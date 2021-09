Bodil Jørgensen vil have støtte til populær filmserie stoppet: »Det er fordummende«

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre? Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme. Bestil Allerede abonnent? Log ind

Skift abonnement Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme. Skift

Klik her. Du skal ændre dit samtykke til “tillad alle”. Dit samtykke

Skuespilleren Bodil Jørgensen retter en skarp kritik mod »Far til fire«-filmene i Filmmagasinet Ekko.

Dels mener hun, at den alvorlige ulykke, hun selv var udsat for på en »Far til fire«-optagelse skyldtes uforsigtighed og fortravlethed fra produktionen, og dels mener hun, at der trods biografbilletsalget alligevel ikke er et behov for flere »Far til fire«-film.

»Benzinbiler bliver også stadig solgt, selvom vi skal køre i elbiler. Du kan ikke bilde mig ind, at folk har brug for at se »Far til fire«. Det er fordummende i en grad, at det er synd for dem,« siger Bodil Jørgensen, som mener, at Filminstituttet ikke skal støtte flere »Far til fire«-film, til mediet.

Bodil Jørgensen fik alvorlige kvæstelser, brækkede alle sine ribben, sit kønsben og sit kraveben og begge hendes lunger klappede sammen, har hun tidligere fortalt til DR. Det skete angiveligt, fordi der ikke var lavet en ordentlig sikkerhedsvurdering af en scene, hvor en traktor skulle køre op ad et dige.

Producenten Henrik Møller-Sørensen fra ASA Film siger til Ekko, at han påtager sig det fulde ansvar.

Skuespilleren Bodil Jørgensen er blandt den lange række filmfolk, som i august skrev under på et åbent brev til danske producenter, også i Filmmagasinet Ekko.

I brevet, som var forfattet af scenograf Emilie Nordentoft, skuespiller Dorte Rømer og kostumier Pia Myrdal, bad filmfolkene producenterne om hjælp med at ændre arbejdsmiljøet.

Carla Mickelborg (tredje fra højre) fortalte tidligere i år, at hun som teenager under optagelserne til en »Far til Fire«-film, der udkom i 2005, var blevet forført af en mand i 40erne fra filmholdet. Samme mand var indtil fornylig tilknyttet produktionen på en kommende film i serien. Arkivfoto fra 2010. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Der skal gøres noget ved det«

Her skrev 645 filmfolk under på, at de mente, at der var store problemer i filmbranchen, hvor fremgang i efterspørgslen har ført til et øget pres på budgetter og produktioner og krav til, hvor hurtigt nye film skal produceres.

»Det kan ikke være meningen, at mennesker, der bare gør deres arbejde, skal sygemeldes med depressioner og stress eller helt forlade branchen, bare fordi citronen lige skal presses lidt mere,« stod der blandt andet i brevet.

Tidspresset mener underskriverne er årsag til dårlige arbejdsforhold, ulykker, stress og psykiske skader.

Jørgen Ramskov, der er direktør i Producentforeningen, mente på det tidspunkt, at »der skulle gøres noget ved det,« sagde Ramskov til Ritzau.

Henrik Møller-Sørensen var producent på den film, hvor Bodil Jørgensen kom alvorligt til skade, og han er også producent på den måske kommende film »Far til fire og det vilde Vesten«, der bliver med nye skuespillere og en ny instruktør.

En anden kritik af ASA Film blev rejst af skuespilleren og influenceren Carla Mickelborg. Mickelborg spillede Søs i flere »Far til fire«-film og fortalte til B.T. i maj 2021, at hun var blevet forført af en 26 år ældre mand, som arbejdede på optagelserne til filmen, der udkom i 2005. Den samme mand var indtil for nylig tilknyttet produktionen af »Far til fire og det vilde Vesten«.

Men nu siger Henrik Møller-Sørensen til Filmmagasinet Ekko, at han ikke kan genkende, at ASA Film har dårlig ledelse, som scenografen Emilie Nordentoft siger, eller at »Far til fire« er »spekulation for skattekroner«, som Bodil Jørgensen siger.

Filminstituttet kan ikke endnu svare på, om »Far til fire og det vilde Vesten,« kommer til at modtage støtte.

I forbindelse med den nye film om Buster Oregon Mortensen talte Berlingske med Martin Miehe-Renard, der har instrueret flere af »Far til fire«-filmene, om, hvorfor, der skal laves flere nye versioner af gamle film. Da sagde han, at børn skal se film i en sammenhæng, som ligner den, de selv deltager i. Det interview kan du læse her.