Ældre dame gemte vase i et halvt århundrede. Så blev den solgt for 60 millioner: »Det er et mirakel«

En gammel porcelænsvase, der i 1954 blev solgt for 400 kroner, blev lørdag solgt for omkring 60 millioner kroner på en auktion i Hongkong.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Den blå- og hvidmalede porcelænsvase blev fundet i en ældre kvindes hjem. Vasen havde stået hos hende de seneste 50 år, hvor flere forskellige husdyr, heriblandt katte, vandrede frit rundt omkring den. Kvindens hjem ligger ifølge CNN et sted i centraleuropa, men stedet er ikke nærmere specificeret.

Det amerikansk-britiske aktionshus Sotheby’s kalder vasen for »et mesterværk« og er overrasket over, at statuen overlevede de mange år hos den ældre kvinde.

»Det er et mirakel at denne ekstraordinære, skrøblige vase overlevede et halvt århundrede i et hjem omringet af utallige kæledyr,« lyder det ifølge CNN fra en af aktionshuset Sotheby’s formænd.

Fire katte

Vasen blev opdaget af den hollandske kunstkonsulent Johan Bosch van Rosentha, der var blevet inviteret på besøg hos den ældre kvinde for at se hendes samling af antikviteter.

Johan van Rosentha forklarer i en video på Sotheby’s YouTube-kanal, at den ældre kvinde, som var over 80 år gammel, selv tænkte, at vasen var værdifuld.

Den yderst særlige vase er lavet i såkaldt yangcai-stil og var lavet specifikt til den tidligere kinesiske kejser Qianlong, der regerede Kina i over 60 år fra 1735 til 1795.

»Vi kom til et rum med flere kinesiske kunstværker arvet for mange år siden. Hendes fire katte gik frit omkring værkerne,« siger van Rosentha i videoen og fortæller, at det var i dette rum, at den ældre kvinde pegede vasen, der stod på et skab, ud.

Kvinden havde angiveligt arvet vasen, og da eksperter fra Sotheby’s undersøgte den, opdagede de, at den i 1954 var blevet solgt på en auktion i London for et beløb svarende til 400 danske kroner. Vasens navn er »Harry Garner Reticulated Vase« og er opkaldt efter den ejers før auktionen i 1954.

Den yderst særlige vase er ifølge CNN lavet i såkaldt »yangcai-stil« og var lavet specifikt til den tidligere kinesiske kejser Qianlong, der regerede Kina i over 60 år fra 1735 til 1796.

Ifølge CNN er den sjældne vase endnu en i en længere række at genopdagede kinesiske kunstværker, som bliver solgt for enorme summer. I 2010 blev en anden vase fra Qianlongs regeringsperiode solgt for 43 millioner pund.

Og i 2018 blev en tredje kinesisk vase fundet i en skotøjsæske i et fransk hjem. Vasen havde ligget på en familiens loftsrum og samlet støv, men den endte med at blive solgt for 120 millioner kroner på en auktion, hvilket satte rekord som det dyreste stykke kinesisk porcelæn i Frankrig. Denne vasen stammede fra Qing-dynastiet.