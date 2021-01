»Borgen«-statsminister Birgitte Nyborg får nyt job den kommende sæson af serien

Når DRs dramaserie »Borgen« i 2022 vender tilbage med en helt ny sæson, er der en række nye skuespillere med i de vante rammer.

I hovedrollen er Sidse Babett Knudsen tilbage som politikeren Birgitte Nyborg, og Birgitte Hjort Sørensen er tillige med igen som journalisten Katrine Fønsmark, der blev et gennembrud for skuespilleren.

Men serien har også en række nye ansigter på rollelisten, og i anledning af at filmholdet endelig er begyndt på optagelserne af den nye sæson, har DR løftet sløret for navnene på de nye medvirkende skuespillere.

En af de nye bliver Mikkel Boe Følsgaard, der har haft en hæsblæsende karriere. Blandt andet vandt han i 2012 en Sølvbjørn ved Filmfestivalen i Berlin for bedste mandlige skuespiller for sin rolle i »En kongelig affære«, endnu inden han var færdiguddannet fra Statens Teaterskole. Han er netop blevet Robert-nomineret for sin meget roste præstation som transkvinde i filmen »En helt almindelig familie«. Han skal spille Birgitte Nyborgs souschef, Asger. I den nye sæson har Nyborg skiftet statsministerposten ud med en post som udenrigsminister, og en del af historierne kommer til at tage udgangspunkt i globale konflikter.

»For fem-seks år siden boede jeg i en periode i England. Når jeg fortalte folk derovre, at jeg kom fra Danmark, var det hverken Michael Laudrup, dronning Margrethe eller Aqua, folk begyndte at tale om. Det var »Borgen«. Alle havde set det. Alle ville diskutere det. Alle roste det,« siger Mikkel Boe Følsgaard til DR Nyheder.

Mikkel Boe Følsgaard har også tidligere fået et internationalt gennembrud med en bærende rolle i Netflix-serien »The Rain«, der blandt andet har et stort publikum i Sydamerika, og som der er kommet tre sæsoner af.

En anden skuespiller fra »The Rain«, nemlig Lucas Lynggaard Tønnesen, får også en rolle i den nye ombæring af »Borgen«, hvor han skal spille Birgitte Nyborgs søn, Magnus.

Andre nye ansigter bliver Magnus Millang, der har gjort indtryk for sin rolle i Thomas Vinterbergs »Druk«, og Özlem Saglanmak, der fik sin første større rolle i actionfilmen »Shorta«.

Adam Price, der er hovedforfatter på samtlige sæsoner af »Borgen«, lover en ny sæson, der er »helt sin egen«, idet han peger på, at verden ikke har stået stille siden 2013, da den sidste sæson havde premiere.

»Dette er jo ikke bare en fjerde sæson af »Borgen«. Det er en helt ny revitalisering af serien, hvor vi ser på alt det, der er sket siden sidst. Derfor var det også vigtigt for os med nogle nye kræfter på holdet,« siger Adam Price til DR Nyheder.

Andre gengangere fra tidligere sæsoner bliver Søren Malling, Mikael Birkkjær, Lisbeth Wulff, Peter Mygind, Lars Mikkelsen, Jens Albinus, Lars Knutzon, Signe Egholm Olsen og Morten Kirkskov.

De nye afsnit produceres til DR af SAM Productions i samarbejde med Netflix, der har købt rettigheden til at streame serien, efter at DR har kørt den.