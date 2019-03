De er nøgne – undtagen på toppen

Dorte Strøm, 61 år.

Det er en pakkeløsning. Man kan mærke det fysiske kick, når man går ned i det kolde vand. Det er en naturoplevelse, og så møder man altid venlighed. Alle folk, der kommer her, er søde, rare og i zen. Det er stemningen, den sociale kontakt, genkendeligheden. Hele pakken. Jeg har altid haft en god kropsfornemmelse, jeg er ikke særlig blufærdig og er vant til fra barn, at man gik nøgen rundt i vores familie.

Zora Nikodemova, 47 år.

Jeg elsker min krop, den er så sej. De umulige ting, den kan.Jeg har været cirkusartist i mange år. Det er helt vildt, hvad kroppen kan holde til, kan lære og huske. Jeg har været igennem to graviditeter og skulle optræde tre-fire måneder efter fødslen. Det var ikke mig, der huskede det 45 minutter lange akrobatiknummer, det var musklerne. Vinterbadning er godt for alt. Musklerne og leddene har det ikke godt i den lange vinter. Vores krop trækker vejret gennem alle porerne, og om vinteren, når du har tøj på og er indenfor, får den ikke frisk luft. Men herude får den frisk luft. Vi indånder med hele huden.

Dennis Drejer, 50 år, og Elina Snopko, 25 år. Fold sammen Læs mere Læs mere

Dennis Drejer, 50 år.

I begyndelsen syntes jeg ikke, at man skulle gå i sauna, hvis man var rigtig vinterbader. Sauna var for tøsedrenge. En kammerat og jeg udfordrede hinanden. Vi kunne ikke blive medlem, der var venteliste i to år, så vi startede fra stranden. Så gik der nogle år, vi kom ind, og jeg ville gerne have mere nydelse og begyndte at bruge saunaen. Den her hue købte jeg i Peru. Jeg troede helt sikkert ikke, at jeg ville bruge den, når jeg kom hjem. Men til saunagus ser man dum ud alligevel. Og det virker at køle min isse ned. Da fællessaunaen kom, tænkte jeg, at det skulle jeg i hvert fald ikke, det var jeg ikke tilfreds nok med min krop til. Men så tænkte jeg, at jeg skulle gøre det modsatte af, hvad jeg føler mig sikker i. Det var ikke særlig rart de første par gange, men så var det befriende. Ikke at skulle tænke på, hvordan ser jeg ud. At lade være med at tænke på, hvad andre tænker, who gives a fuck ? For ti år siden havde jeg aldrig gjort det.

Elina Snopkova, 25 år.

Min familie er fra Sibirien, hvor det at gå i sauna bruges til at samle familie og venner til begivenheder som fødselsdage eller bare for at have socialt samvær. Her i Danmark er det mere en individuel oplevelse for mig. Når jeg vinterbader og sidder i saunaen, så er det der, jeg kobler helt af. Det er blevet til en meditativ ting for mig. Jeg får en rolig energi, jeg føler mig friskere og kan også mærke, hvordan det påvirker især min hud. Den er blevet mere elastisk. Når jeg sidder i saunaen, putter jeg honning i ansigtet.

Anne Breum, 57 år, og Dorthe Marhauer, 56 år. Fold sammen Læs mere Læs mere

Anne Breum, 57 år.

Jeg kører 20 kilometer herud to gange om ugen. Hvis jeg boede på Amager, ville jeg bade hver dag. Jeg er blevet afhængig af det. Et saunagus gør også, at man får renset hovedet efter en travl arbejdsdag. Når jeg har møder eller forhandlinger, så tager jeg herud aftenen inden og bruger det meditativt. Jeg skal være klar i hovedet.

Dorthe Marhauer, 56 år.

Jeg er meget blufærdig. Men det er ikke, fordi jeg ikke kan lide min krop. Min krop er, som den skal være, det er her, jeg bor, den kan man ikke lave om på. Den er mit skjold, mit hus. Jeg har det godt her, men jeg føler mig meget nøgen, hvis jeg ikke har mascara på. Meget nøgen.

Tina Larsen, 54 år, og Lars Kristensen, 44 år. Fold sammen Læs mere Læs mere

Tina Larsen, 54 år.

Vand er mit element. Jeg husker, at jeg som barn blev ved med at dykke, når de voksne kaldte og sagde, at jeg skulle op. Så kunne jeg ikke høre det, fordi jeg var under vandet hele tiden. Jeg svinger i vægt, og lige nu kan jeg næsten ikke holde ud at se ind i spejlet, men i vand er man vægtløs. Når jeg er i vand, har jeg det godt med min krop. Jeg forbinder vandet med barndom.

Lars Kristensen, 44 år.

