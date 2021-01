Anmeldernes favoritter: Ti filmhit, du kan streame i dag – og ét du skal droppe

De rige svin får deres bekomst i årets bedste film

»På papiret synes »Parasite« at levere samfundskritik, hvor de rige svin kun får, hvad de har fortjent, men filmens detaljerede beskrivelse af de to familiers medlemmer på én gang gør filmen mere kompleks og amoralsk, ligesom de stofligt mættede billeder skiftevis synes skrællet fra en feberdrøm eller et IKEA-katalog fra helvede. Se straks »Parasite«! Og nyd at have det uventede til gode.« (Kristian Lindberg)

»Parasite«

Stjerner: ★★★★★★

Instruktør: Bong Joon-ho, 2019

Kan streames gratis på Filmstriben

Læs hele anmeldelsen her.

Filmen »Parasite«. Fold sammen Læs mere Læs mere

Joaquin Phoenix’ »Joker« får Heath Ledger til at ligne et indslag til en børnefødselsdag

»Havde det ikke været for en så dedikeret skuespiller som Joaquin Phoenix i hovedrollen, ville filmen af denne grund mest blive en stiløvelse. Nu kan man højst beskylde filmen for at hænge for meget på Phoenix’ formidable indsats, og siden hans skuespil er i verdensklasse, er det en lettilgivelig synd. Alt i skuespillerens nærmest selvdestruktive mestring af rollen, fra hans hærgede skeletale fremtoning til hans medynkvækkende tvangsneurotiske latter, hver detalje skaber et menneske, der får Heath Ledgers oscarbelønnede Joker til at ligne et harmløst indslag til en børnefødselsdag. At Joaquin Phoenix tilmed vækker medfølelse midt i afskyen, giver filmen en relevans, der rækker langt ud over materialet. Det er en slags lidelse at være vidne til, men det er den form for lidelse, der i bedste fald kan ophøje os.« (Kristian Lindberg)

»Joker«

Stjerner: ★★★★★☆

Instruktør: Todd Phillips, 2019

Kan streames på Netflix

Læs hele anmeldelsen her.

»Joker« er instrueret af Todd Phillips. Fold sammen Læs mere Læs mere

Spritnyt hit fra Disney

»I sidste ende glimrer filmen dog mere ved sin smukke, næsten taktile skildring af New York i efterårsfarver end ved de abstrakte, amorfe billeder af de himmelske sfærer, og det matcher filmens slutpointe. At det handler om at leve livet, ikke at drømme det. Den morale ville give mening i et hvilket som helst miljø. At »Sjæl« foregår blandt sorte newyorkere og er en varm hyldest til afroamerikansk kultur fra mode til musik, giver imidlertid filmen en prægnans, der er svær at sætte ord på. Men måske er det for en gang skyld også bedre at holde kæft om det og bare lytte til musikken.« (Kristian Lindberg)

»Sjæl«

Stjerner: ★★★★★☆

Instruktør: Pete Docter, 2020

Streames på Disney+

Læs hele anmeldelsen her.

Pixarfilmen »Sjæl«. Fold sammen Læs mere Læs mere

Bevægende dobbelt-odyssé gennem racehadets hyggebyer

»Filmens særlige aktuelle nødvendighed funderes i, at man opererer med en sjælden erkendelse af, at begge positioner har noget at tilbyde; at de udgør helt essentielle byggeklodser i det amerikanske samfund og dets sjæl. Uden både den ene eller anden position, ville USA have været et helt andet land. Et ringere land.

Og det er måske filmens største fortjeneste, at den lykkes med, på en troværdig og underholdende måde, at skabe et muligt rum, der kan indeholde begge disse ærkeamerikanske positioner. Det er netop gennem forsoningen af disse paradoksale personligheder, filmen portrætterer, at den amerikanske nation ville evne at udsondre de strømninger, der har gjort verdens eneste supermagt ubarmhjertigt og dermed svagt.« (Søren Jacobsen Damm)

»Green Book«

Stjerner: ★★★★★☆

Instruktør: Peter Farelly, 2018

Streames på Netflix

Læs hele anmeldelsen her.

