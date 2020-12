Anders Breinholt begræder kendt værts afsked: »Han er den sidste af de største«

Den eksperimenterede tv-vært Conan O’Brien stopper efter 28 år som vært på et dagligt talkshow. Programmet »Conan« på TBS slutter således til juni, hvorefter Conan O’Brien skal være vært på et ugentligt HBO-program og fortsætte med sin podcast, »Conan O’Brien Needs a Friend«.

Dermed viser tv-værten, at han endnu engang følger med tiden, mener tv-vært Anders Breinholt såvel som en professor i medievidenskab. Og er der overhovedet plads til underholdning, der skal ramme alle og ikke kun et mindre segment?

For at forstå, hvad Conan O’Brien kan, har Berlingske talt med Anders Breinholt, der er vært på »Natholdet« på TV 2, og som må siges at være inspireret af amerikanske late night-talkshows. Breinholt er da også en anelse vemodig. For Conan, som han oftest bare kaldes, er den sidste af den gamle garde, der inkluderer værter som Jay Leno og David Letterman.

»Conan er old school. Han har ikke udadtil ændret på ret meget. Hans tøjsmag er elendig, og der er simpelthen ingen, som er pæn i en lilla skjorte. Men han ser måske også lyset – ikke for enden af tunnelen – men at man skal følge med tiden, som han hele tiden har gjort. Det inspirerer mig, at han fornyer sig, eller rettere, at han stadigvæk formår at være vedkommende,« siger Anders Breinholt i telefonen fra sin bil på en trafikeret Gammel Kongevej.

Breinholt ville egentlig gerne være hurtigt færdig, så han kan få en kop kaffe, forklarer han, men ender med at tale i en halv time, i en svært afbrydelig talestrøm af uendelige indskudte sætninger. Anders Breinholt har mere end bare lidt at sige om Conan O’Brien.

»Conan er den sidste af de største. Forstået på den måde, at konkurrencen nu er så hård – også fordi alle og enhver kan komme med sit eget indhold. Selv John Oliver fik ikke »The Daily Show«, selv om han var afløser, og han har nu et streamingshow. Det viser også, at talkshowtiderne er i forfald. De kan dog stadig manøvrere i den nye medievirkelighed, og de lægger allesammen klip på sociale medier, som er populære,« siger værten på Natholdet, Anders Breinholt.

Arven efter Letterman, Carson og Leno

Late night-talkshows er, som navnet antyder, placeret sent i sendefladen på amerikansk tv. Det var tidligere der, hvor tv-seerne kunne se lidt mere eksperimenterende humor end i den tidlige aftenflade, forklarer Hanne Bruun, der er professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, og som har forsket i entertainment-talkshow.

Conan O’Brien havde i mange år programmet, der lå lige efter den daværende konge af natsendefladen, »The Tonight Show with Jay Leno«.

FAKTA Værterne Der er mange navne at holde styr på, hvis man er knap så langt inde i sagerne, som Anders Breinholt er det, men her er nogle af de største gennem tiderne: Johnny Carson Den originale konge af de sene aftentimer på amerikansk tv, som alle siden har forsøgt at emulere: 1962-1992: »The Tonight Show Starring Johnny Carson« på NBC Jay Leno Jay Leno overtog fra Johnny Carson, hvilket fik David Letterman, der ellers havde håbet på pladsen, til at skifte til en konkurrende kanal. 1992-2009, 2010-2014: »The Tonight Show with Jay Leno« David Letterman 1982-1993 : »Late Night with David Letterman« på NBC 1993-2015: »Late Show with David Letterman« på CBS 2018- nu: »My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman« på Netflix Conan O’Brien 1993-2009: »Late Night with Conan O’Brien« på NBC 2009-2010 : »The Tonight Show with Conan O’Brien« på NBC 2010-2021: »Conan« på TBS Jimmy Kimmel 2003- nu: »Jimmy Kimmel Live!« på ABC Stephen Colbert David Lettermans arvtager på CBS 2015-nu: »The Late Show with Stephen Colbert« på CBS Jimmy Fallon 1998-2004 - »Saturday Night Live« et sketch-show på NBC 2009-2013 »Late Night with Jimmy Fallon« på NBC 2014-nu: »The Tonight Show Starring Jimmy Fallon« på NBC Kilde: Wikipedia FOLD UD FOLD UD

O’Brien overtog efter Jay Leno, men nåede kun at være vært på »The Tonight Show« i ni måneder, før Leno vendte tilbage, og Conan O’Brien gik til kabel-tv-kanalen TBS.

