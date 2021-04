Mere populær end Tinder – 33-årig dansker i New York vil demokratisere investering

Jannick Malling har allerede smidt sine 2021-vækstplaner ud af vinduet. Ikke fordi han som hos mange andre coronaramte virksomheder er blevet tvunget til at nedjustere, men fordi hans virksomhed, investeringsplatformen Public.com, har klaret sig overraskende godt i årets første tre måneder.

Så godt, at målet om en 30 procent stor vækst om måneden hurtigt viste sig at være for lavt sat. Så godt, at han akut har måttet hyre hundredvis af nye udviklere til kontoret i Ballerup. Og så godt, at Public i perioder har været en af de mest downloadede apps i USA – mere populær end Instagram, Uber og Tinder.

»Det er jo enhver iværksætters drøm at gå igennem sådan en vækstkurve,« fortæller 33-årige Malling fra sin lejlighed i New York.

»På et tidspunkt fik vi tre nye brugere i sekundet, og det var ret vildt. En app som Instagram er jo vokset viralt på den måde, men det er aldrig sket for finansielle services,« siger han.

Jannick Malling lancerede Public i september 2019 som et modsvar til de traditionelle investeringsplatforme. Appen henvender sig til små, private investorer og skiller sig ud ved at tilbyde aktier i små bidder, i stedet for at man skal spare 20.000 kroner op til at købe eksempelvis en hel Amazon-aktie. På den måde kan man hurtigere komme i gang med at investere, og det giver en større adgang til markedet for de mindre investorer, forklarer Malling. I øjeblikket kan man kun bruge appen i USA, men håbet er, at den kommer til Europa på et senere tidspunkt.

»Der er mange i 20erne, der tænker, at de først skal i gang med at investere, når de er i 40erne, og så sparer de 20.000 eller 40.000 dollar op til det og læser en masse bøger, inden de går i gang. Det går ikke op for dem, at de 20 år, de har tænkt sig at vente, kan koste dem millioner af dollar i forspildt opsparing. Det er dette problem, vi vil løse med Public,« siger Malling.

FAKTA Blå bog om Jannick Malling 33 år og bor i New York med sin kone samt sin nyfødte datter og toårige søn.

Har en bachelor fra CBS i corporate finance, management og økonomi.

Lancerede i 2019 investeringsplatformen Public.com i USA. Den er endnu ikke i Europa.

Public rejste 1,35 milliarder kroner i februar og er nu værdiansat til 7,5 milliarder kroner.

Investorerne tæller blandt andre kendisser som Will Smith, The Chainsmokers og Zoe Saldana og venturefondene Accel, Greycroft og Lakestar, der tidligere har satset penge på virksomheder som Facebook og Airbnb.

Malling fik sit første job som 17-årig i Saxo Bank. Inden jobsamtalen havde han læst Saxos regnskaber fire år tilbage, fordi han troede, at sådan forberedte alle sig.

Er vokset op med en far, der havde eget VVS-firma, så han har været vant til at arbejde hårdt og ambitiøst.

Var med til at etablere CHF Group og Tradable. Førstnævnte blev solgt for 825 millioner kroner i 2016. FOLD UD FOLD UD

Ingen Wolf of Wall Street

Jannick Malling fik ideen til Public, da han som 29-årig flyttede til New York. Han havde altid været misundelig på, hvad han troede var den amerikanske investeringskultur, hvor nærmest alle – din mor, frisør og skolelærer – investerede og sparede op fra barnsben. De havde trods alt adgang til verdens største aktiemarked og nogle af verdens største og mest succesfulde virksomheder at investere i.

Malling fandt i New York dog hurtigt ud af, at den forestilling var en illusion, og at hans misundelse var uden grund. Der var simpelthen ikke særlig mange almindelige mennesker – uden for finanssektoren – der benyttede sig af aktiemarkedet, primært fordi de følte sig intimiderede af det.

Derfor har Jannick Malling bygget Public som en social app, hvor brugere fra alle baggrunde kan dele tips og erfaring og lære af hinanden. Uden at blive dømt for at stille dumme spørgsmål af en »smart« Wall Street-type. Samtidig har det været vigtigt for Malling, at appen er inkluderende og har en alsidig brugerbase – netop for at dele erfaring med så mange forskellige mennesker som muligt. 40 procent af brugerne er kvinder, knap 50 procent er farvede, mens 90 procent er førstegangsinvestorer.

»Den fundamentale grund til, at mange ikke kommer ind på aktiemarkedet, er, at de er intimiderede, og det handler rigtig meget om kulturen. Siden finanskrisen har aktiemarkedets image været præget af et »Wolf of Wall Street«-miljø domineret af hvide mænd, der aggressivt handler aktier dagligt. Der har i industrien været mere fokus på day trading end på investering, og for mig er det to vidt forskellige discipliner, der slet ikke kan sammenlignes,« siger Malling.

