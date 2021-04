Anmelder var ved at falde ned af stolen: Er det her virkelig Tom Jones?

Det er sjovt, som man mentalt får placeret visse musikere i en kasse, der siden viser sig ikke at passe.

Sådan havde jeg det lidt med Tom Jones, da jeg trykkede play på hans nye album »Surrounded By Time«. Den snart 81-årige waliser er på alle måder ikonisk, og hans stemme ligeså, men når jeg tænker på ham, er det ikke hans kunstneriske meritter, der trænger sig på som det første. Det er mere hans image som storsvedende libertiner med åbenstående skjorte og lummert glimt i øjet.

Men der er også en anden og helt central fortælling om Tom Jones. Og det er hans evner som fortolker og trylle-bestøver af et usædvanligt bredt og varieret repertoire af musik. Det var cover-albummet »Reload«, der gav Tom Jones en sen mainstream-revival tilbage i 1999. Siden fulgte en trilogi af albums lavet med produceren Ethan Johns i første halvdel af 2010erne med dybe fortolkninger af alt fra gammel blues og gospel til sange af koryfæer som Dylan, Cohen og Waits.

Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke lige fik lyttet til de plader. Så da jeg første gang lyttede til singleudspillet »Talking Reality Television Blues« fra den nye plade, var jeg ved at falde ned af stolen. Over seks et halvt episke minutter tale-synger Tom Jones sig sardonisk gennem et historisk oprids af fjernsynets gradvise ændring af vores virkelighedsopfattelse. Fra månelanding over Michael Jacksons moonwalk til reality-tv-stjernen Donald Trump, der sælger os Månen og indtager Det Hvide Hus. Musikken tager et tydeligt cue fra Radioheads »I Might Be Wrong«, men tilsætter så et helt fantastisk håndspillet trommespor, der tripper sitrende gennem jazzede afrobeat-passager for til sidst at kulminere i et krautrocket-inferno. Vilde sager! Specielt når man lytter til ophavsmanden, Todd Sniders, beskedne originalversion fra 2019.

Lyt til nummeret »Talking Reality Television Blues« her.

Helt så radikalt går det ikke for sig på resten af albummet. Men det tårnhøje ambitionsniveau er ikke til at tage fejl af. Dels i de temmelig idiosynkratiske sangvalg – undervejs dykker Tom Jones dybt i kataloget hos blandt andet Cat Stevens, Bob Dylan, The Waterboys, Terry Callier og Tony Joe White – dels i producer Ethan Johns frie musikalske rammesætning, der giver inspireret med- og modspil til Tom Jones’ glødende stemme og fortolkningskunst.

Hans kraftfulde baryton er stadig fuldt intakt – lyt blot til det kække take på Cat Stevens’ »Pop Star« eller det dramatiske crooner-foredrag på »The Windmills of Your Mind«, der sender tankerne i retning af salig Scott Walker. Andre steder – som på gospelhymnen »I Won’t Crumble With You If You Fall« og den resignerede »I’m Growing Old« – får stemmebåndets vejrbidte furer lov til at stå frem og fortælle sin del af historien.

Men der er ikke noget bedaget eller sødsuppe over Tom Jones anno 2021. Efter seks års pladepause er »Surrounded By Time« et overrumplende vitalt udspil. Fra en mand, der her i sit niende årti på jorden nægter at gå stille ind i mørket. Stor anbefaling herfra.