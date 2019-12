Bag en skjult dør: Gartner fandt et af verdens mest eftersøgte malerier

Hvis man er haveejer, kender man formentlig slyngplanten vedbend, som lynhurtigt kan dække over et grimt plankeværk eller, som i dette tilfælde, en forbrydelse.

Da en gartner tirsdag var i færd med at rense en udvendig mur for vedbend på Ricci-Oddi Museet for Moderne Kunst i den norditalienske by Piacenza, opdagede han en skjult metaldør. Da han åbnede den, så han en sort sæk i en krog. Han troede først, at det var affald, men tilkaldte for en sikkerheds skyld sine overordnede.

Det var godt, at han gjorde det. Sækken viste sig nemlig at indeholde et sammenrullet maleri, som formentlig er et af verdens mest eftersøgte malerier, Gustav Klimts »Portræt af en ung kvinde« (1916-1917).

Gustav Klimts »Portræt af en ung kvinde« er malet 1916-1917 og er et af verdens mest eftersøgte malerier. Fold sammen Læs mere Læs mere

Maleriet blev stjålet fra Ricci-Oddi i februar 1997, da museet var ved at forberede sig på at sende det kostbare maleri – det vurderes ifølge flere medier til 60 mio. euro – til en særudstilling i en bygning tæt Piacenzas rådhus, hvor det skulle være hovedattraktionen.

Tyveriet var yderst mystisk. Man formodede i første omgang, at billedet var blevet hejst ud af museet med fiskeliner gennem et ovenlysvindue, fordi man fandt dets ramme på på museets tag. Men senere fandt politiets efterforskere ud af, at billedet var for stort til at kunne komme gennem dette vindue, skriver den britiske avis The Daily Telegraph.

Museets blev gennemsøgt på kryds og tværs. I første omgang mistænkte man medarbejdere for stå bag tyveriet, men man kunne ikke finde beviser, så mistanken blev droppet. Siden har det stjålne kunstværk været et af verdens mest eftersøgte.

Billedet er i fin stand

Politiet er nu sammen med kunsthistorikere i færd med at undersøge, om billedet rent faktisk er »Portræt af en ung kvinde«, men meget tyder på det. Museets direktør vil ikke endelig verificere, at man har fundet det eftersøgte maleri, men til den italienske avis La Libertà siger han, at stemplerne på bagsiden af billedet er ægte.

Et medlem af Piacenzas byråd, Jonathan Papamerenghi, som har ansvar for kommunens kulturpolitik, har til avisen La Repubblica sagt, at billedet er i superfin stand.

»Man kan ikke se, at det har været skjult bag en metaldør i 22 år,« siger han.

»Portræt af en ung kvinde« er et usædvanligt Klimt-værk. Kort før det blev, stjålet fandt en ung studerende ud af, Klimt havde malet en lignende maleri, og det er dermed det eneste tvillinge-værk af Klimt, der i modsætning til mange andre kunstnere kun brugte sine motiver én gang.

Gustav Klimts berømte portræt, »Adele Bloch-Bauer«, var omkring 2000 genstand for en international retssag. Billedet blev stjålet af nazisterne under Anden Verdenskrig. Maria Altmann, en efterkommer af den oprindelige ejer i Wien bosat i USA, gjorde krav på billeder, der befandt sig på Belvedere Museet i Wien, men de østrigske myndigheder afviste kravet. Hun vandt senere retten billedet i en retssag. Billedet blev efterfølgende solgt og befinder sig nu på et galleri i New York. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Hvis det viser sig, at der tale om det stjålne billede, er det et sensationelt fund, og vi vil kunne udstille det på museet allerede til januar. Vi taler om det mest eftersøgte stjålne kunstværk efter Caravaggios »Kristi fødsel med St. Lawrence og St. Francis«,« siger Jonathan Papamerenghi.

Caravaggios mesterværk blev i 1969 stjålet fra San Lorenzo-kirken i Palermo på Sicilien og er nr. 2 på FBIs top 10 over kunsttyverier.

Den østrigske maler Gustav Klimt var et af det 20. århundredes største malere, og hans billeder sælges for enorme summer. Han var en af de mest fremtrædende repræsentanter for Art Nouveau-bevægelsen i Wien, og han er særligt kendt for at bruge guld i sine værker. I Østrig betragter man ham som nationalmaler, og Belvedere Museet i Wien har en enestående samling af hans værker.