Viggo Mortensen som Tony »Lip« Vallelonga, chauffør og personlig assistent for Don Shirley, spillet af Mahershala Ali, der er en berømt afroamerikansk pianist. Fold sammen Læs mere Læs mere

Tænksom snakkefilm med Meryl Streep

»Steven Soderberghs »Let Them All Talk« sænker sig over dig som døsen fra en beroligende pille – men dens rolige filosofiske overvejelser er lige, hvad vi har brug for efter ti måneders coronapanik.«

»Nej, filmen, du trænger til i coronaepidemiens tusmørkeland, er Steven Soderberghs »Let Them All Talk«, der giver sine karakterer så god tid og plads, at man føler, at man er på samme to ugers sørejse som filmens modne, sjælekloge kvinder. Hvem ville ikke have lyst til en åndfuld samtale med Meryl Streep over et glas hvidvin, mens man lader blikket drive i måger og tåge over Atlanterhavets dønninger?« (Kristian Lindberg)

»Let Them All Talk«

Stjerner: ★★★★★☆

Instruktør: Steven Soderbergh, 2020

Kan streames på HBO Nordic

Læs hele anmeldelsen her.

Lucas Hedges og Meryl Streep ombord på »Queen Mary 2«, hvor »Let Them All Talk« er blevet optaget over to ugers sørejse. Fold sammen Læs mere Læs mere

Dansk film om familiefar, der bliver kvinde, er en hyldest til normaliteten

»»En helt almindelig familie« fortæller om en forælders kønsskifte set fra barnets synsvinkel. Det lykkes virkelig godt.«

»Den kun 12-årige Kaya Toft Loholt demonstrerer en voksen skuespillers overblik og mod i lange scener, hvor kameraet undersøger hendes kaos af modstridende følelser. Det er en stor præstation i en film, der ikke gør meget væsen af sig, men giver en masse igen, hvis publikum er parat til at lade sig transformere af dens ambition.« (Kristian Lindberg)

»En helt almindelig familie«

Stjerner: ★★★★★☆

Instruktør: Malou Reymann, 2020

Kan streames på Viaplay

Læs hele anmeldelsen her.

»En helt almindelig familie« af Malou Reymann. Fold sammen Læs mere Læs mere

Mod det vidunderlige univers! Toy Story gør det igen

»Filmfans og børn vil få meget ud af humoren, følelserne og actionscenerne i den vellykkede »Toy Story 4«, mens børneforældre især vil identificere sig med filmens problematisering af den ubetingede kærlighed.«

»Et par uhyggelige figurer (nogle bugtalerdukker spiller ondskabsfuldt på det dukkefobiske) er måske lidt for hård kost for de allermindste, men ellers er der som vanligt tale om en familiefilm med ambition og dybde, som H.C. Andersen ville have slugt råt.« (Kristian Lindberg)

»Toy Story 4«

Stjerner: ★★★★★☆

Instruktør: Josh Cooley, 2019

Kan streames på Disney+

Læs hele anmeldelsen her.

»Toy Story 4« fik fem stjerner, da Berlingske anmeldte filmen. Fold sammen Læs mere Læs mere

Er Clint Eastwoods nye film en håndsrækning til Donald Trump eller et menneskeligt drama?

»90-årige Clint Eastwood er i topform med endnu en film om mennesker, der bliver uretfærdigt behandlet af medier og myndigheder. Men »Richard Jewell« er også en politisk film, der måske tilmed er tænkt sådan.«

»Clint Eastwood har aldrig lagt skjul på, at han er republikaner, og når man tænker på, at to af Donald Trumps yndlingsaversioner er FBI og »fake news«-medierne, kan det ikke undgås, at »Richard Jewell« kan betragtes som en politisk film. Sådan er den muligvis også tænkt, men den bør først og fremmest ses som et medfølende drama om, hvor galt det kan gå, når myndigheder og medier skyder først og spørger bagefter.« (Thomas Brunstrøm)

»Richard Jewell«

Stjerner: ★★★★★☆

Instruktør: Clint Eastwood, 2019

Kan streames på Netflix

Læs hele anmeldelsen her.

