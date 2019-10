Bøsser er blevet officielle i Star Wars

Nu er det officielt. To af hovedpersonerne i »Star Wars Resistance« er homoseksuelle. Ifølge The Guardian siger produceren Justin Ridge: »De er absolut et bøssepar, og det er jeg stolt af.« Oplysningen kommer ifølge The Guardian ikke som en overraskelse for publikum.

De to væsener er af en ubestemmelig rumart. Skuespillerne Jim Rash og Bobby Moynihan lægger stemme til parret. Tanken hos tilskuerne om, at de er bøsser, opstod allerede i første sæson af serien, da Flix og Orka besøger Flixs mor medbringende blomster. Det fik fans til at spekulere i, at parret måske var mere end bare venner. Bobby Moynihan siger om det forhold, at sandheden nu endelig kommer frem:

»Oh, jeg er så glad for, at jeg endelig kan sige det. Jeg har i over et år forberedt mig på, at nogen endelig ville spørge mig. Og så ville jeg sige »Jeg kan kun sige, at når Flix siger »jeg elsker dig«, så siger Orka »det ved jeg.« Er de ikke nuttede?«

Det er ikke første gang, Disney bevidst leger med seksuelle identiteter i deres tegnefilm. I tegnefilmen »Beauty and the Beast« er der således i 2017-udgaven et homoseksuelt par, og i »Valkyrien«, en Disney-film der får premiere i 2021, er Valkyrien i Tessa Thompsons skikkelse biseksuel.

»Star Wars Resistance« var i år nomineret til en Emmy, men modtog ikke nogen pris.

Alsidig seksualitet har også været bragt på bane i de oprindelige Star Wars-film. Skuespilleren Donald Glover siger til The Independent, at figuren Lando Calrissian, som han spiller i filmen »Solo: A Star Wars Story«, var »panseksuel«. Donald Glover tilføjede: »Hvordan kan man ikke være panseksuel i rummet? Der er så mange væsener, man kan have sex med.«

Disney-koncernen har siden 1990erne tilladt årlige træf for seksuelle minoriteter i deres forlystelsesparker, selv om der hidtil ikke har været officielle Disney-træf. Sammenkomsterne kaldes Magical Pride Parties. Sammenkomsten 1. juni i år i Disneyland Paris var for første gang officielt sponsoreret af Disney.

Disse træf har fået kritik af kristne grupper i USA, bl.a. CitizenGO.

Foreningen skriver på sin hjemmeside:

»Disney-parker er sikre rum for familier, der vil more sig. Homoseksuelle festivaler er meget offentlige, med fare for, at de bliver peep shows. Forældre ønsker ikke, at Disney skal indoktrinere deres børn med en politisk dagsorden. Vi vil ikke tøve med at boycotte Disneys film, produkter og parker, hvis denne indoktrinering fortsætter.«