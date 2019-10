Demi Moore blev solgt til sex af sin mor – men endte som verdens højest betalte filmstjerne

Få historier er mere hjerteskærende end den, der har bragt Demi Moore tilbage på forsiderne.

Da hun var 15 år, boede hun sammen med sin alkoholiserede mor i Los Angeles. Moderen, som var sølle i enhver forstand, var i konstant pengemangel og havde fundet en mand, der ydede hende økonomisk støtte. En slags ven af huset. En dag, da den purunge Demi kom hjem, ventede husvennen på hende, efter at moderen havde lukket ham ind og selv havde forladt matriklen.

Det siger næsten sig selv, at historien fik en grusom udgang. Den 15-årige Demi, der dengang hed Guynes til efternavn, blev voldtaget i sit eget hjem.

Efterfølgende spyede han en sætning, der kom til at forfølge Demi Moore resten af livet:

»Hvordan føles det at blive gjort til luder af sin mor for 500 dollar?«

Demi Moore besvarer her 41 år senere selv spørgsmålet:

»Det føltes, som om jeg var forældreløs«.

Toppen af Hollywood Hills

Historien er en af de spektakulære afsløringer i Demi Moores nye selvbiografi, »Inside Out«, der i disse dage skaber fornyet opmærksomhed om en af 1990ernes største filmstjerner. Bogen har ramt toppen af bestsellerlisterne med samme kraft, som Demi Moore selv indtog showbusiness med, da hun spillede med i gigantiske kommercielle succeser som »Ghost«, »A Few Good Men«, »G.I. Jane« og »Striptease«.

»Ghost« fra 1990 med Demi Moore og Patrick Swayze blev en af de største, hidtidige kommercielle filmsucceser. Drejebænkscenen endte med at gå over i filmhistorien.

56-årige Demi Moores historie er et særpræget vidnesbyrd om et liv, der kunne være endt på bunden af rendestenen, men i stedet endte på toppen af Hollywood Hills. Mest af alt, fordi Demi Moore tog et jerngreb om sin tilværelse og skabte sig en karriere, der selv efter Hollywoods målestok har været en ekstravagant opvisning i succes.

Selvsabotage

Demi Moores liv er bygget på en bemærkelsesværdig blanding af selvdisciplin og selvsabotage. Faktisk kunne hendes filmkarriere med lethed være gået i smadder, før den var begyndt. Det var kun kærlig tålmodighed fra instruktøren Joel Schumachers side, der forhindrede en fyring, da hun midt i 1980erne rendte rundt i en konstant koger af sprut og kokain under optagelserne til »Kliken fra St. Elmo«.

Demi Moore bookcover Inside Out selvbiografi

Schumacher gennemskuede hendes misbrug, men så også det talent, der gemte sig i de vagtsomme, grønne øjne og den hæse stemme. Han ventede, mens Moore blev sendt på rehab og fik styr på sig selv, og filmen blev et menneskeligt og professionelt vendepunkt.

»Hvis jeg ikke var taget på afvænning for at lave den film, tvivler jeg stærkt på, at jeg ville være i live i dag,« konstaterer Demi Moore i bogen, hvor hun takker de udstrakte hænder, der har båret hende gennem livet, når hun ikke selv kunne.

På trods af afvænningen fandt Demi Moore nye måder at sabotere sig selv på. Knap havde hun skruet låget på tequilaflasken og skoddet den sidste Marlboro, før hun begyndte at tage på i vægt. Det blev påtalt, da hun skulle spille en rolle, der krævede badedragtsfigur, og den fundamentalt usikre skuespillerinde indledte et årelangt dysfunktionelt forhold til egen krop. Hun pinte sig selv med diæter og motionsregimer, hvor hun til tider stod op klokken 1.30 om natten for at træne. Hun pressede sig selv så hårdt, at en af hendes graviditeter var tæt på at ende med en dødfødsel.

Intet er gratis

Hvis der er en universel lektie, man kan lære af Demi Moore, er det den gamle sandhed om, at intet er gratis. Heller ikke at være i besiddelse af et godt udseende. Hun har haft adgang til bunkevis af lækre mænd, men i mange år førte de ikke noget synderligt lykkeligt med sig. Nogle gange – som da hun var kæreste med skuespillerkollegaen Emilio Estevez – var mændene hende utro – andre gange sørgede hun selv for at ødelægge forholdet.

Demi Moore og Bruce Willis var 1990ernes mest succesfulde par i Hollywood. De mødtes i 1987 og blev skilt i 2000.

Undtagelsen og stabiliteten dukkede op i skikkelse af verdensstjernen Bruce Willis, som hun fik tre døtre og et stærkt fællesskab med. Men mens Demi Moore kæmpede med lavt selvværd, kæmpede Willis med en ikke udelt begejstring for hendes karriere og med at styre sin udbrydertrang. Han holdt den stangen i 13 år, og parret forblev gode venner, da de blev skilt.

Ikonisk nøgenbillede

Som de fleste andre kvinder, der har stukket måsen frem, har Demi Moore fået sin ration af smæk. Mens hun var gravid med sit andet barn, bad det amerikanske magasin Vanity Fair om et interview og en fotoserie. Året var 1991, og Demi Moores stjerne stod tårnhøjt på populærkulturens himmel efter succesen med »Ghost«, hvor hendes drejebænkscene med Patrick Swayze havde fået folk til at styrte på keramikkursus.

