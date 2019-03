»Panik« hos ECB: Derfor dykker aktierne efter rentemøde

Av, av, av. Sikke en måde at slutte ugen på.

Overalt er aktier dækket i rødt, og de største indeks er på vej mod ugentlige fald. Euroen - og dermed kronen - er faldet til den laveste dollarkurs i 20 måneder, og statsrenterne er dykket. Det er selvfølgelig godt for danske boligejere med realkreditlån, men ikke et særlig godt signal for den europæiske økonomi.

Negativiteten stammer to steder fra:

Den Europæiske Centralbanks rentemøde torsdag eftermiddag Kinesiske handelstal, der var overraskende ringe.

Lad os starte med ECB. Som ventet nedjusterede centralbanken sine vækstprognoser, men hvor meget kom bag på investorerne. Med en ny forventning om BNP-vækst på 1,1 pct. i 2019 i forhold til 1,7 pct. forventet tidligere, var det den største nedjustering siden ECB i 2015 introducerede sin stimulus-bazooka i form af kvantitative lempelser, aka QE.

Som konsekvens af den dystre vækstprognose sagde centralbankchef Mario Draghi, at der ikke kommer nogen renteforhøjelser i 2019 overhovedet, samtidig med at bankerne får tilbudt en ny runde ultrabillige lån. I disse tider, hvor aktiemarkederne er pumpet op på centralbankstøtte, ville Draghis udmeldinger normalt sende aktier højere, men ikke denne gang. Investorerne fortolkede hele mødet så pessimistisk, at de flygtede fra både europæiske aktier og euroen. Analytikere hos den hollandske bank ING sagde, at rentemødet simpelthen smagte lidt af »panik«.

Også bankaktier - som ellers får en håndsrækning gennem de billige lån - væltede ned i torsdagens handel. Det skyldes ifølge aktiestrateger delvist den pessimistiske vækstprognose, og at ECB ikke lagde an til at hæve den negative indlånsrente, der har ramt bankernes indtjeningsvækst.

Fredag morgen peger futures i Europa og USA på mere af samme skuffe, og alle indeks er i negativt terræn.

Videre til Asien. Også her er det en frygtelig fredag efter Beijing sagde, at Kinas eksport i februar faldt 20,7 pct. i forhold til et år siden. Analytikerne havde forventet et fald, men slet ikke så voldsomt. Handelskrigen gør tydeligvis ondt på verdens næststørste økonomi, og det gør aktiemarkedet nervøst. Kinas CSI300 indeks er faldet over fire pct. - det største fald siden oktober 2018.

Senere i dag er det USA, der stjæler markedets opmærksomhed. Den månedlige jobrapport, også kendt som »kongetallet,« bliver publiceret i eftermiddag, og det er ofte noget, der rykker kurserne. En stærk rapport kan potentielt få den amerikanske centralbank, Fed, til at overveje flere renteforhøjelser, mens en svag rapport kan få den til at holde pause. Stigende amerikanske statsrenter var en af årsagerne til decembers blodbad på finansmarkedet, så aktieinvestorer foretrækker, at Fed holder sig fra renteknappen lige nu. Jobrapporten skal helst være stærk nok til at signalere en sund økonomi, men svag nok til at holde Fed i ro - det man i aktiesprog kalder »Guldlok-scenariet«.

Det kan rykke markedet i dag

Kl. 14:30. Den amerikanske jobrapport for februar, også kendt som »kongetallet.« Særligt lønudviklingen vil være i fokus.

Kl. 16:30. ECB-medlem Yves Mersch holder tale.

Virksomheder i fokus

Huawei. Kinas udenrigsminister sagde fredag på et pressemøde, at Beijing vil tage alle midler i brug for at støtte virksomheds søgsmål mod den amerikanske regering.

Markederne lige nu

Asien:

Hong Kongs Hang Seng: -1,9 pct.

Kinas Shanghai Composite: - 4,4 pct.

Japans Nikkei 225: -2 pct.

Sydkoreas Kospi: -1,3 pct.

Europa (futures)

Danmarks C25: -0,3 pct.

Euro Stoxx 50: -0,6 pct.

Tysklands DAX 30: -0,6 pct.

Frankrigs CAC 40: -0,4 pct.

Storbritanniens FTSE 100: -0,4 pct.

USA (futures)

S&P 500: -0,3 pct.

Nasdaq: -0,5 pct.

Dow Jones Industrial Average: -0,3 pct.

Valutaer

Pund: 8,71 kroner

Dollar: 6,66 kroner