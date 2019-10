Anmelder om DRs »Øen – en ny begyndelse«: Efter fem minutter vidste jeg, at jeg hellere ville svømme ud til hajerne end dele ø med Machete-Dennis

»Jeg kan ikke tåle bare at stå at glo,« siger Dennis, mens han bevæbnet med machete går løs på en sagesløs lian, så spånerne flyver om ørene, og alfahan-viseren dirrer helt oppe i det røde felt.

Dennis, eller Machete-Dennis, som han fremover vil blive kaldt i denne anmeldelse, er med i DRs nye realitylignende program kaldet »Øen – en ny begyndelse«, hvor 14 danskere skal overleve på en øde sydhavsø.

»Hvis man nogensinde har savnet konkrete eksempler på mansplaining, er bægeret her blevet bredfyldt.«

I første afsnit er fokus især på ø-gruppens forsømte hangorillaer som Machete-Dennis og den mere stilfærdige Jakob og den mutte, passivt aggressive facon, hvormed de hver især forsøger at lancere sig som gruppens »naturlige« anfører, er guf for kameraet og seernes trang til at krølle tæer.

Her er mændene, man vil elske at hade i seriens kommende afsnit, og kvinderne i gruppen laver allerede himmelvendte øjne til hinanden over den konkurrence, som førerulvene har gang i. Hvis man nogensinde har savnet konkrete eksempler på mansplaining, er bægeret her blevet bredfyldt.

Før deltagerne bliver sejlet til øen, har de fået nogle dages overlevelseskursus samt en orientering om øens spiselige planter, men ellers skal deltagerne selv skaffe ly, vand og spiselige dyr, så ø-kosten under det månedlange ophold kan blive varieret lidt.

Programvært Christian Bøving får præsenteret sig selv som en, der har levet så grådigt og hårdt, at det halve kunne være nok, og undgår ikke den sædvanlige kliché om, at det først er, når folk bliver presset til kanten, at man finder ud af, hvem de hver især er. Jeg tror snarere, at folk bliver mere ens, når de tørster, sulter eller skal sove på palmeblade, og deltagerne i ø-eksperimentet synes at understrege det.

Faktisk virker deltagerne også ret ens i de små portrætinterview, der er optaget forud for ekspeditionen og som klippes ind undervejs i ø-eventyret. Med Machete-Dennis som en mulig undtagelse, er der tale om veltilpassede, velnærede gennemsnitsdanskere, der alle synes at bære en mild skuffelse over, at livet ikke blev mere eventyrligt.

»Jeg har to biler i min carport, og alligevel mangler jeg noget. Måske kan øen få mig til at værdsætte hverdagen mere,« humblebragger Jakob.

Bortset fra de gamle sølvrygges verbale dueller og brystdunken, er man endnu ikke kommet så tæt på ø-deltagerne, at man helt fornemmer, hvem der er hvem. Til gengæld viser de helt lavpraktiske udfordringer sig at være ganske spændende at følge med i.

Værst står det til med at finde vand. Øen virker knastør, indtil det lykkedes en triumferende Jakob at finde et pløret hul med vand i, der ligner flodhestetis. Det kan kun drikkes, hvis det bliver kogt, men trods megen filen med »bue-boret« lykkes det først at lave ild og koge vand, da det er ved at blive nat på øen. De indfødte jubler og udveksler det ceremonielle danske gruppekram. Det første døgn er overstået, og DR er sluppet af sted med at lave et ganske spændende realityshow, undskyld, »socialt eksperiment«, som det vist hedder ovre hos DR. Kun nogle enkelte hanaber led skade på stoltheden under optagelserne.

»Øen – en ny begyndelse« løber over otte afsnit og havde premiere torsdag 17. oktober klokken 20.00 på DR1.