Den danske udgave af populær Pixar-film vækker undren: »Det her ville ikke gå i USA«

Den nye Pixar-film »Soul«, som for første gang i animationsstudiets historie har en sort person i hovedrollen, har gjort meget for at sikre, at skildringen af den sorte hovedperson er så autentisk som muligt. Og filmholdets valg er har betydet, at anmeldere betegner den som et kvantespring og »et gennembrud« for repræsentation af sorte på film.

Filmskaberne har, mens de tegnede karaktererne, haft overvejelser om, hvor store de kunne tillade sig at lave deres næser, uden at det blev diskriminerende. Også alle de sorte karakterer i filmen har stemmer, der er indspillet af sorte skuespillere.

Men det er dog ikke tilfældet i den danske udgave. Der er sorte personer på den danske stemmeliste, heriblandt komikeren Melvin Kakooza og rapperen Al Agami. Det er derimod Nikolaj Lie Kaas, der lægger stemme til hovedrollen. Og det vækker både kritik og undren.

Mira C. Skadegård, Aalborg Universitet »Det her ville ikke gå i USA. Vi er simpelthen bare langt bagud i Danmark.«

Asta Sekamane, bestyrelsesforperson i Danmarks Intersektionelle Højskole og bestyrelsesmedlem i Afro Danish Collective, fortæller, at filmen er utrolig vigtig i forhold til repræsentation for minoriteter, men at det er påfaldende, at de danske castere ikke vælger en sort person til at lægge stemme til hovedrollen.

»Hovedpersonen Joe er jo en sort mand, men man vælger simpelthen ikke at stemmelægge i forhold til hudfarve. Det finder jeg især interessant, fordi de faktisk har tre danske sorte skuespillere, der lægger stemme til birollerne. Men to ud af de tre biroller er kun med i én scene,« siger hun og understreger:

»Det viser jo, at de kan sagtens finde sorte personer i Danmark til at lægge stemme til, og at det ikke er fordi, at der har været mangel på personer.«

Det er skuespilleren Jamie Foxx, der lægger stemme til den sorte hovedrolle i den amerikanske udgave af »Soul«. I den danske er det Nikolaj Lie Kaas. Og det vækker opsigt.

Hun fortæller, at 2020 i lyset af blandt andet de massive Black Lives Matter-demonstrationer har været et år, hvor mange har fået muligheden for at blive mere oplyst om vigtigheden af repræsentation og blinde vinkler. Og hun kalder derfor det danske valg af hovedrollen for »en forbipasseret chance«.

»Vi har ikke taget snakken i Danmark, fordi vores samtale omkring diversitet overhovedet ikke er der, hvor den er i USA,« lyder det.

En større tendens

Den diskussion, som Asta Sekamane er med til at rejse, taler ind i en større tendens, som særligt har spredt sig i den internationale filmverden. Aktuelt møder »Soul« kritik for at have hyret skuespilleren Tina Fey til at spille rollen som ånden 22. Ifølge New York Post mener kritikere, at den rolle også burde været landet hos en sort skuespiller.

Adskillige hvide skuespillere er bakket ud fra roller i animerede film, hvor deres stemme kommer ud af munden på en sort karakter.

Den hvide skuespiller Jenny Slate droppede en rolle i den animerede Netflix-serie »Big Mouth«, fordi karakteren var sort.

»Sorte karakterer i en tegneseriefilm skal blive spillet af sorte personer,« proklamerede hun på Instagram.

Skuespilleren Hank Azaria bekendtgjorde tidligere i år, at han ikke længere ønsker at lægge stemme til rollen Apu, der har indisk ophav, i animationsserien »The Simpsons«. Senere blev det meldt ud, at »The Simpsons« ikke længere vil hyre hvide skuespillere til at lægge stemme til etniske minoriteter.

Og tidligere i år blev det meldt ud, at serien »Simpsons«, som strækker sig over mere end 600 afsnit, ikke længere vil hyre hvide skuespillere til at lægge stemme til karakterer, der ikke er hvide.

