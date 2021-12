Anders Krab-Johansen om Michael Dyrby: »Jeg ville ønske, at Michael havde kunnet stille op med det samme«

Lyt til artiklen

Siden discovery+ mandag i sidste uge offentliggjorde en ventet dokumentar om sexisme på TV 2, har Michael Dyrby ikke udtalt sig til offentligheden.

Michael Dyrby, der i dag er chefredaktør på B.T., var i 13 år nyhedsdirektør på TV 2, giver nu for første gang et interview om sin tid på stationen og de anklager, der er fremsat mod ham.

I Berlingskes interview erkender han blandt andet at have gjort sig skyldig i sexisme, dårlig dømmekraft, at have været magtfuldkommen og haft upassende forhold til ansatte på TV 2.

»Jeg undskylder over for de kvinder, der har skullet gennem så meget,« siger chefredaktøren i dag til Berlingske.

Koncernchef i Berlingske Media, Anders Krab-Johansen, siger i dette interview, hvad det indebærer for Michael Dyrbys fortsatte virke som chefredaktør.

»Jeg synes, det er godt og vigtigt, at Michael Dyrby i interviewet kommer med en tydelig og fuldstændig undskyldning til kvinderne i dokumentaren og for sin rolle som chef på TV 2. Det er det rigtige at gøre. Og det gør han,« siger Anders Krab-Johansen.

Dyrby tager i interviewet ansvaret for den sexistiske kultur på TV 2, der bliver kritiseret i dokumentaren. Har du stadig tillid til, at han kan varetage sit job som ansvarshavende redaktør på B.T.?

»Michael Dyrby har under hele sin ansættelse som chefredaktør på B.T. opført sig ordentligt, og vi har haft en alvorlig samtale, og han kender mine synspunkter og mine forventninger, og derfor fortsætter samarbejdet.«

Tror du, at Berlingskes interview i tilstrækkelig grad vil betyde, at der nu bliver lagt låg på rygter og beskyldninger mod Dyrby?

»Det har jeg ingen kommentar til.«

Dyrby ønsker ikke at tale om specifikke episoder – medfører det ikke en risiko for, at både rygter og ubekvemme historier kommer til at fortsætte i medier i lang tid?

»Det, som er vigtigt for mig som chef for Berlingske Media og med Michael Dyrby som chef på B.T., det er, at man på min vagt på Berlingske Media opfører sig ordentligt. Det betyder nul tolerance over for sexisme. Når det sker, og det sker nogle gange, så har vi en klar proces til at håndtere det. Jeg var lige så rystet over dokumentaren som alle andre, og jeg vil gerne gentage, at jeg synes, det er stærkt, at kvinderne har stillet sig frem. Jeg syntes, det tegnede et mørkt billede af TV 2. Jeg vil ikke stille mig som overdommer i spørgsmålet om, hvad der var rigtig og forkert målt med datidens og nutidens målestok. Det vigtigste for mig er, at Michael Dyrby i dag vedkender sig sit ansvar og giver en uforbeholden undskyldning, og at der ikke i hans tid som chef for B.T. har været noget, der minder om sexisme, eller andre brud på de regler, vi har i huset.«

Dyrby erkender, at det ikke har været let at være B.T.-journalist i denne tid, men bliver det meget nemmere nu, hvor Dyrby har ventet ni dage på at svare på spørgsmål? Risikerer man ikke, at de politikere, som B.T. fremover skal i clinch med, kræver samme betænkningstid over for ubekvemme spørgsmål fra journalisterne?

»Jo, jeg ville ønske, at Michael havde kunnet stillet op med det samme. Men som han selv siger: Det kunne han ikke. Når det gælder vores journalister, har de fået samme vilkår som andre. Michael har heller ikke snakket med andre journalister, men det gør han nu. Det kunne have været kønnere, men det her er jo en proces.«

Det er jo ret alvorlige episoder, der bliver fortalt om fra det, du kalder et mørkt kapitel på TV 2, hvor Dyrby var chef. Hvad mener du havde været alvorligt nok til at afslutte Dyrbys stilling på B.T.?

»Det er et hypotetisk spørgsmål – det vil jeg ikke svare på,« siger Anders Krab-Johansen.