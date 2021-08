25-årige Melissa står bag atypisk sexbutik: »Jeg vil bare gerne give oplevelsen videre, at sex faktisk kan være godt«

Lyt til artiklen

»Har du husket at onanere i dag, Melissa?« spørger Melissa Hartelius’ storesøster.

»Åh, i starten var det så pinligt, når hun spurgte mig om det,« siger Melissa Hartelius.

For bare fire år siden følte Melissa Hartelius en enorm skam forbundet med sin krop og seksualitet. Især når søsteren stillede spørgsmål.

Sådan er det ikke helt i dag. Men det vender vi tilbage til.

I dag er 25-årige Melissa Hartelius kvinden bag sexshoppen Klub Venus. En butik, der ikke minder om den typiske sexbutik, som journalisten fordomsfuldt forbinder med fetish, læderpiske og store dildoer med fremtrædende blodårer. Sådan er Klub Venus ikke.

I stedet er sexshoppen nærmere et projekt med en aktivistisk vision. Melissa Hartelius vil, som hun selv siger, gennem sin sexshop give folk lysten og evnen til at tage ejerskab over deres egen krop, seksualitet og lyst. Uden at føle nogen skam, vel at mærke.

Og netop dét taler ind i en tidsånd i populærkulturen, hvor kvinder taler mere åbent om sex og onani for at bryde tabu og stigmatisering forbundet med netop sex.

Christian Graugaard, sexologiprofessor ved Sexologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet, ser også denne tendens. Han er desuden en af forskerne bag undersøgelsen »Projekt Sexus« om danskernes sexliv.

»Ved et hurtigt blik ind i populærkulturen, og specielt de sociale medier, kan vi se, at der er en interesse for at genundersøge og genopfinde kvinders forhold til egen krop, lyst, seksualitet og sanselighed,« siger Christian Graugaard.

»Min daværende kæreste foreslog, at vi skulle prøve at bruge en vibrator. Det havde jeg det lidt anstrengt med, for sådan én havde jeg aldrig tænkt, at jeg skulle eje.«

Lene Stavngaard, national chef i Sex og Samfund, er enig i, at kvinders lyst og seksualitet er blevet mere synlig i populærkulturen.

»Det er det, der gør, at man ser, at den yngre generation er langt mere åben om blandt andet sex og onani. De lægger skammen til side og indtager det seksuelle rum, fordi det er spændende og sjovt, og fordi det er noget, man ikke skal gemme væk eller undgå at tale om,« siger hun.

Af eksempler fra populærkulturen kan nævnes sangerinder som Jada og Tessa, som begge synger om nøgenbilleder og kvinders lyst.

»Boy I sent you nudes, I don’t regret,« lyder det fra Jadas sang »Nudes«, mens Tessa rapper »Siger til ham ned på knæ, hiver kjolen op. Trækker trussen til sid', han siger: Okay« i sangen »Ben«.

Det er ikke kun i musikken, at tendensen er tydelig. På Instagram dukker flere sexpositive aktivister frem. Det gælder blandt andre Amalie Have, Sofie Holm, kunstneren Maja Malou Lyse og kunstneren Arvida Byström. De taler åbent om deres lyster og poserer med sexlegetøj for at skabe et rum, hvor samtaler om køn, krop og seksualitet kan blomstre. Uden skam. Vi ser det også i podcasts. For eksempel i den ultrapopulære podcast »Fries Before Guys,« hvor kvinderne bag taler åbent om erfaring, følelser og tanker vedrørende kroppen og sex.

Den usikre verden

Da Melissa Hartelius var teenager, led hun af dårligt selvværd. I mange år kæmpede hun med en spiseforstyrrelse og var enormt skamfuld om alt vedrørende sin krop, sex og onani.

»Det kom virkelig sent til mig. Jeg har altid været bange for at udstråle sex. Jeg ville så gerne være ordentlig. En god pige. Og jeg følte ikke, at de to ting hang sammen,« siger hun.

Hun havde en følelse af, at hun skulle være helt perfekt, så hun ikke kunne blive hængt ud på noget. Især i forhold til sex. For hvis hun udstrålede sex, var hun bange for at blive sat i en boks. At føle sig udstillet.

