Amerikansk sangerinde rystede blottede baller til basketkamp – og så gik internettet amok

Selv når man er kropsbevidst, taler andre om ens krop. Det må den amerikanske sangerinde Lizzo sande, efter at hendes påklædning under basketballkampen søndag mellem Los Angeles Lakers og Minnesota Timberwolves er gået viralt på blandt andet Twitter.

Sangerinden havde en lang T-shirt på, men bagpå var der skåret et hul omkring hendes bagdel, så man kunne se direkte ind til hendes fiskenetstrømper og g-streng.

Balladen startede, da Lizzos hit »Juice« bragede gennem højttalerne, og hun rejste sig for at danse, vendte sig om og rystede de blottede baller for hele salen.

Mange mener, at sangerindens påklædning var uanstændig, fordi basketballkampe er »familiekampe«, og der var børn til stede under søndagens kamp.

Regardless of Lizzo’s weight, being in a public place where there’s families and kids with your WHOLE ass out is indecent and y’all know this. You’re just being dense for the sake of being dense — Perk/Roddy Ricch Stan Account (@gregperkinss) December 9, 2019

Lizzo er på relativt kort tid blevet en kropspositivistisk superstjerne. Hun ved, at hun er stor, men nægter at gå med på den præmis, at der er noget negativt forbundet med det, for hun elsker sin krop.

Lizzo fotograferet 3. december ved en koncert arrangeret af radiostationen KISS FM i Fort Worth i Texas.

»I'm a fat bitch,« erklærede hun bramfrit, da hun i sommer optrådte på Roskilde Festival.

Klippet er derfor i lige så høj grad gået viralt, fordi mange påpeger folks hykleri omkring sangerindens tøjvalg og blandt andet mener, at hun bliver fatshamet – altså udskammet, fordi hun er stor.

Lizzos hit »Juice« begyndte, samtidig med at LA Lakers' cheerleadere optrådte. Og de slanke heppekorspiger har ikke meget stof på kroppen, når de danser, men dem er der knap så mange, der råber op om.

Let’s be honest with ourselves: Professional cheerleaders are typically half-dressed and performing dance routines at professional sporting events. It has never been cause for national panic. We see Lizzo’s outfit and behavior as “indecent” because of the body she exists in. — Evette Dionne (@freeblackgirl) December 9, 2019

"Lizzo shouldn't be doing all that at family-friendly event"



meanwhile at said family friendly event: pic.twitter.com/TTRSaIBbOH — mariah carey's royalty check (@urbanyoungin) December 9, 2019

Hele debatten ser dog ikke ud til at have haft en påvirkning på den kropspositivistiske sangerinde, der tidligere har sparket debatten i gang om hendes kropsaktivisme, da hun delte nøgenbilleder af sig selv på Instagram.

Og under 24 timer efter episoden udgav hun musikvideoen til sit nummer »Good As Hell«.