Clint Eastwoods »Richard Jewell«. Fold sammen Læs mere Læs mere

Film om et offer for nazismen er en hyldest til verdens gådefulde skønhed

»Terrence Malicks spirituelle »A Hidden Life« fortæller den autentiske historie om en østrigsk bjergbonde, der nægtede at sværge troskab til Adolf Hitler.«

»Terrence Malicks formidable sans for billeder bliver altid rost, og hvis man sætter sig i biografsædet og indstiller sindets kontroller på »uendeligheden«, kan man få en masse med sig hjem. Dog er det ikke sikkert, at man oplever det samme som dem, man følges med, for Terrence Malicks studier i langsomhed giver rigeligt tid til at lade tankerne vandre fra filmens handling til ens eget liv til ens fremtid og tilbage til handlingen, der ofte kun antydes med fragmenter af dialoger og løsrevne billeder. I en vis forstand bliver man selv meddigter på filmene, og i bedste fald føler man sig inddraget i instruktørens nærmest sorgfulde spiritualitet.« (Kristian Lindberg)

»A Hidden Life«

Stjerner: ★★★★★☆

Instruktør: Terrence Malick, 2019

Kan streames via Blockbuster.dk

Læs hele anmeldelsen her.

August Diehl og Valerie Pachner som det østrigske ægtepar, der gør oprør mod det nazistiske regime. Fold sammen Læs mere Læs mere

Rørende film om charmetrold med Downs syndrom

»»The Peanut Butter Falcon« tager sig god tid, men tager alle stikkene hjem med sin rørende historie om en handicappet mand med en drøm om at blive fribryder.«

»Som helhed tager filmen dog sine lovede stik hjem. Hvis man som jeg havde været urolig for, om Gottsagens handicap ville slå hul i filmens fjerde væg og sætte en parentes om filmens realisme, er den frygt gjort til skamme, og filmens kunstneriske sejr føles derfor dobbelt.« (Kristian Lindberg)

»The Peanut Butter Falcon«

Stjerner: ★★★★★☆

Instruktør: Tyler Nilson og Michael Schwartz, 2019

Kan streames på Viaplay.dk

Læs hele anmeldelsen her.

Zack Gottsagen og Shia LaBeouf som det umage par på flugt i »The Peanut Butter Falcon«. Fold sammen Læs mere Læs mere

Én film du skal UNDGÅ:

Spike Lees Netflix-film om sorte soldater i Vietnam er én gigantisk sjuskefejl

»Hvis man forventer en film, der skildrer Vietnamkrigen med de sorte soldaters øjne, bliver man selvfølgelig ikke skuffet, men desværre er det slet ikke tilstrækkeligt for Spike Lee. Det står nemlig hurtigt klart, at filmen er et eklatant eksempel på, hvor galt det går, når budskabet partout skal hamres ind med sømpistol.«

»Troværdigheden går helt fløjten, da veteranerne bevæger sig ind i »junglen« og på få øjeblikke finder de plastikguldbarrer, der har været skjult af to håndfulde jord i 50 år. Aldrig forsvinder følelsen af, at de maksimalt befinder sig 50 meter fra en parkeringsplads og en Burger King. Flere af de ellers fine skuespillere er ladt fælt i stikken med roller, der er underforsynede med ordentlige replikker, hvorfor der famles foran kameraet med retningsløse improvisationer.« (Kristian Lindberg)

»Da 5 Bloods«

Stjerner: ★★☆☆☆☆

Instruktør: Spike Lee, 2020

Kan streames på Netflix

Læs hele anmeldelsen her.