Derfor følte hun ikke, at der var plads til at lære sig selv at kende på en seksuel måde – heller ikke alene. Særligt da Melissa Hartelius fik sin første kæreste, da hun var i starten af 20erne, blev hun opmærksom på, at hun ikke kendte sin krop og sin lyst.

Hun havde svært ved at komme.

Klub Venus startede i november 2019 i forbindelse med et projekt på Melissa Hartelius' studie, hvor de skulle finde et produkt og brande på en ny måde.

»Min daværende kæreste foreslog, at vi skulle prøve at bruge en vibrator. Det havde jeg det lidt anstrengt med, for sådan én havde jeg aldrig tænkt, at jeg skulle eje. Men da jeg lærte at bruge den og begyndte at bruge den alene, blev det 'groundbreaking' for mig,« siger Melissa Hartelius.

Onani blev et rum, hvor hun kunne slappe af og mærke sin krop. På en helt ny måde, som hun ikke havde oplevet før.

»Før det havde jeg aldrig set sex som noget, der også kunne handle om mig. Jeg tænkte mere på, at jeg var »rammen,« og så var det meningen, at min partner skulle have det godt,« siger Melissa Hartelius.

Hvordan kan det være?

»Jeg tror, at det har noget at gøre med den måde, sex er blevet fremstillet på. At det var noget, man kan være »god til«. Og som med alt andet i mit liv blev jeg fuldstændig fanget i præstationshjulet. Det kom til at handle om at se rigtig ud i »the male gaze«, bevæge sig på den rigtige måde og være god for min partner.«

Grundlæggende var hun bange for at tage for meget plads i soveværelset. Og være besværlig for sin partner.

Men det ændrede sig.

Melissa Hartelius kan endnu ikke leve af sit salg fra Klub Venus, men håber på at kunne trække løn ud til sig selv næste år.

Da Melissa Hartelius begyndte at bruge en vibrator, fandt hun frem til, hvordan hun kunne lære sin egen nydelse at kende.

»Det lyder måske fjollet, men det tog mig virkelig lang tid at finde ud af, hvordan jeg skulle gøre. Jeg havde en idé om, at man bare burde vide det instinktivt. Men jeg skulle øve mig i at have god sex med mig selv. På en måde er det et talent, man skal udvikle, ligesom alt muligt andet. Det tager tid og øvelse!« siger hun.

Den følelse, vil Melissa Hartelius gerne give videre til andre kvinder. Kvinder, der forbinder onani med skam, har det svært med deres krop, mener hun.

I november 2019 blev Klub Venus til.

»Jeg vil bare gerne give oplevelsen videre, at sex faktisk kan være godt, og det også kan handle om én selv,« siger Melissa Hartelius.

Samtalen er ikke ny

Det er ikke en ny ting, at kvinder er begyndt at tale åbent om sex, selvom det har en stor opblomstring netop nu.

Ifølge Lene Stavngaard fra Sex og Samfund, så man en lignende tendens i slutningen af 1970erne.

»Hvis man ser det i et historisk perspektiv, så startede samtalen om kvinders seksuelle frigørelse og retten til egen krop i slut-70ernes USA,« siger Lene Stavngaard.

»Jeg har altid været bange for at udstråle sex. Jeg ville så gerne være ordentlig. En god pige. Og jeg følte ikke, at de to ting hang sammen,« siger Melissa Hartelius.

Hun mener, at samtaler om kvinders krop og seksualitet er kommet »i cirkulære erkendelsesbølger«. Forstået på den måde, at samtalerne siden 1970erne er kommet frem hver tiende år, men uden at de har lavet en markant vedvarende forandring og »slået rod i samfundet«, som hun udtrykker det.

»For et årti tilbage, i begyndelsen af 10erne, da fjerdebølgefeminismen kom frem, havde vi en samtale, der blev gentaget for et par år siden. Fjerdebølgefeminismen lægger i høj grad vægt på kvinders ret til egen krop og ret til at bestemme, hvornår den er seksuel, og hvornår den ikke er,« siger hun.