Forsiden af Vanity Fair i august 1991. Billedet blev egentlig taget som en gave til Bruce Willis, men magasinet endte med at sætte det på forsiden. Billedet rykkede milepæle for gravide kvinder på verdensplan, men skabte også negativ opmærksomhed omkring Demi Moore – akkurat som det meste andet, hun har foretaget sig.

Fotografen var den verdensberømte Annie Leibovitz, og Demi Moore viste stolt den højgravide krop frem, som hun i årevis havde holdt i form med stoisk selvdisciplin.

»Jeg syntes, det var latterligt, at gravide kvinder dengang blev portrætteret som kønsløse og uden sexappeal (...) Det blev fejret, når en kvinde blev gravid, og igen, når barnet blev født, men i popkulturen var der ikke noget midtimellem,« skriver Demi Moore om optakten til det, der blev et ikonisk moment i både hendes karriere og kvindehistorien.

Billedet, der endte på forsiden og blev verdensberømt, blev egentlig taget som en gave til Bruce Willis, faderen til det kommende barn, da den officielle fotosession var slut. Demi Moore lagde en arm om sit bryst og en anden om sin højgravide mave, og Annie Leibowitz tog et hurtigt billede, som hun valgte at aflevere til Vanity Fair. Resten er ikke bare historie, men blev en tidsmarkør. Opfattelsen af, hvad gravide kvinder kan tillade sig, ændrede sig.

Verdensrekord i honorar

Billedet satte samtidig Demi Moore så effektivt på verdenskortet, at hun i årene, der fulgte, var verdens højest betalte kvindelige skuespiller. Da hun i 1996 fik 12 millioner dollar for komedien »Striptease«, blandt andet fordi hun viste sine bare bryster, var det en sensation. Moore insisterede på ligeløn – og fik det – men fandt ud af, at det ikke er gratis at blive godt betalt. Medierne døbte hende »Gimme Moore« og fremstillede hende som grådig.

»Striptease« fra 1996 gjorde Demi Moore til datidens højest betalte kvindelige skuespiller. Hun fik mere end 12 millioner dollar for rollen, hvor hun kort viste sine bare bryster.

Demi Moores historie rummer i det hele taget alle de modsætninger, der følger med en karriere i Hollywood. På den ene side står privilegierne i kø i form af alt fra privatfly til personlige assistenter. På den anden side lurer dæmonerne.

Da skuespilleren Ashton Kutcher kom væltende ind i hendes liv, ankom lykken som sædvanligt med et vedhæng af komplikationer. Han var 25, da de mødtes – hun var 40. De klikkede så højlydt, at lyden udraderede aldersforskellen, og de indledte et forhold, der førte en ekstase med sig, som hun ikke anede fandtes.

Demi Moores forhold til Ashton Kutcher var kontroversielt på grund af aldersforskellen, men de var ellevilde med hinanden. Forholdet sluttede i 2011, efter at han gentagne gange havde været hende utro.

Hun havde endelig fundet en soulmate, hun kunne hvile de vagtsomme grønne øjne på.

Men dæmonerne sprang frem af skjulet. Hun blev ved et lykketræf gravid som 42-årig og nåede helt hen i sjette måned, før hun med en stor, flot mave tog til kontrol og fik at vide, barnet var dødt. Midt i den enorme sorg nagede den underliggende skræk for at miste sin unge mand, og det blev en selvopfyldende profeti.

Demi Moore strakte sig langt ud over sin personlige grænse. Hun gennemgik adskillige fertilitetsbehandlinger, tolererede Kutchers utroskab, indvilligede i en trekant, selv om hun ikke havde lyst, og vendte gradvist tilbage til sit misbrug. Bruddet med Ashton Kutcher var uundgåeligt. Men hvad værre var: Hun havde undervejs mistet kontakten til sine tre børn.

Demi Moore er født 11. november 1962 og havde en hård barndom, hvor hendes forældre konstant flyttede og levede et liv med druk og ustabilitet. Alligevel kæmpede hun sig op igennem Hollywoods hierarki og blev en verdensstjerne.

Alene igen

Demi Moore var midt i livet og pludselig tilbage, hvor hun var, da hun som teenager kæmpede sig væk fra sin elendige barndom. Alene. Nu med flere penge og mere erfaring, men alene.

Den eksistentielle ulykke blev endnu et vendepunkt. Hun måtte i gang med en større indvendig oprydning, og bogen forlader hende der, hvor forholdet til børnene er genoprettet, og selverkendelsen strømmer lige så stærkt, som pengene gjorde det i 90erne.

»Jeg har haft ekstraordinært meget held og uheld i mit liv. Men vi oplever alle lidelser, og vi oplever alle triumfer – og vi får også muligheden for selv at vælge, hvordan vi bærer begge dele.«

I dag bærer Demi Moore sit skrammede liv med taknemmelighed. Selvsabotagen er forbi, og selvværdet har tilsyneladende endelig vokset sig lige så stort som den mave, der engang flyttede milepæle på forsiden af Vanity Fair.