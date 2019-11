Kronprinsesse Mary vil give verdens piger og kvinder ret til selv at bestemme over deres liv

Når kronprinsesse Mary rejser ud i verden og besøger en landsbyskole, går rundt i en flygtningelejr eller vises rundt i en sundhedsklinik, kan hun med sine egne øjne se, hvad det betyder for piger og kvinder at få retten til at bestemme over deres eget liv.

Muligheden for at vælge kan betyde, at en pige ikke bliver gravid og tvinges til at føde et barn, mens hun selv er et barn. Muligheden for at kunne træffe et selvstændigt valg kan føre til, at hun kan afslutte sin skole og måske få en uddannelse, så hun kan skabe sig en fremtid. Senere vil hun kunne vælge at få det antal børn, hun kan brødføde og hjælpe på vej. Og i det store perspektiv kan styrkede rettigheder for piger og kvinder være med til at sikre, at befolkningstilvæksten kommer under kontrol, og at risikoen for fødevaremangel nedbringes.

På sine rejser har Kronprinsessen også set, hvad der kan ske, når piger og kvinder ikke har et valg: Hun har mødt unge piger, der har stået med et lille barn i armene og stirret ind i en håbløs fremtid, og hun har talt med piger og kvinder, der aldrig har fået en chance for selv at forme deres liv.

Skelsættende konference

Derfor har det særlig betydning for kronprinsesse Mary, når hun tirsdag morgen går på scenen for at være med til at åbne den internationale konference – Nairobi Summit – i Kenyas hovedstad, hvor rettigheder for alverdens piger og kvinder vil stå i centrum.

Den præcise overskrift for topmødet lyder: Nairobi Summit on ICPD25: Accelerating the Promise.

ICDP står for The International Conference on Population and Development. Ordene henviser til en skelsættende konference, der blev holdt i Kairo i Egypten for 25 år siden, og som førte til afgørende fremskridt for piger og kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder i verden. I Kairo fastslog 179 lande, at piger og kvinder skulle have ret til at bestemme over deres egen krop, så de også kunne vælge, hvornår og hvorvidt de ville have børn.

I de næste døgn i Nairobi vil de flere tusinde deltagere i konferencen gøre status over, hvor langt verden er nået siden dengang. Og endnu vigtigere: De skal finde ud af, hvordan verden lever op til de løfter fra Kairo, som endnu ikke er opfyldt.

Central dansk rolle

Danmark vil spille en central rolle. Sammen med Kenya og FNs Befolkningsfond er Danmark vært for konferencen, og udviklingsminister Rasmus Prehn (S) kommer sammen med diplomater fra Udenrigsministeriet til at arbejde i døgndrift.

Det samme gør kronprinsesse Mary.

Udover at holde en af åbningstalerne vil hun tale ved flere sessioner, deltage i paneldebatter og tage imod spørgsmål fra tilhørerne, og oven i det vil hun mødes med internationale eksperter og organisationer.

At promovere pigers og kvinders rettigheder har i årtier været en dansk mærkesag, og kronprinsesse Mary tog tidligt denne dagsorden til sig, da hun blev gift med kronprins Frederik, blev en del af den kongelige familie og gik i gang med sit humanitære arbejde.

Herhjemme har hun især sat et aftryk i kraft af Mary Fonden, som blandt andet har fokuseret på at stoppe mobning, bryde social isolation og hjælpe voldsramte kvinder. Ude i verden har det især været rettighederne for piger og kvinder, der har været hjertesagen.

I næsten 10 år har hun været protektor for FNs Befolkningsfond, og i 2012-2016 deltog hun i en international task force, som arbejdede for at styrke pigers og kvinders sundhed og rettigheder.

Det er ikke mindst på rejserne for UNFPA, at hun har set, hvordan muligheden for at kunne træffe et valg har gjort en afgørende forskel for piger og kvinder, deres familier og de samfund, som de er en del af.

Modstand fra blandt andet USA og muslimske lande

Kronprinsessen fremhæver ofte de fremskridt, der er sket siden det historiske møde i Kairo. Antallet af teenagefødsler er faldet drastisk, forebyggelsen af mødredødelighed har skabt store resultater, og i en lang række lande bliver omskæring af piger stoppet.

Når dørene til konferencen i Nairobi slås op, kan det dog ikke skjules, at der lige nu sker tilbageslag.

Den dagsorden, som handler om at sikre pigers og kvinders rettigheder, give adgang til prævention, gennemføre familieplanlægning og i sidste instans åbne for muligheden for at få abort mødes med stærkere modstand fra blandt andet USA, Rusland, flere katolske lande og en gruppe muslimske nationer – herunder nogle af de lande, hvor befolkningstilvæksten ironisk nok er ekstremt høj.

De enkelte lande har vidt forskellige grunde til at gå imod: Nogle kæmper imod retten til abort, andre er imod adgangen til at give prævention, og andre igen ser seksualundervisning som en trussel mod familien.

Vigtige dele af handlingsplanen fra Kairo er heller ikke slået igennem. Hver dag dør flere end 800 kvinder i forbindelse med fødsler, hver dag bliver 33.000 piger gift, inden de er fyldt 18 år, og på verdensplan har flere end 230 millioner kvinder ikke adgang til moderne prævention.

International slagmark

Derfor kommer udviklingsminister Rasmus Prehn og kronprinsesse Mary til at træde ind på en international slagmark, hvor der vil blive intense diskussioner om både mål og midler.

Rasmus Prehn vil selvsagt skulle tage sig af de politiske opgør – som ikke er Kronprinsessens bord – mens hun vil kunne bruge sin særlige position til at sætte lys på de piger og kvinder, der burde stå i centrum.

Det store flertal i Nairobi vil også bakke dette budskab op. De støtter fortsat målene fra Kairo, og med vedtagelsen af FNs 17 verdensmål i 2015 kan de se, at der er kommet fornyet fokus på, at ligestilling, styrkede rettigheder til kvinder og piger og øget adgang til uddannelse er afgørende for at kunne sikre en bæredygtig udvikling på kloden. I Nairobi ventes de i slutningen af konferencen at tilslutte sig et statement, der skal anvise veje til, hvordan verden kommer videre ad den vej.

Ved at pege på, hvad retten til at vælge betyder for den enkelte pige og kvinde, kan Kronprinsessen med sine taler nå ud til et stort internationalt publikum i Nairobi. Og hun kan gøre det klart, hvad der er på spil.

Mange vil lytte. I salen – Lawn Hall med plads til 4.000 gæster – vil der være statsoverhoveder og ministre til stede, ligesom der vil være repræsentanter fra blandt andet ungdomsorganisationer, civilsamfund, trossamfund og humanitære organisationer fra hele kloden.