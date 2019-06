Midt i ny aktietumult: Her er din bedste investering – og det er endda i Europa

Aktiemarkedet dykker igen. Statsrenter falder til nye bundrekorder. Og investorer skynder sig over i guld.

Ja, der er ingen tvivl – tumulten er tilbage på finansmarkedet. Denne gang er det drevet af den amerikanske præsidents, Donald Trumps, handelskrige på flere fronter – med Kina, Mexico og Indien –- og frygten for, at stridighederne vil hive verdensøkonomien ned i en recession. For aktieinvestorer kan det være svært at finde lyspunkter, men der er faktisk én gruppe aktier, der er værd at købe midt i rutsjebaneturen: Europæiske aktier med en attraktiv udbyttepolitik, siger Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg hos Danske Bank.

»Det er det eneste kald, jeg har lige nu. Der er uhørt høj risiko forbundet med at vælge aktier efter sektor. Lige pludselig er det handelskrigen, der rammer industrisektoren, så bliver IT-sektoren ramt af risiko for, at den skal reguleres, eller også er det sundhedssektoren, der bliver ramt af frygten for, at der måske kommer et prisloft i USA,« siger han og tilføjer:

»Derfor siger jeg til mine investorer, at man bliver nødt til at anskue det på anden måde og fokusere på noget, der giver ballast i en periode, hvor der vil være de her store udsving, fordi det hele kommer flyvende ind fra højre og venstre. Og der er dividendestilen en måde at få noget sikkerhed i en periode med volatilitet.«

Støddæmper under markedsuro

Der er i øjeblikket to forhold, der udpræget taler til udbytteaktiernes fordel. Udbytterne er som regel mere pålidelige end indtjeningen hos en virksomhed, og de fleste selskaber foretrækker at have en stabil dividendepolitik. Det betyder, at når økonomien vender, eller der opstår anden usikkerhed, er det oftest indtjeningensvæksten, der bliver ramt først, og en eventuel nedjustering af udbyttet kommer langt senere. Det gør udbytteaktier til en relativ mere sikker investering, og de kan fungere som en støddæmper i en investors portefølje.

Netop den sikkerhed gør, at udbytteaktierne bliver set som et alternativ til obligationer, der også udbetaler et fast afkast, selv om verdensøkonomien vakler. I øjeblikket er renterne – og dermed afkastet – på obligationer imidlertid kollapset som reaktion på recessionsbekymringer og usikkerheden over Trumps handelskrige.

Renterne på tyske tiårige obligationer er faldet til det laveste niveau siden gældskrisen i 2011/2012 og hænger fast i negativt territorium, hvilket effektivt betyder, at man skal betale for at parkere sine penge der. Det gør udbytteaktier til et bedre alternativ end obligationer og med en sikkerhed, der er større end det bredere aktiemarked. Den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley påpegede også i en rapport fra sidste uge, at der historisk har været en stærk korrelation mellem tyske statsrenter og stigende investeringer i udbyttefonde.

»Jeg regner med, at handelskrigen i sidste ende vil blive løst, og global økonomisk vækst vil stabilisere sig, men situationen kan i mellemtiden godt føre til mere markedsvolatilitet. Under de markedsbetingelser ser jeg interessante muligheder i kvalitetsudbytteaktier, hvor usikkerheden kan blive afbødet med vedvarende udbyttebetalinger,« siger Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank.

Han er mest interesseret i aktierne i Europa, hvor det såkaldte direkte afkast, også kaldet dividend yield på engelsk, er blandt de højeste i verden. I maj lå udbytteafkastet i Europa på 3,7 pct, mens det for vækstlandene var 2,8 pct., i Japan 2,5 pct. og bare 2 pct. i USA. Han forklarer, at netop efterspørgslen på den slags aktier er en af grundene til, at europæiske aktier har klaret sig en smule bedre end de amerikanske og asiatiske siden nytår. Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks er således steget 9,7 pct. i 2019, mens det amerikanske S&P 500 er steget 9,5 pct., og Japans Nikkei 225 er oppe med to pct.

»Jeg tror, at der er flere, der pludselig kommer og vil have fat i de europæiske dividendeaktier, så man skal lige sørge for at få købe op, inden det bliver for dyrt,« siger Lars Skovgaard Andersen.

Danske Bank-strategen peger ikke på nogen specifikke aktier, men understreger, at det skal være kvalitetsaktier – virksomheder, der er kendetegnet ved at have et højt afkast på deres egenkapital, forholdsvis lille gældspukkel og stabil vækst i indtjeningen. Eksempler på den slags virksomheder i Danmark er ISS, Novo Nordisk og Tryg, mens Allianz, Siemens, Enel og Axa falder ind under kategorien bredere i Europa. Det er dog vigtigt at huske, at man kan godt kan få udbytte, samtidig med at kurserne falder som en del af en bredere markedsnedtur. Det er dog ikke en garanti mod kurstab.