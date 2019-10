Amatør har taget sagen i egen hånd: Nu er der ét samlet kort over metro, lokalbaner og S-tog

Et kort der viser både S-tog og Metrolinjer i København findes endnu ikke. Det har mikrobiologen Kristoffer Bæk nu gjort noget ved. Sammen med den russiske designer Pasha Omelekhin har han på eget initiativ i løbet af de seneste to år udviklet et stort og overskueligt kort. Naturligvis inspireret af den ikoniske »Tube Map«, der blev opfundet og udviklet i 1931 af Harry Beck, som var teknisk tegner i London Undergrounds signalkontor.

Beck indså dengang, at en præcis geografisk beskrivelse af stationernes relative beliggenhed er ligegyldig, når man sidder i et rør under jorden. Derimod er det vigtigt, at kortet er logisk og overskueligt, og at det giver en klar idé om, hvor man kan skifte mellem de forskellige linjer.

Mødt med skepsis

Som mange andre banebrydende ting blev Becks design først mødt med stor skepsis fra dem, der bestemte, men i 1933 lavede man endelig et forsøg med kortet i en lille tryksag. Kortet blev naturligvis en succes, men Beck fik aldrig den hæder, han havde fortjent. I stedet forsøgte andre aktører i London Underground at »forbedre« hans design uden at det dog lykkedes. Historien ender godt, for i dag er Harry Beck anerkendt som ophavsmand til kortet, og dets indflydelse kan ses i næsten enhver storby, der har et offentligt transportsystem.

I København lagde DSB sig også efter London Underground, da kortet over S-togslinjerne blev nytegnet i 70erne.

»Der opstår imidlertid et problem, når man forsøger at kombinere S-togskortet og Metrokortet. De er lavet efter to forskellige systemer og passer ikke sammen, hvilket naturligvis ville være meget praktisk - men også vanskeligt.«

Også Metroselskabet har fulgt de skinner, der blev lagt ud af Harry Beck, og det nye Metrokort med den cirkulære cityring er både smukt og overskueligt. Der opstår imidlertid et problem, når man forsøger at kombinere S-togskortet og Metrokortet. De er lavet efter to forskellige systemer og passer ikke sammen, hvilket naturligvis ville være meget praktisk - men også vanskeligt.

Dén udfordring besluttede Kristoffer Bæk sig som sagt for at tage op.

Fra stafylokokker til transportdiagrammer

Bæk er som sin historiske næsten-navnebror ikke uddannet grafiker, men arbejder som forsker på Københavns Universitet, hvor han beskæftiger sig med stafylokokkers celledeling. Han fortæller til Berlingske, at han også i sit forskningsarbejde arbejder meget med diagrammer, og at han faktisk har interesseret sig for kort siden sin barndom.

For to år siden besluttede han sig for at udvikle et samlet kort over Metro- og S-togslinjer i København. Han anskaffede sig et tegneprogram til computeren og gik i gang. Efter et års tid havde han et resultat, han var tilfreds med, så han sendte sit kort ind til nørdesiden transitmap.net, hvor ligesindede udveksler transportkort. Her fik det en pæn omtale, der blev set af den russiske designer Pasha Omelekhin, som arbejder professionelt med trafikkort og wayfinding. Omelekhin tilbød at hjælpe med at få kortet helt færdigt, og det har de to så brugt nogle måneder på, og kortet er nu færdigt og inkluderer al jernbanetransport i hovedstadsområdet.

»Det var vigtigt for os, at Metroringen fik en karakteristisk samlet form« fortæller Bæk »men en cirkel fungerer ikke. Derfor har vi udviklet en sekskantet figur i stedet for«.

Kortet kan ses, downloades og købes som plakat på cphtransitmap.dk. Bæk har naturligvis sendt det til både Metroselskabet, DSB og DOT, men her fået at vide, at man »selv er i gang«. Historien har det med at gentage sig.