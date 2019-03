Christopher: »Det er jo ikke cool at ryge hash, have ansigtstatoveringer og køre spritkørsel i sin Aston Martin«

Solen skinner med den skarphed, der er karakteristisk for marts. Foråret har meldt sin ankomst. København er blændende smuk i højt solskin, men et eller andet er anderledes. Der går et par minutter, før det går op for mig, hvad det er. Folk kigger.

Ikke på den diskrete måde, men med ublu nysgerrighed. Nogle kigger ud af vinduerne på deres biler, mens en enkelt cyklist stopper op og drejer hovedet for at tjekke, at den er god nok. Det er popstjernen Christopher, som er på vej over Knippelsbro i solskinnet iført læderjakke og klassiske Ray Ban-solbriller. Hans karakteristiske blonde krøller skinner i sollyset.

Christopher, sanger »Jeg føler lidt, at jeg lever i en anden verden, hvor folk er den bedste version af sig selv. Det kan godt være lidt farligt, fordi man bliver vant til den der særbehandling.«

Christopher har været på fornavn med hele landet siden sit gennembrud med albummet »Told You So« i 2014, som indkasserede ham to Danish Music Awards. Året efter medvirkede han i DR3-dokumentaren »Jeg er Christopher«, hvor seere fulgte med i hans udvikling fra nyklækket teenageidol til en af Danmarks største popstjerner.

»Jeg har vænnet mig til, at folk har en holdning til mig, selv om de ikke har mødt mig. Det er noget, man skal finde en balance i. For når man ved, at folk kigger, så bliver man mere selvbevidst. Men jeg har fået helt utrolig meget opbakning og mange succesoplevelser, siden jeg udsendte min debut. Jeg har virkelig fået mange skulderklap, roser og medvind,« siger Christopher, da vi spiser frokost på Hotel Sanders i Indre By.

500.00 følgere

Den 27-årige popstjerne er i godt humør. I starten af marts udkom hans tredje album »Under The Surface«. Singlen »Irony« er blevet spillet 50.000 gange i hele Europa, og han er ved at få hul igennem i Tyskland, som er Europas største marked med 82 millioner potentielle lyttere.

Men selv om han har været på radiotour hele ugen, er han stadig spændt på modtagelsen af sit nye album.

»Man vænner sig ikke til presset og forventningerne. Jeg vil gerne gøre alle stolte og bevise, hvorfor jeg står her. Jeg føler ikke, at jeg har made it og kan læne mig tilbage, slet ikke.«

​»Der er mange i min position, der gerne vil være bad boy og siger, at de ikke gider være rollemodel. Jeg vil gerne være et godt eksempel, der siger: Stå op, spis dine havregryn og træn noget overarm – så kan ting godt lykkes,« siger Christopher, der gerne vil være et godt forbillede. Fold sammen Læs mere Læs mere

Titlen »Under The Surface« er en hentydning til, at hans lyttere for første gang kommer lidt tættere på Christopher Nissen, som han rigtigt hedder. Numrene på albummet handler om usikkerhed, dobbeltmoral og om at være bange for at miste det hele, mens man står på toppen.

»Jeg har om nogen været med til at male et perfekt billede udadtil. På dette album lukker jeg for første gang folk ind og siger, at det ikke er sådan, jeg har det. Jeg har også skoddage og bekymringer, som fylder alt for meget. Jeg er også afhængig af min mobil ligesom alle andre.«

Mobilen bliver dog i jakkelommen, mens vi taler sammen. Men da jeg er færdig med frokosten, kommer Christopher i tanke om noget.

»Er det OK, at jeg lægger et billede på Instagram af os? Det er tre dage siden, jeg har lagt noget op, og jeg plejer at lægge et billede op til mine fans cirka hver dag. Har Berlingske en Instagram-konto?«

Han får en tjener til at tage et billede af os, og lidt senere lægger han billedet op på Instagram. Popstjernen har over 500.000 følgere på Instagram, og efter en time har billedet fra hotellet fået over 3.000 likes. Christophers succes er tæt forbundet til det stærke fan-community på Instagram og Facebook, som han og hans pladeselskab Warner Music har været med til at opbygge fra starten.

​Nul procent rowdy badboy

Det er otte år siden, Christopher mødte op med sin guitar under armen og blæste de ansatte på Warner Music omkuld med sin stemme. Siden da har han etableret sig som en af landets største popnavne. Han har tilbragt størstedelen af sine 20ere i spotlyset med alt, hvad det indebærer af skrigende fans og sensationshungrende medier.