Det er ellers noget, skaberne af serien tidligere har gjort i vidt omfang. Udmeldingen kom efter, at skuespilleren Hank Azaria, der er hvid, ikke længere vil lægge stemme til den indiske immigrant Apu – en af grundene var, at Apu repræsenterede, hvad der bliver betegnet som en negativ stereotyp beskrivelse af personer fra Sydasien.

»Det føles som den rigtige ting at gøre,« lød det ifølge The Guardian fra Hank Azaria.

Og til Stephen Colbert, der er vært på »The Late Show«, var beskeden også klar.

»Jeg synes, at det vigtigste er lytte til indiske personer og høre om deres opfattelse af det.«

»De stjæler vores stemmer«

Oprøret mod at lade hvide skuespillere lægge stemme til sorte karakterer er eksemplificeret i et debatindlæg, som Rudy Gaskin og Joan Baker, der begge været med til at starte organisationen The Society of Voice Arts and Sciences, har skrevet til NBC News. De revser filmbranchen for at hyre hvide skuespillere til at lægge stemme til sorte og brune karakterer.

»Når hvide personer spiller sorte tegnefilmsfigurer, stjæler de vores stemmer, vores økonomiske muligheder og vores racemæssige lighed. Det påhviler alle, der skriver, skaber eller producerer animerede film og videospil, at de skal finde skuespillere, der racemæssigt svarer til karakterens natur,« skriver de og afslutter med ordene:

»Find en måde at bekæmpe fordomme, uvidenhed og eksklusion på. Og brug alle nødvendige midler.«

Men det er ikke kun i tegnefilmsverdenen, at det er et debatemne. Spørgsmålet om, hvem der kan spille hvilke roller, dukker jævnligt op. Senest har Gal Gadot, der særligt er kendt fra filmen »Wonder Woman«, fået en hård medfart, fordi hun på trods af sin lyse hud har takket ja til at spille Cleopatra. Kritikere mente slet og ret, at det burde være en afrikansk eller mellemøstlig skuespiller, der skulle have rollen. Til sidst tog Gal Gadot til genmæle.

»Mennesker er mennesker, og med mig (som Cleopatra, red.) vil jeg fejre arven fra Cleopatra og ære dette fantastiske historiske ikon, som jeg beundrer så meget,« har hun sagt ifølge BBC.

»Man ser så få mennesker med minoritetsbaggrund få store roller i danske film. Vi er kendt for at være håbløse på den front,« siger Mira C. Skadegård fra Aalborg Universitet, der mener, at »Danmark er bagud«.

Mira C. Skadegård er adjunkt ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Og hun bakker Asta Sekamane op i hendes kritik af de valg, der er blevet taget i oversættelsen af »Soul«.

»Man ser så få mennesker med minoritetsbaggrund få store roller i danske film. Vi er kendt for at være håbløse på den front. Generelt er der en forventning om, at en ikkehvid skuespiller ikke er lige så kompetent,« vurderer hun.

Fyldt med blinde vinkler

Og spørger man Mira C. Skadegård ville denne situation med garanti ikke være opstået i nutidens USA.

»Det her ville ikke gå i USA. Vi er simpelthen bare langt bagud i Danmark i forhold til denne diskussion,« understreger hun.

Hvorfor er det vigtigt, at en sort person lægger stemme til en sort karakter?

»Hvis ikke vi gør op med den her tendens til at udviske vores minoriteter og fastholder minoriteter i sekundære positioner, så gør vi jo ikke op med diskrimination. Det handler ikke om det biologiske i stemmen, for man kan jo ikke høre så meget forskel, men det er det symbolske i respekten og anerkendelsen, samt at man bryder med de strukturelle mekanismer, der fastholder nogle skuespillere i hovedrollerne og andre i birollerne,« siger Mira C. Skadegård.

Asta Sekamame bakker op:

»Det får mig til at tænke på, hvilket signal det sender til mine drenge. De kan få lov til at være en birolle, men de kan aldrig få lov til at være en hovedrolle. Selv ikke når hovedrollen faktisk oprindeligt lignede dem. Det sender et signal om, at de, der har castet, er fyldt med blinde vinkler og har meget, de skal lære om diversitet og repræsentation.«

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra Disney Danmark, men de afviser at kommentere sagen.