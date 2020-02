Superinvestor Buffett mister otte milliarder på ketchup-fiasko

Warren Buffett er kendt som en af verdens dygtigste investorer, men det er ikke alle hans investeringer, der går lige godt.

Hans storstilede satsning på Kraft Heinz har i mange år været en underskudsforretning, og i sidste uge gik det endnu mere ned ad bakke. På bare to dage tabte Buffetts selskab, Berkshire Hathaway, 1,1 mia. dollar, svarende til 7,6 mia. kroner, på sin investering i Kraft Heinz, der siden nytår er faldet 40 pct. i værdi.

Nedturen i sidste uge kom, efter ketchup-giganten torsdag præsenterede et utilfredsstillende regnskab, som selv CEO Miguel Patricio beskrev som »skuffende« og yderligere pustede til bekymringer om virksomhedens fremtid. Den næste dårlige nyhed kom fredag, hvor kreditvurderingsbureauerne Fitch og S&P Global Ratings begge nedjusterede Kraft Heinzs obligationer til »junk-status,« som er et signal om, at man skal være varsom med at investere i virksomheden.

Inden nedjusteringen var Kraft Heinz i kategorien »investment grade«. Inden for virksomhedsobligationer opererer man i brede strøg med to kategorier: »Investment grade«, set som sikre obligationer, og »junk«, set som risikable obligationer med dårlig kreditkvalititet. Mange pensionskasser og andre institutionelle investorer vil ikke eje »junk«-obligationer, så det kan have relativt store konsekvenser at blive nedgraderet til »junk«. Bedømmelsen af obligationer smitter ofte også af på aktiemarkedet, da det giver et billede af, hvor solid virksomheden er.

Verdens fjerde rigeste mand

Buffett er ellers kendt for at ramme plet med sine investeringer, hvilket har hjulpet ham til en plads som verdens fjerderigeste mand.

»Det sker sjældent, at Warren Buffetts investeringer slår meget fejl. Det er dog tilfældet med Kraft Heinz,« skriver Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, i en kommentar mandag morgen.

»Det er absolut ikke hverdagskost, at meget store investeringer hos Warren Buffett ikke kan forsvare en »investment grade,« tilføjer han.

FAKTA Fakta: Hvem er Warren Buffett og Berkshire Hathaway? Warren Buffett er hovedaktionær og administrerende direktør i investeringsvirksomheden Berkshire Hathaway.

Han bor i Omaha, hvor han er kendt for at have en beskeden livsstil uden luksus og fart over slæden. Hans stærke tilknytning til midtvestbyen i Nebraska har givet ham tilnavnet »Oraklet fra Omaha«.

Han er 89 år og går stadig på arbejde hver dag. Der er dog megen snak om, hvem der skal være hans efterfølger.

Buffett begyndte at købe aktier i Berkshire Hathaway i 1962, da det var en tekstilvirksomhed i Massachusetts. Det viste sig hurtigt at være en dårlig forretning, og han købte senere hele virksomheden og lavede den om til, hvad der nu er et af verdens største investeringsselskaber.

Berkshire Hathaway har en markedsværdi på 555 mia. dollar, hvilket gør det til den sjettemest værdifulde virksomhed i USA.

Buffett er kendt for at følge den såkaldte value-strategi, hvor han køber solide virksomheder, der bliver handlet billigt.

Hans største nuværende investeringer dækker over blandt andre Bank of America, Wells Fargo, Apple, Kraft Heinz, American Express, Goldman Sachs og Amazon. FOLD UD FOLD UD

Buffett ejer 27 pct. af ketchup-kæmpen, efter først at have købt Heinz sammen med den brasilianske kapitalfond 3G i 2013 og derefter at have fusioneret den med Kraft i 2015. Tilbage i 2015 sagde Buffett, at opkøbet og ægteskabet var »my kind of transaction,« og at han glædede sig til at skabe mere værdi for aktionærerne i det nye selskab. Men siden fusionen i 2015 er Kraft Heinz' aktiekurs faldet næsten 70 pct. i værdi, mens det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks er steget over 60 pct.

Til sin årlige generalforsamling i Omaha i maj sidste år indrømmede Buffett også, at han havde lavet en fejl i forhold til netop den investering.

»Vi forsøger at købe gode virksomheder til en rimelig pris, men vi lavede en fejl i Kraft-delen af Kraft Heinz,« sagde han. »Vi betalte for mange penge.«

Buffett eller S&P 500?

Siden finanskrisen har investeringslegenden haft svært ved at slå det bredere aktiemarked. Siden januar 2009 er Berkshire Hathaway-aktien steget 240 pct., mens S&P 500 er blevet 262 pct. mere værd. Går man længere tilbage, har Buffett dog været en forryggende investering – siden 2000 er hans aktie steget godt 500 pct., mens S&P kun er hoppet 130 pct. højere.

I et interview med Financial Times i maj sidste år, antydede Buffett selv, at han har opgivet at slå S&P 500, og at en investering hos ham eller i det brede indeks ville give tæt på det samme afkast.