Det er otte år og tre album siden, at Christopher fik sin pladekontrakt. Men han bliver stadig nervøs, når han udsender nye sange. »Man vænner sig ikke til presset og forventningerne,« siger han. Fold sammen Læs mere Læs mere

Men i modsætning til mange andre stjerner, har han styret sikkert uden om skandaler. Han har aldrig ramt forsiden af sladderbladene på grund af hverken spritkørsel eller stoffer.

»Der er mange i min position, der gerne vil være bad boy og siger, at de ikke gider være rollemodel. Jeg vil gerne være et godt eksempel, der siger: Stå op, spis dine havregryn og træn noget overarm – så kan ting godt lykkes. Det er meget lettere at være et røvhul end at være good guy. Men det er jo ikke cool at ryge hash og have ansigtstatoveringer og køre spritkørsel i sin Aston Martin,« siger Christopher.

FAKTA Blå bog: Christopher Opvokset på Amager med sine forældre og lillebror.

Udsendte debutalbummet »Colours« i 2012 og to år senere »Told You So«, som han modtog to Danish Music Awards for.

Har spillet på Smukfest og Grøn Koncert i flere omgange samt turneret intensivt i Asien.

Har netop underskrevet en international publishing-aftale.

Er forlovet med modellen og influenceren Cecilie Haugaard. FOLD UD

Til sommer skal han giftes med modellen Cecilie Haugaard, som han har været sammen med i fire år. Sidste år hittede han med nummeret »Monogamy«, der handler om at sige nej til alle de frække tilbud, man får som popstjerne. Han ved godt, at det kan komme til at lyde frelst. Men:

»Det handler om at være ærlig og tro mod den, man er. Og der er nul procent rowdy bad boy i mig. Så hvorfor skulle jeg lade som om, jeg er det, hvis jeg har overskud til at behandle folk ordentligt? Det er ligesom i Spiderman: With great power comes great responsibility. Hvis du behandler folk ordentligt, så kommer det tifold igen, det er i hvert fald min erfaring.«

En anden verden

De sidste to år har Christopher vænnet sig til en skemalagt hverdag med studietid, interviews, koncerter for tusindvis af fans både herhjemme og i udlandet. Han har både spillet på Smukfest og Grøn Koncert flere gange og i Asien, hvor han ofte spiller for op mod 15.000 fans.

»Jeg er en sportsmand af natur, så jeg kigger hele tiden efter næste mål. Det er først, når man kigger tilbage, at man tænker – OK, det var ret vildt at spille for 15.000 mennesker i Taiwan. Det er sådan noget med, at de henter én i limousine, og der er fans, der skriger helt vildt. Altså, man er fløjet til den anden side af jordkloden, og de synger med på et nummer, jeg har skrevet hjemme i mit studie. Det er jo sindssygt! Ind i mellem føles det, som om jeg er med i en corny film,« siger Christopher.

Christopher, sanger »Jeg er en sportsmand af natur, så jeg kigger hele tiden efter næste mål.«

»Det vilde er, at man vænner sig hurtigt til at flyve på business class, blive hentet af en chauffør i lufthavnen i limousine og bo i eksklusive hotelsuiter. Nogle gange skal jeg lige tage mig selv i nakken for at holde benene på jorden. Jeg føler, at jeg lever i en anden verden, hvor folk er den bedste version af sig selv. Det kan godt være farligt, fordi man bliver vant til den der særbehandling. Man lever lidt i en boble, når man er et kendt ansigt.«

Hvem siger til dig, hvis du opfører dig som en idiot?

»Det gør Emil (Dinesen, red.), som har været min tourmanager i flere år og er min personlige assistent. Han er blevet en nær ven, der siger, hvis jeg har hovedet oppe i min egen røv. Det synes jeg nærmest, er hans vigtigste arbejde. Det er vigtigt at have folk tæt på, der kan sige til en, når man er en idiot, eller at noget ikke var godt nok,« siger Christopher.

Et par timer senere møder jeg Emil, som henter os i en minibus. Vi skal hente et par af Christophers venner og derefter ud til The Voice, hvor han skal spille intimkoncert for 50 dedikerede fans.

»Hold kæft, hvor ser du ud, Klunke!«

Christopher tapper rastløst med det ene ben i gulvet. Han kigger på sin telefon. En af hans barndomsvenner er oppe og forsvare sit juraspeciale i dag, og efter koncerten skal de ud og fejre ham. Men han har ikke hørt noget fra vennen endnu.

»Ejjj, jeg er virkelig nervøs for Musse. Jeg håber virkelig, at han har klaret det godt,« siger Christopher.

