Virus dræber aktiefest – og det er kun lige begyndt

Højt at flyve, dybt at falde.

Så sent som i fredags slog de danske og europæiske aktieindeks rekorder, men mandag blev optimismen afløst af tumult og frygt. Over hele verden led aktier de største fald i flere måneder, mens investorerne flygtede til de traditionelt sikre havne som guld, den japanske yen og schweizerfrancen. Samtidig fik olieprisen klø, hvilket blandt andet trak den norske krone ned til den laveste kurs siden oktober.

Rystelserne i finansmarkedet er kommet, efter at den dødelige coronavirus har spredt sig med raketfart. Der var ved redaktionens deadline cirka 3.000 bekræftede tilfælde – flest i Kina og en mindre andel i blandt andet Thailand, USA, Australien, Japan, Frankrig, Canada og Singapore. 80 mennesker er foreløbig døde af virussen.

Henrik Henriksen, chefstrateg i Velliv »Man kan bruge det udtryk, at når Kina nyser, bliver resten af verden forkølet.«

»Det har skræmt folk, at udbruddet hen over weekenden er vokset eksponentielt. Det er noget, der vil have en økonomisk effekt på Kina og dermed også på resten af verden. Man kan bruge det udtryk, at når Kina nyser, bliver resten af verden forkølet,« siger Henrik Henriksen, chefstrateg i Velliv.

»Typisk, når sådan en bevægelse går i gang på markedet, går der nogle uger, inden det kulminerer. Vi kommer nok til at se nogle profit warnings (nedjusteringer af forventninger, red.) fra selskaber, der kan mærke, at virussen rammer deres indtjening. Så jeg tror godt, at markedet kan falde to-tre uger endnu, selv om det måske ikke er med lige så store fald, som vi ser mandag,« tilføjer han.

Mandag eftermiddag var det danske eliteindeks, C25, nede med over to pct., hvilket er det største fald på en enkelt dag siden oktober. I resten af Europa var billedet det samme med rejserelaterede aktier hårdest ramt. Flyselskaber som Air France-KLM, British Airways-ejer IAG og Norwegian dykkede alle over fem pct. og har nu fået barberet over ti pct. af deres markedsværdi over den seneste uge.

Udbruddet er faldet sammen med det kinesiske nytår og begrænser millioner af kinesere i at rejse under den populære højtid. Regeringen har nu forlænget nytåret med tre dage til 2. februar i et forsøg på at forhindre, at virussen spreder sig yderligere. Det betyder samtidig, at børserne i Kina holder lukket i flere dage.

FAKTA Finansmarkedet ser rødt Coronavirussen sendte mandag chokbølger gennem finansmarkedet. Her er nogle af de største ryk mandag*: Aktier faldt over hele verden. Det danske eliteindeks er faldet over to pct., mens det amerikanske marked dykkede over halvanden pct.

Den norske krone faldt som konsekvens af den svækkede oliepris. En norsk krone koster nu 74 danske øre – den laveste kurs siden oktober.

Guldprisen steg en halv pct. til 1.580 dollar.

Renterne faldt i de fleste lande. Renten på tiårige danske statsobligationer rammer minus 0,366 pct. Det er det laveste niveau siden begyndelsen af november. * Ved redaktionens deadline kl. 16. FOLD UD

Værst tænkelige timing

For det brede aktiemarked rammer virusudbruddet på det værst tænkelige tidspunkt. Siden begyndelsen af oktober er globale aktier galoperet opad på en blanding af optimisme over en »fase-1«-aftale i handelskrigen, ultralempelig pengepolitik fra centralbankerne og spæde tegn på en opblomstring i verdensøkonomien.

Den cocktail hjalp aktierne til et fænomenalt 2019, hvor det danske indeks steg 26 pct. Opturen fortsatte ind i 2020, hvor markederne i både Europa og USA indtil i sidste uge slog kursrekorder. Der har imidlertid ikke været tilstrækkelig indtjeningsvækst fra virksomhederne til at understøtte de rekordhøje aktiekurser, og flere eksperter har påpeget, at aktierne var begyndt at se dyre ud.

Det betyder dog ikke, at man skal lade sig rive med og sælge ud af aktier, mens coronavirussen raser. Blandt andre påpeger den amerikanske storbank J.P. Morgan, at under tidligere virusudbrud, herunder SARS i 2002/2003, svineinfluenzaen i 2009 og ebola i 2014, faldt markedet kun kortvarigt, og derefter opstod der en god opkøbsmulighed inden for et par uger.

For eksempel faldt det toneangivende amerikanske S&P 500-indeks 16 pct., og det paneuropæiske Stoxx 600-indeks dykkede 26 procent under SARS-udbruddet, men de steg godt 40 pct. i de ni måneder, der fulgte, efter at frygten havde toppet.

For tidligt at købe op

Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg hos Danske Bank, er enig i, at man kan udnytte markedstumulten til at købe op, men han synes, det er for tidligt lige nu.

»Aktiemarkederne er gode til at indregne bål og brand, uden at det nødvendigvis ender med det. Det skal man huske på,« siger han.

»Men jeg tror, at det her vil ligge som en dyne over markedet, indtil regnskaberne er kommet ind, og derfor er der risiko for, at vi den næste uge til 14 dage kommer til at se høj volatilitet i markedet. Der kan opstå muligheder i markedet, men vi kan ikke vurdere, hvor meget vi skal falde, så derfor køber vi ikke op den første dag,« tilføjer han.

I stedet holder han øje med udviklingen i spredningen af coronavirussen. Når der er stabilitet i antallet af nye smittede og dødsfald, er det dér, han vil overveje at købe.

»Jeg sidder lidt og kigger på, at jeg gerne ville have haft nogle flere cykliske aktier i min portefølje, fordi økonomierne har det bedre, og det her er tidspunktet, hvor jeg overvejer, om jeg skulle købe. Men jeg gør det ikke i dag,« siger Lars Skovgaard Andersen.