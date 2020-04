Danskerne er klar til »kong Frederik«: »Det er kun, hvis han gør noget dumt, at det kan ændre på danskernes opbakning«

Når kronprins Frederik en dag bliver til kong Frederik X, har han den danske befolknings opbakning.

I en ny Kantar Gallup-undersøgelse for Berlingske er 83 procent enige eller overvejende enige i, at 51-årige kronprins Frederik er klar til at påtage sig rollen som konge.

16. april fylder Kronprinsens mor, dronning Margrethe II, 80 år, og den store opbakning i befolkningen kan han til dels takke sin erfarne mor for.

Sune Bang, brandingekspert og kommunikationsrådgiver »Selv det mindste fald i opbakning vil blive dyrket i medierne.«

»Udgangspunktet er, at hun har en meget høj popularitet i forvejen. Jeg ser Kongehuset som en familiefond med en meget stor formue i form af goodwill, der er bygget op over mange år. Nogle familiemedlemmer bidrager mere til goodwill-formuen end andre. Prins Henrik tærede nok lidt på formuen til sidst. Men generelt har hun en meget stor formue, som der nok bliver lagt lidt til – men samlet set er det ikke så meget,« siger kongehusekspert og lektor i historie ved Københavns Universitet, Sebastian Olden-Jørgensen, der ikke tror, at befolkningens positive syn på Dronningens håndtering af coronakrisen nødvendigvis kommer til at gøre en forskel, når kronprins Frederik en dag skal overtage.

»Det er hverken-eller. Det er kun, hvis han foretager sig noget dumt, at det kan gøre en forskel i forhold til danskernes opbakning.«

FAKTA Bag om historien Kantar Gallup-undersøgelsen for Berlingske er blevet foretaget fra 30. marts til 1. april 2020. Spørgsmålene er blevet stillet til 1.013 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover bosiddende i hele Danmark. FOLD UD FOLD UD

Et stærkt brand

Det er ikke kun Kronprinsen, danskerne bakker op om. Også kronprinsesse Mary er der tiltro til. Ifølge Kantar Gallup-undersøgelsen er 82 procent enige eller overvejende enige i, at kronprinsparret er klar til at tage over som regentpar.

Men om det bliver let for Kronprinsen at overtage efter en mor, der har så stor opbakning, er svært at sige entydigt.

»Det er både-og. På den ene side overtager han et stærkt brand. Men det betyder også, at han ikke vil kunne opnå den store stigning i opbakningen – det er svært fra så højt et niveau. Der er måske ligefrem en risiko for, at han vil opleve et fald. Og selv det mindste fald i opbakning vil blive dyrket i medierne. Men han skal heller ikke kæmpe med at overtage et skadet brand,« siger brandingekspert og kommunikationsrådgiver Sune Bang.

Men danskerne er nu alligevel glade for at have dronning Margrethe på tronen. 54 procent er uenige eller overvejende uenige i, at Dronningen bør abdicere i år.

Det er en ændring siden december sidste år, hvor analyseorganisationen YouGov lavede en undersøgelse for B.T. Her mente 41 procent af de adspurgte, at Dronningen skulle abdicere i 2020, mens 40 procent var imod, og 19 procent svarede »ved ikke«.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at Dronningen har tænkt sig at abdicere. Tværtimod. Hun har gentagne gange slået fast, at hun agter at fortsætte med at være dronning, indtil sin død.