Han har kendt de fleste af sine venner siden folkeskolen eller gymnasiet. Dengang han bare var Chris og var i tvivl om, hvorvidt han skulle satse på fodbolden eller guitaren.

»Jeg har haft svært ved at lukke nye mennesker ind i mit liv. For hvorfor vil de gerne være tæt på mig? De fleste af mine venner går 10-15 år tilbage. Jeg får ikke så mange nye venner, bortset fra dem, jeg arbejder tæt sammen med som Emil. Jeg møder ikke bare en dude på Roskilde Festival, hvor jeg tænker: Fuck, han er cool, ham skal jeg drikke kaffe med på mandag.«

Mere end 500.000 mennesker følger Christopher på Instagram, hvor de hilser og kommenterer på alt, hvad han gør. Han styrer selv sin profil for at være i kontakt med sine fans. Han svarer også på nogle af de hundredvis af beskeder, han får hver uge. Fold sammen Læs mere Læs mere

En time senere møder jeg en håndfuld af hans venner, der skal med ud til koncerten på The Voice. Den ene af dem, Mark, er kommet hjem fra en bytur et par timer tidligere, da Emil samler ham op i minibussen.

»Jeg hører, du har drukket tequila af sugerør i går? Hold kæft, hvor ser du ud, Klunke,« lyder det drillende fra Christopher, inden resten af selskabet sprutter af grin.

Hardcore fans

Kl. 16.23 ankommer vi til The Voice. Der står en håndfuld fans klar uden for de grå betonbygninger. Flere af dem har ventet siden klokken otte i morges. Christopher siger hej til dem, inden han hopper ud af bilen og går ind i den grå betonbygning. Han kan navnene på 60-70 fans i hovedet. De mest dedikerede har brugt et femcifret beløb på koncertbilletter, og en mandlig fan har endda fået tatoveret Christophers ansigt på underarmen.

»Da jeg startede med at lave musik, var jeg 17-18 år, og mine fans 13-14 år. Nu er jeg 27, og de er i starten af 20erne. Men det kan godt være svært at finde den rigtige balance i forholdet til mine fans. Jeg er helt vildt glad for, at de er så loyale og med til at skabe en stor hype omkring min musik. De er grunden til, at jeg har kunne leve af det fra starten,« siger Christopher.

»Man vænner sig ikke til presset og forventningerne. Jeg vil gerne gøre alle stolte og bevise, hvorfor jeg står her. Jeg føler ikke, at jeg har made it og kan læne mig tilbage, slet ikke,« siger Christopher om forventningspresset i forbindelse med et nyt album. Fold sammen Læs mere Læs mere

Han tøver lidt. Han vil være sikker på, at det kommer ud på den rigtige måde.

»Men det er jo ikke et lige forhold, når de sætter mig op på en piedestal. Selv om jeg elsker musik, har jeg aldrig været fan på den måde, hvor man kommer til alle koncerter med en kunstner. Men jeg kan mærke, at mange af mine fans er blevet ældre, så de begynder ikke at græde eller skrige, når jeg møder dem. Det er mere afslappet end for fem år siden,« siger Christopher.

»First like«

Inde i radiostudiet sidder 40 piger og et par enkelte drenge klar på hvide myrestole linet op foran den interimistiske scene. De griner, snakker og sender snaps fra deres mobiler. De to værter fra The Voice byder velkommen og fortæller, at man ikke må facetime under koncerten.

Alle øjne er rettet mod scenen. Fire rækker med bølgende, langt hår i forskellige farvenuancer. De hiver deres smartphone frem, da Christopher spiller »First Like« – en selvironisk sang, der citerer fan-kommentarer fra hans Instagram-profil.

Christopher har spillet på alle de største scener i landet og turnerer meget i Asien. Her er han fotograferet på Smukfest i 2016. Fold sammen Læs mere Læs mere

Nede bagved står hans venner med øl i hånden. De småsnakker lidt, så Emil må tysse på dem. De griner højt, da Chistopher dedikerer et nummer til Kasper, der var på date tidligere i dag.

Efter koncerten skriver Christopher autografer i ti minutter, inden han kommer ind i backstagerummet, hvor hans venner har skænket rom op i store glas. De har endelig fået fat på Musse, der har bestået sin eksamen.

»Det gik da OK. Det fungerede godt at bytte rundt på rækkefølgen«, siger Christopher til guitaristen Mads.

»Ja. Jeg synes faktisk, du synger meget godt«, siger vennen Mark, inden latteren fra de andre ruller ind over bordet.

En halv time senere er de på vej ud i den kølige aftenluft.