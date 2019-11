Verdens største børsnotering lokker investorer med enorme gevinster

Olievirksomheden Saudi Aramco er snublende tæt på en børsnotering og har i den forbindelse skruet ekstra op for investorernes udbytte.

Hele 100 milliarder dollar forventer den saudiarabiske virksomhed at udbetale årligt til investorerne, skriver Financial Times her til morgen.

Det er væsentligt højere end de 75 milliarder dollar over fem år, som tidligere var blevet stillet i udsigt.

Bank of America vurderer i artiklen, at den saudiske virksomhed på nuværende tidspunkt er mellem 1.200 milliarder og 2.300 milliarder dollar værd, og banken forventer, at værdien i de kommende år vil stige i takt med værdien af olie. Fem procent af virksomhedens aktier kommer ifølge Financial Times til salg. Resten forbliver på det saudiske kongehus' hænder.

Saudi Aramcos børsnotering har længe været undervejs, og den er flere gange blevet udskudt. En del af forklaringen er, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, har været utilfreds med vurderingen af selskabets samlede værdi. Han har tidligere insisteret på, at selskabet skulle være 2.000 milliarder dollar værd – svarende til omkring 13.380 milliarder eller 13.380.000.000.000 kroner.

Børsnoteringen vil næppe blive overset på Wall Street, da selskabet står for ti procent af verdens olieudvinding.

Og der har hidtil været tale om en pengemaskine uden lige. Efter skat stod det statslige olieselskab efter 2018 med et overskud på omkring 737 milliarder kroner. Til sammenligning kunne de to store amerikanske tech-giganter Apple og Google tilsammen præstere et overskud på knap 600 milliarder kroner samme år.