Men selvom Lene Stavngaard ikke ser tendensen som ny, så er hun enig i, at den alligevel er anderledes end de foregående.

»Samtalen om kvinders seksualitet er blevet mere tilgængelig i den brede befolkning, særligt i kraft af eksponeringen gennem sociale medier. Modige og selvstændige unge mennesker tør gå ind i den samtale på sociale medier, hvilket kan inspirere andre til også at tage den,« siger hun.

Det skal ikke længere være tystys at købe sexlegetøj og tale om sex. Melissa Hartelius har stiftet KlubVenus - en online sexshop, hvis mission er at gøre onani til hverdagssnak.

Christian Graugaard, mener heller ikke, at den øgede fokus på sex er et nyt fænomen. Han ser netop også udviklingen som en del af fjerdebølgefeminismen.

»Man ser det i hver generation, hvor mænd og kvinder har behov for at genopfinde myterne og normerne i forhold til seksualitet. Det er et udtryk for en ny generation af normkritiske og sexpositive kvinder, som insisterer på at genopfinde samtalen om kvinders køn, krop og seksualitet. En protest mod blindt at overtage nogle kulturelle fortællinger om, hvad kvinder er, kan og bør« siger han.

Dog mener han, at den i øjeblikket er særlig kraftig, da den taler ind i en større bevægelse og fokus på ligestilling, køn, krop og seksualitet.

En kærlig hilsen

Hver gang en kunde har købt en vibrator, skriver Melissa Hartelius små kort med en lille hilsen til den person.

»Jeg skriver noget a la: Kære du, tak for dit køb. Hvor er det fedt, at du har valgt at investere i dig selv. Vi håber, du bliver glad for din nye pakke.«

Hvorfor gør du det?

»Det gør jeg, fordi jeg tror, at der er nogle, der har brug for at få den besked med, så de ved, at de ikke er forkerte, og at det ikke er skamfuldt at købe det produkt,« siger hun.

Det ses også på Klub Venus’ Instagram. Her bliver brugeren blandt andet mødt af opslag om, hvordan man kan tale »dirty talk«, og hvad sex egentlig er. Ligesom der er utallige billeder af almindelige kvinder, der poserer med et stykke sexlegetøj.

Melissa Hartelius ser det som et stykke oplysningsarbejde. Således bliver Klub Venus ikke blot et sted, man kan købe sexlegetøj, men også et sted, hvor folk kan dele tanker om sex med hinanden. For at komme myter og skam til livs.

Men hvorfor er det så vigtigt at tale åbent om sex?

»Det er vigtigt at tale om i den forstand, at køn, krop og seksualitet ikke er uforanderlige naturfænomener. Det er tværtimod menneskelige erfaringer, som først og fremmest bliver til, når vi taler om dem, og hvis vi ikke gør det, standser al udvikling. Så i den forstand er det nødvendigt hele tiden at problematisere og udfordre det bestående.«

Det er Lene Stavngaard enig i.

»Det er vigtigt at tale om, fordi køn, krop og seksualitet på mange måder er det, der har betydning for nogle af de største samfundsproblematikker, for utilfredshed og mistrivsel i vores liv. Det kan vi blandt andet se i forhold til mobning og diskrimination i forhold til, hvem der rammes, og som ofte omhandler køn, krop og seksualitet,« siger hun.

Melissa Hartelius håber på, at hun med Klub Venus kan være med til at bryde skam forbundet med sexlegetøj.

»Omvendt er sex og seksualitet også en raskhedsfaktor og en markant kilde til trivsel, derfor skal samtalen fortsætte,« mener Lene Stavngaard.

Melissa Hartelius håber, at bølgen af sexpositivitet er kommet for at blive. Det vil hun med Klub Venus i hvert fald være med til at kæmpe for. Hun håber at påvirke kommende generationer, så de opnår en bedre forbindelse til krop og seksualitet.

»I virkeligheden prøver jeg bare at lave det samme på Instagram, som min søster også lavede på mig. Altså spørge: »Har du husket at onanere i dag?« Det tror jeg, verden vil blive meget bedre af.«