Første gang, jeg hoppede i vandet, var der snestorm og is. Det var sgu da let nok. Det er kontraster. Kroppen skal vækkes, den kan ikke bare rende rundt og være tryg. Den får et chok. Den skal se virkeligheden i øjnene. Her får jeg mange følelser, når jeg sidder og kigger ud, alt er kontraster. Man sidder i 80 grader, og vandet er nul grader. Der er tørvejr, og der er regnvejr, og man ser på mågerne, der har været her i ti millioner år. Man ser ind på Amager Strandvej og hvor meget, de knokler derinde. Jeg flyver ud med helikopter og arbejder som maskinmester på et skib i Nordsøen to uger ad gangen. Jeg skriver også digte. Jeg var ude at bade en aften, hvor månen stod så flot over Barsebäck. Så skrev jeg på det: ”Jeg svømmer baglæns til månen.” Jeg er begyndt at søge det åndelige. Jeg har sat mit hus til salg. Nu vil jeg have et liv, hvor jeg er fri, hvor jeg ikke er tvunget til at tjene penge.

Mie K. Nielsen, 33 år, og Johan Gaunitz, 67 år. Fold sammen Læs mere Læs mere

Mie K. Nielsen, 33 år.

Jeg blev lokket med af nogle studieveninder. Til at starte med var det meget grænseoverskridende at være nøgen, der var meget overvindelse, men der er noget fedt ved at se alle aldre og forskellige kroppe. Ens tanker får andre dimensioner, når jeg går herfra. De folder sig ud eller folder sig rundt. Hovedet bliver frit og lettere. Man smiler en masse til folk og får en masse smil igen. Jeg har det godt med min krop nu, men det har været en proces igennem 20erne. Fra at være ung og usikker i sin kvindekrop har vinterbadning været med til, at jeg kan finde ro. Så nu føler jeg, at jeg hviler meget godt i min krop, og nøgenhed skræmmer mig ikke.

Johan Gaunitz, 67 år.

Jeg er helt ny vinterbader. Jeg er med i et forsøg på Bispebjerg hospital, der skal vise, om kuldechokket kan øge kroppens energiforbrug og få indflydelse på det brune fedt. Tre gange om ugen skal jeg i vandet af tre omgange, gerne suppleret med ture i saunaen. Forsøget varer fire måneder og slutter i april. De dage, hvor jeg bader, er jeg højt oppe. Jeg behøver ikke LSD. Jeg har fået mere energi og falder ikke i søvn til aftenkaffen mere.Jeg har hyberhidrose, hvilket betyder, at jeg pludselig begynder at svede, uden at jeg kan stoppe det.Jeg har haft det hele livet, og den behandling, der findes, har store bivirkninger. Efter jeg er begyndt som vinterbader, synes jeg, at det er blevet bedre, nu kan jeg faktisk blive lidt kuldskær.

Sussie Svensson, 49 år, og Vilim Kristic, 59 år. Fold sammen Læs mere Læs mere

Sussie Svensson, 49 år.

Jeg har som barn svømmet på konkurrenceplan. Det giver frihed og en skøn fornemmelse at være i vand og komme her og se de forskellige årstider. Nogle gange er det højvande, andre gange lavvande, så skinner solen, og nogle gange sner det. Du får det hele. De første gange skulle man lige overvinde at sidde nøgen inde i saunaen, men det tog to eller tre gange, så var det naturligt. Alle er i samme båd, der er ingen, der glor på en, man kigger hinanden i øjnene og siger godmorgen.

Vilim Kristic, 59 år.

Jeg kommer fra Bosnien, hvor vi slet ikke har tradition for vinterbadning og sauna. De første to år i Danmark var jeg altid forkølet. Klimaet og vejret her var forfærdeligt, så hørte jeg om klubben og blev medlem. Og det hjælper til at overleve vinteren især med saunaen. I Bosnien er der tør vinter med masser af sne og is, og det blæser ikke. Man tager tøj på, og så er det varmt. Her er det svært at tage nok tøj på, så engang imellem skal man i sauna for at få varmen.

Vinnie Damgård, 67 år, og Paul Andreas Mayer, 53 år. Fold sammen Læs mere Læs mere

Vinnie Damgård, 67 år.

Jeg har en handicappet mand, så det giver mig et frirum at komme hernede. Jeg er her fire-fem gange om ugen midt på dagen. Det passer godt med, at hjemmehjælpen kommer.Man får en masse kontakter og venskaber. Vi pensionister mødes tirsdag og torsdag til det, vi kalder ”socialgus”, og tirsdag er der en fast gusmester, som hedder Frank og en psykolog, der giver et lille oplæg, og så har jeg kage med. Min datter gav mig et medlemskab i julegave i 2013, så det blev min debut.

Paul Andreas Mayer, 53 år.

Jeg kommer fra Virginia i USA, og vinter derovre er noget helt andet. De danske vintre er meget hårde, så jeg måtte finde et eller andet, hvor jeg kunne bruge naturen om vinteren. Jeg bader stort set hver dag. Nogle dage er det pissekoldt og blæser, så er det en konfrontation med dig selv, man skal bare finde en måde at komme igennem. Andre morgener kan det stadig være meget koldt, men der er så stille og friskt i luften, og det er en vild oplevelse. Vintrene her har været rigtig lange, krævende, hårde. Depressivt er et stort ord, men det har ikke været opmuntrende. Så for mig har det være en god ting at vinterbade . Der er noget med den her nøgne oplevelse. Det er intimt på en måde. Du kan ikke komme tættere på end at være nøgen i den kolde vinter.