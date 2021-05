Ørsteds markedsværdi er faldet med 166 milliarder kroner siden årsskiftet

166 milliarder kroner.

Så meget er Ørsteds markedsværdi skrumpet siden årsskiftet og den nye topchef Mads Nippers tiltrædelse.

Det massive fald fra en markedsværdi på 552 milliarder kroner i januar til 386 milliarder kroner i dag skyldes dog ifølge analytiker ikke den nye topchef, men i stedet en række dårlige nyheder.

»Ørsted sluttede på et historisk og meget højt kursniveau inden årsskiftet. Umiddelbart efter fremlagde Ørsted en opjustering af 2020-resultatet, men kom samtidig med en halvkedelig prognose for 2021, som skuffede markedet og analytikerne,« siger Per Fogh, aktieanalytiker hos Sydbank.

Han peger desuden på, at Ørsted først tabte et stort udbud i New York og senere i Storbritannien:

»Så Ørsted har også været ramt af nogle lidt negative nyheder her i starten af året, som har betydet, at aktiekursen har været nedadgående.«

Analytiker: Kurs vil stige igen

Mads Nipper udtalte da også for nylig i et stort interview med Berlingske, at energikæmpen snart skal have en stor sejr – ellers »har vi et problem«.

Han pegede på, at konkurrenterne er blevet større og nu udgøres af verdens største olieselskaber som BP, Equinor, Shell og Total, hvoraf nogle er over 30 gange større på omsætning.

Oliekæmper, der død og pine vil ind på den grønne bane for at sikre sit liv, når verden går helt væk fra fossile brændsler. Med lommer så dybe, at 55-årige Mads Nipper kan kaste en mønt derned og være gået på pension, inden den når bunden.

Den danske stat ejer 50,1 procent af aktierne, og der har i takt med Ørsteds massive kurstigninger de seneste år gentagne gange været debat om, hvorvidt det var på tide at sælge ud af statens andel, mens markedsværdien var høj. Per Fogh mener dog, at kursen vil stige igen, og han har derfor en købsanbefaling på aktien.

»Jeg mener stadig, at de langsigtede muligheder for Ørsted er meget store. Der er en massiv udbygning i gang både i forhold til offshore og onshore, og jeg mener, at Ørsted med deres markedsledende position kommer til at tage en væsentlig andel af det og dermed også øge deres indtjening ret markant de kommende år,« siger han.