Hol«, mens den anden, der forestillede Kenneth K Berth, havde overskriften »røv-hul« (fordi Berth på Twitter havde udtrykt skepsis over babyens fremtid i Danmark). Ordet røvhul var dog for skrapt for redaktionen, og Bob Katzenelson ændrede derfor selv tegningens overskrift til »is-kold«. Redaktionens overvejelser blev ved en teknisk fejl afsløret, da røvhulsversionen kom i printavisen og den rettede version kom ud i e-avisen og i netversionen.

Satiretegninger er en fast del af avisens DNA, men det betyder ikke, at hvad som helst får lov at slippe igennem, siger chefredaktør Tom Jensen.

»Berlingske har ikke nedskrevne regler for satire, så der er ikke nogen fatwa udstedt mod hvad man kan lave satire om eller på hvilken måde, man gør det. Men selvfølgelig har vi en opgave som redaktion at redigere vores satire, ligesom vi redigerer alle andre områder i avisen, og det fører en gang imellem til diskussion. Så jeg vil ikke kritisere Søren Anker Madsen for at gøre, som han gør. Ethvert medie må gøre op med sig selv, hvor man vil lægge snittet, og så må redaktøren stille op til tæsk eller det modsatte i den offentlige diskussion, om hvor det så ligger,« siger Tom Jensen.