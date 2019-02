BBC under anklage: Ny TV-serie for børn er racistisk

Intentionerne er ellers gode nok.

BBBC - den hæderkronede britiske public service-udbyder BBCs børne-kanal - er i fuld gang med at skabe en komedieserie, »Living With the Lams«. Denne sitcom skal vise de unge seere noget om livets gang i en helt almindelig britisk-kinesisk familie, der driver en restaurant og bor i Manchester. Problemet er bare, at seriens manuskript er så fuld af stereotyper, fordomme og orientaliske klicheer, at ordet racisme ligger lige for.

Eller det mener i hvert fald et stort antal medlemmer af foreningen BEATS - British East Asians Working in Theatre and Screen - der er rystede over det, de har læst.

Mere end 100 medlemmer af BEATS har, efter at have bladret gennem manuskriptet, skrevet et åbent brev til BBC og produktionsselskabet Twenty Twenty, skriver flere britiske medier. I brevet hedder det blandt andet at »det er uacceptabelt, at manuskriptet til en TV-serie om hverdagen i en britisk-østasiatisk familie ikke er skrevet af forfattere med britisk-østastiatisk baggrund.«

»Ikke alene vil asiatiske forfattere mere præcist kunne ramme den rigtige tone, de vil også kunne fortælle flere historier, der bygger på deres personlige erfaringer. Der er så mange nuancer, som ikke-asiatisk forfattere ikke vil være i stand til at fange, fordi de ikke selv har oplevet dem,« hedder det videre i brevet.

Det faktum, at BBC og Twenty Twenty rent faktisk hyrede en britisk-østasiat som »konsulent«, da manuskriptet skulle skrives, dæmper ikke vreden hos de krænkede. Tværtimod.

»Den kinesiske diaspora tæller 1,5 milliarder mennesker, så tanken om, at en enkelt »konsulent« vil kunne rådgive meningsfyldt om sådan en enormt stor og broget del af menneskeheden understreger bare TV-seriens grundlæggende racetænkende koncept,« hedder det i brevet.

De vrede brevskrivere understreger, at de ikke har noget ønske om helt at stoppe den planlagte TV-serie fuldstændig. I stedet opfordrer de til, at BBC og Twenty Twennty sadler om og skaber en serie, der er »ægte progressiv i sin beskrivelse af britisk-østasiatisk familieliv«.

The Writers’ Guild, der repræsenterer britiske forfatttere, manuskriptforfattere og andre professionelle skribenter, bakker helt op om kritikken fra BEATS:

»Vi bliver mere og mere bekymrede over, at erfarne skribenter fra underrepræsenterede grupper bliver brugt som »kulturelle konsulenter« i stedet for at være en del af det hold, der skriver manuskripterne,« står der i en støtteudtalelse fra The Writers’ Guild.

En talsperson for BBC siger i en kommentar til kritikken, at BBC er »virkelig stolt« af de mange tiltag, man gennem årene har gjort for at skabe et »mangfoldigt og kulturelt relevant udbud« for unge TV-seere.

»Vi arbejder hårdt på at finde de mest talenfulde forfattere og producere og skabe de mest underholdende og engagerende TV-serier,« siger talspersonen og tilføjer, at BBC altid søger hjælp, vejledning og input fra eksperter, når det handler om TV med »kulturelt følsomt indhold«. Samtidig åbner talspersonen op for, at der sagtens kan ske ændringer undervejs, inden »Living With the Lams« på et ikke nærmere fastsat tidspunkt rammer de unge seere:

»Vi er stadig i gang med at udvikle »Living With the Lams«. Processen fortsætter. Vi har ikke hyret forfattere og producenter til TV-serien alene ud fra deres kulturelle rødder eller nationaliteter, men vi er sikre på, at det her bliver en TV-serie, der på en succesfuld måde kommer til at reflektere og fejre en del af vores samfund.«