TBS er en væsentlig mindre kanal med færre seere, men den muliggjorde O’Briens mere eksperimenterende stil, som ikke skulle ramme et helt så bredt publikum, men i stedet yngre, veluddannede seere, som er attraktive for annoncørerne:

»Conan har sin egen YouTube-kanal, hvor han gjorde grin med sig selv som figur. Flow-tv er en reklamesøjle, som han kan bruge som branding – altså for at opretholde talkshowvært-figuren »Conan«. Det muliggør jo i høj grad, at han kan bruge denne persona til på et metaplan at gøre grin med sin egen rolle, og det, må man sige, er meget moderne,« forklarer Hanne Bruun.

Metaplanet kan ses her:

Anders Breinholt nævner også Conan O’Briens segmenter ude af huset, som noget af det, han er allerbedst til, og anbefaler et klip, hvor O’Brien får hjælp af den homoseksuelle komiker Billy Eichner til at finde en date på homo-datingappen Grindr. O’Brien siger med eminent komisk timing, da han skal beskrive sig selv, at han er »rich and ginger«, altså rig og rødhåret.

Selvom Conan O’Brien kan anses som eksperimenterende, er han først og fremmest af den gamle garde, mener Anders Breinholt.

»Conan« kørte frem til for nylig efter den klassiske opskrift: Én time med reklamepauser, et husband, en monolog, et optaget segment, så et interview med en kendis og måske en musikoptræden at slutte af på. Det seneste år er en halv time af showet såvel som husbandet udgået.

»Det har været undervejs i et stykke tid, at han skulle gøre det anderledes. Hans remotes, hvor han rejser ud i verden, er blevet endnu mere populære, og han har forfinet og fornyet det, David Letterman fandt på. Når man udkommer med et dagligt show, er der ikke meget tid til at lave ting ude i byen, om det så er ved Vestbredden eller i Rødovre Centrum, men nu koger han det ned til kun et show om ugen, også kan han få en helt anden dagligdag,« siger Breinholt.

Følger folket stadig med?

At Conan O’Brien nu skal lave podcast og et ugentligt program på HBO er ganske tidstypisk, for selvom seere stadig følger flow-tv i stor stil, nu blot kombineret med streaming, er netop det segmenterede mediemarked i stigning, siger Hanne Bruun:

»Selvom vi kan se i forskningen, at folk stadig ser flow-tv og »appointment tv« (programmer, man venter på udkommer på et bestemt tidspunkt«, red.), så ser det jo ud til, at han forsøger at placere sig i nogle af de forandringer, som tv-mediet allerede er i gang med. Med sit HBO-program kan han stadig beholde sit brand som tv-vært, som muliggør det andet, han laver,« siger professoren.

Og brandet er i den grad vigtigt, mener Anders Breinholt og peger på, at det største, man kan blive som amerikansk komiker, er vært på et af de store natlige talkshow:

På settet med Conan

Anders Breinholt har selv været på settet til en optagelse af »Conan«. Anekdoten er lang, men kort fortalt var han på en inspirationstur til Los Angeles, hvor han fik adgang til hele Warner Brothers enorme område med store sets, hvor programmer som »Ellen«, »Cosby Show« og »Venner« er blevet optaget. Anders Breinholt taler om det på samme måde, som var det på Buckingham Palace, han var inviteret indenfor.

»Det er jo tv-historie, man går forbi. Ved alle parkeringspladser står der det ene kendte navn efter det andet, og jeg kan afsløre, at Conan kørte Audi A7,« siger den bilinteresserede Breinholt.

Selvom han var inviteret af en producer på programmet, turde Anders Breinholt ikke bede om at få lov til at hilse på Conan O’Brien. Det gør man bare ikke, for mænd som Conan O’Brien er omgivet med ærefrygt – og måske en anelse almindelig frygt:

»Jeg kunne se på produceren, at han kiggede nervøst på Conan, mens et segment, han havde lavet, kørte. Værtens accept er alt for de ekstremt mange mennesker, der er med til at lave de talkshows – vi taler 50 forfattere, men også bare, at der er en medarbejder, hvis eneste job er, at betjene teleprompteren,« siger Breinholt og fortsætter:

»Der går jo historier om mange af late night-værterne, at man helst ikke skal kigge dem i øjnene og sådan noget, ligesom det er kommet frem om Ellen DeGeneres, at hun har været led ved sine ansatte. Jeg har dog ikke hørt noget specifikt om Conan, men jeg kunne mærke, at det ikke lige skulle ske, at jeg skulle møde ham.«

O’Brien fløj til Grønland, for at undersøge mulighederne for at købe landet, efter at Donald Trump havde foreslået det. Han læser her vejrudsigten højt på grønlandsk.