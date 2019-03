ASH: Hvad er det, der foregår på Ørestad Gymnasium? Har ledelsen sluppet kontrollen og indført børnemagt?

Hvis autoriteter skal tages alvorligt, er det nok en idé, at de tager sig selv alvorligt. I aftes endte et debatarrangement om demokratisk dannelse på Ørestad Gymnasium med puffen, møntkast og luder-tilråb.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) besøgte gymnasiet sammen med Kathrine Lilleør, der er formand for Rådet for Demokratisk Dannelse. Men debatten kom aldrig i gang.

På trods af at rektor Johan Lindelof var til stede under hele forløbet, greb han ifølge Kathrine Lilleør ikke ind. Eleverne fik lov at buhe og komme med tilråb, og da Riisager til sidst afbrød debatten, forholdt rektor såvel som lærere sig passivt.

Hvad er det, der foregår på Ørestad Gymnasium? Har ledelsen sluppet kontrollen og indført børnemagt? Det er det indtryk, man bliver efterladt med.

Endnu mere absurd bliver historien, når rektor udtaler til Altinget, at elevrådet efterfølgende gik i gang med at tale med de studerende »om fornuftig demokratisk dialog og nødvendigheden af at argumentere sagligt«.

Interessant, men hvorfor er det nu, at rektor ikke selv træder i karakter og giver hele forsamlingen en opsang?

I stedet siger han: »Jeg er meget glad for, at elevrådet vælger at spille en så aktiv rolle.«

Vorherre til hest. Så tag dog voksenrollen på dig.

Flere gymnasier er i øjeblikket hjemsøgt af historier om puttemiddage, hævnporno og forstyrrende mobiltelefoni i undervisningstiden. Da det for nylig blev besluttet, at elever får 100 pct. fravær for at komme daskende midt i undervisningen, var mange, lærere såvel som elever, heller ikke sene til at påpege, at det var alt for barsk.

Man får den tanke, at mange hellere vil være venner med de studerende end autoriteter. At det opfattes som lektor Blomme-agtigt at insistere på regler, videnstilegnelse og lidt klassisk kæft, trit og retning. I stedet får eleverne det opdrag at »opdrage« lidt på sig selv.

Både Merete Riisager og Kathrine Lilleør har været i så mange debatter, at de godt ved, at stemningen kan kamme over. De ved også, hvornår de skal sige farvel og tak, og vi kommer vist ikke videre.

Efter besøget på Ørestad Gymnasium tog de derfor videre til Frederiksberg Gymnasium og gennemførte endnu et arrangement om demokratisk dannelse.

Men bag sig efterlod de en rektor med et forklaringsproblem og flere hundrede studerende, som demonstrerede manglende demokratiske og dannelsesmæssige færdigheder. For det er stadig sådan i et demokrati, at selv om folk mener noget, man opfatter som vås, er det deres ret at komme til orde. Uden at blive kaldt »luder« og buhet af.