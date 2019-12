Bill Cosby beskylder Eddie Murphy for at være »Hollywoods slave«

Den 82-årige voldtægtsdømte komiker Bill Cosby, der sidder fængslet i Pennsylvania, er gået til angreb på komikeren Eddie Murphy, efter at Murphy havde gjort nar af Cosby i satireshowet Saturday Night Live. Flere amerikanske medier har bemærket, hvordan Eddie Murphy brugte sin åbningsmonolog i satireshowet til at fyre nogle vittigheder af på Cosbys bekostning, og hvordan den fængslede TV-stjerne har givet igen.

»Hvis du for 30 år siden havde sagt til mig, at jeg ville ende som denne kedelige blive-hjemme-far, og Cosby ville ende i fængsel, ville jeg gladeligt have indgået væddemål imod det,« sagde Eddie Murphy, der også tidligere har lavet ondskabsfulde parodier på Bill Cosbys tidligere image som »USAs hyggefar«. Indslaget kan blandt andet ses i denne artikel fra CNN.

»Så hvem er det, der er Amerikas »dad« nu?« spurgte Eddie Murphy med Bill Cosbys karakteristiske »Familien Cosby«-stemme.

Slave i Hollywood

Parodien faldt ikke i god jord hos Bill Cosby, der lod sin talsmand, Andrew Wyatt, udtale på sine vegne, at det var Cosby, der som den første brød racebarrieren i Hollywood, hvilket muliggjorde Eddie Murphys og andre sorte komikeres karriere. Talsmanden kaldte Murphys vittigheder for nedsættende, hvorefter han for alvor skruede bissen på:

»Man skulle tro, at Mr. Murphy kunne have brugt sin frihed til at forlade bomuldsplantagen, så at han kunne træffe sine egne beslutninger. I stedet besluttede han sig for at sælge sig selv som slave til Hollywood,« sagde talsmanden i en udtalelse, der også er gengivet på Bill Cosbys Instragram.

I gensvaret beskyldte Cosby Murphy for at holde racistiske stereotyper i live. Han kaldte Eddie Murphys parodier for cooning, som er en betegnelse for sorte komikere, der i tidligere tider optrådte som klovne for at please et hvidt publikum, og sammenlignede ham med Stepin Fetchit – den sorte skuespiller Lincoln Perrys karakter på lærredet og kendt fra talløse ældre Hollywood-film. »Stepin Fetchit« opfattes i dag som en voldsomt racistisk stereotyp, der spiller den »dumme, dovne neger«.

»Bill Cosby blev legendarisk, fordi han brugte komedie til at menneskeliggøre alle racer, religioner og køn, men dine angreb på Mr. Cosby er ikke meget andet end click bait,« lød det i erklæringen fra Wyatt, der sluttede med en opfordring til Murphy om at arbejde for at forbedre mulighederne for sorte frem for at trække dem alle ned.

Eddie Murphy har ikke kommenteret Bill Cosbys svar.