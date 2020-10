4-årig dansk digters debut rejser gådefuldt spørgsmål: »Hvor kommer poesien fra?«

»Hestene flyver/ en af hestene så jeg/ skinne i mørket«

Ovenstående er det første af en stribe digte forfattet af den kun fireårige Louie Ashanti Bannor Boberg, som er trykt i det seneste nummer af Hvedekorn, Danmarks ældste og mest anerkendte lyrikmagasin.

Flere uger efter Hvedekorns udgivelse fortsætter digtene med at skabe debat på sociale medier, hvor barnedigteren har fået mange fans. Det er velfortjent, siger Hvedekorns redaktør, Lars Bukdahl, idet digtene giver et unikt indblik i, hvad poesi overhovedet er for en størrelse.

»Det er mærkværdigt og mirakuløst og viser en vildere og stærkere måde at bruge sproget på end hos alle de voksne digtere i samme nummer af Hvedekorn,« siger Lars Bukdahl.

Også Berlingskes litteraturredaktør, Søren Jacobsen Damm, siger, at den kun fireårige Louies digte rummer »en stor forunderlighed og noget næsten nordisk folklore i sin umiddelbarhed«.

»Der rammes så mange rigtige noter, at der er tale om langt mere end et tilfælde »af aber på skrivemaskiner«,« siger Søren Jacobsen Damm.

I Søren Jacobsen Damms øjne bringer digtet mindelser om den ældgamle folkevise »Jeg drømte mig en drøm i nat«.

»De rudimentære sætninger åbner op for en masse subjektiv fortolkning, men kvaliteten er, at digtet sætter nogle smukke rammer, man kan fantasere i. Og så pludselig! Så fortoner mytologien sig og »Jeg stod ved en dørkarm og drømte« – det er et overrumplende klogt lille spring i tid og rum. Jeg er sgu vild med det,« siger Søren Jacobsen Damm.

»Forunderligt«

Digtene blev også til på en særlig måde, i og med at Louie ikke selv kan læse og skrive endnu. De første strofer tog form, da han en aften i juni kom ind på sin fars værelse, hvor faren, digteren Thomas Boberg, sad og så Jørgen Leths liveoplæsning »De lægger ord i min mund« på Facebook.

Far og søn lyttede til oplæsningen af Henrik Nordbrandts digt »Hestene«, og pludselig erklærede Louie, at han også ville læse op. Han tog et tomt stykke papir, som han »læste« fra – og hev så digtene ud af den blå luft. Første sætning lød så inspireret, at Thomas Boberg begyndte at skrive ordene ned.

»Som voksen er det forunderligt at iagttage, hvordan digtene bliver skrevet i luften næsten synkront med, at digteren Louie opdager, at det poetiske sprog overhovedet findes. Louies digte bygger et helt univers op, der fortæller noget om, at poesien, så at sige, »findes på forhånd«. Den er ikke en eller anden sproglig konstruktion, som man gradvist kan tilegne sig som voksen akademiker,« siger Lars Bukdahl.

Louies digte fortsætter:

»Den hest der fløj/ mens mørket skinnede til dag«

og videre:

»Kærligheden fløj/ mens jeg skinnede så langt og blankt ind i mørket/ Mørket forsvandt i grotten«

og videre:

»Kærligheden fløj/ men jeg kunne ikke vende mig om/ Jeg stod ved en dørkarm og drømte«

Thomas Boberg fortæller, at nogle læsere har sat spørgsmålstegn ved, om Louies digte er autentiske, eller om de blevet rettet til eller gjort »mere poetiske« af faren, der skrev dem ned efterhånden, som de blev til.

»Man har eksempelvis spurgt, om det er mig, der har lagt linjeskift ind i digtene, men jeg har så vidt mulig skrevet digtene ned ud i en køre, som jeg har hørt Louie deklamere dem, så nøjagtigt som muligt. Der er endda nogle, der spørger, om jeg selv har skrevet dem, hvilket jeg står helt uforstående over for. For mig handler digte om ærlighed og sandhed, og selvfølgelig er ordene Louies egne. Det ville være en højst mærkelig måde at skabe opmærksomhed på, og et forræderi mod den oplevelse Louie og jeg havde, hvis jeg i hemmelighed skulle have forfattet digtene,« siger Thomas Boberg.

Thomas Boberg har også spekuleret over, »hvor« det stærke poetiske element i digtene kommer fra, i og med, at sønnen aldrig tidligere har digtet før.

»De har udvidet min forståelse af, hvad digte egentlig er. De får mig til at tro, at poesien måske er noget, som vi er fælles om som mennesker, i hvert fald i barneårene. At den er en form for sproglig uspolerethed, som vi kan miste i takt med, at vi kultiverer et voksent sprog,« siger Thomas Boberg.

Han påpeger, at visse digtere debuterer i en endog meget ung alder, såsom Karen Marie Edelfeldt, Henrik S. Holck og Yahya Hassan.

»Forbindelsen mellem tidlig ungdom og barndom er endnu tæt, og det er måske, hvad adskiller lyrik fra prosa, idet prosa i romanform nok kræver en anden form for livserfaring,« siger Thomas Boberg.

Ifølge Thomas Boberg går Louie ikke selv meget op i, at hans digte er kommet på tryk. Til gengæld har han ved to efterfølgende lejligheder ladet faren skrive yderligere digte ned.

»Han har allerede leveret »den svære toer«,« siger Thomas Boberg.

Det næste nummer af Hvedekorn udkommer 24. november som et stærkt udvidet 100 års jubilæumsnummer, hvor 58 digtere svarer på deres debutdigte i Hvedekorn med nye digte og/eller refleksioner over og erindringer om deres debut. En af digterne er Thomas Boberg, der skriver om sin debut som en oldgammel 22-årig:

»Den dag/ jeg så/ mine første digte/ i Hvedekorn/ i forrige århundrede/ året var/ 1982/ solen skinnede/ beruset/ stolt/ debut«.