»Day trading er noget, hvor du sidder derhjemme med syv skærme og er helt stresset på Red Bull, mens du prøver at lave 30 handler om dagen. Det er generelt noget, man taber penge på. At investere er at tænke mere langsigtet, og det er ikke rocket science. Warren Buffett (succesrig investor, red.) siger for eksempel, at »time in the market is better than timing the market«, og dette citat har vi hængende på Publics kontor. Det er den adfærd, vi designer ud fra,« tilføjer han.

Til kamp mod uligheden

Ved at introducere en investeringsplatform for almindelige mennesker håber Malling at være med til at »demokratisere« investering og skabe mere lighed i samfundet. Siden finanskrisen er aktiemarkedet – især i USA – eksploderet, men denne velstand har dog ramt meget snævert. Ifølge det amerikanske Census Bureau ramte uligheden i 2018 det højeste niveau nogensinde. De 20 procent rigeste amerikanere tjente dette år mere end de resterende 80 procent tilsammen.

»Jeg mener, at den største årsag til, at der er så meget ulighed i USA, er aktiemarkedet. På den ene side er det et fantastisk fænomen, men på den anden side – i forhold til lighed – er det noget af det dårligste, der er sket i verden,« siger Malling.

»Hvis man vil løse det problem, er investering en del af det. Det er dér, navnet Public kommer fra. Det spiller på ironien i, at aktiemarkedet jo hedder the public market (det offentlige marked, red.), men de fleste synes ikke, det er for dem. Aktiemarkedet er jo vitterligt designet for the public, den gennemsnitlige investor. Det startede for 400 år siden med the Dutch East India Company, der rejste kapital fra private investorer, som så fik noget af overskuddet til gengæld. Det begyndte som noget simpelt og smukt og har udviklet sig til noget meget kompliceret med hedgefonde, højfrekvens-traders, optionskontrakter og alt muligt andet. Vi prøver at bringe investering tilbage til det originale mål,« forklarer Jannick Malling.

Gamechanger

Og man må sige, at timingen har været helt rigtig. I slutningen af januar blev et hidtil uset stormløb på Wall Street indledt, hvor det lykkedes en hær af småinvestorer at ruske grundigt op i markedet med målrettede, fælles investeringer i blandt andet GameStop-aktien. GameStop var karakteriseret ved, at mange store investeringsfonde havde shortet aktien og dermed satset hårdt på et kurstab. Hvis en shortet aktie i stedet stiger, ender investoren med at tabe penge.

Ved i fællesskab at presse GameStop-aktien op fik småinvestorhæren sendt de store investeringsfonde ud på dybt vand, og flere fonde tabte milliarder af dollar. Det blev beskrevet som Wall Streets udgave af David mod Goliat, hvor den lille vinder over den store.

GameStop-affæren blev afgørende for Public. Fra den ene dag til den anden blev der kæmpe efterspørgsel på en investeringsplatform for den almindelige amerikaner, der nu var klar over, at aktiemarkedet altså ikke kun var for habitterne på Wall Street. De små kunne også rykke noget. Samtidig satte GameStop yderligere fut i den trend, vi også har set under coronanedlukningen i Danmark – at investering er blevet en folkesport, hvor netop mor, frisør og skolelærer er med.

»Vi sluttede 2020 med at have vækstet vores brugerbase 13 gange og rejse 400 millioner kroner i funding. Der tænkte jeg: Wow, det er mange penge, og det har godt nok været et vildt år. Jeg kan huske, at min cofounder, Leif, og jeg sagde til hinanden, at vi ikke skal forvente, at det vil være sådan i alle år. Så vi prøvede at sætte forventningerne lidt ned, og i januar var vi også på vej til at have 30 procent vækst som i året før,« siger han.

»28. januar stak det så fuldstændig af. Jeg kan huske, at vi allerede klokken 8.30 – en time før det amerikanske aktiemarked åbner – havde lige så mange signups, som vi plejede at have på en hel dag. Der vidste vi bare, at det her er en gamechanger. Vi var blandt de mest downloadede apps i hele USA – over Tinder og Uber – og det væltede bare ind med brugere. I de dage gjorde vi alt, hvad vi kunne for at holde servicen oppe, og heldigvis gik den ikke ned. Vi fik rigtig meget medieomtale, og dette er fortsat,« tilføjer Malling.

Publics store popularitet siden januar er også smittet af på interessen fra investorer i virksomheden. Under en ny funding-runde i februar rejste Public 220 millioner dollar svarende til 1,35 milliarder kroner, hvilket er kommet oven i de 400 millioner kroner, der blev rejst i december. Public er nu vurderet til at være 1,2 milliarder dollar eller 7,5 milliarder kroner værd. Investorerne tæller blandt andre kendisser som Will Smith og youtuberen Philip DeFranco samt venturefondene Accel, Greycroft og Lakestar, der tidligere har satset penge på virksomheder som Facebook og Airbnb.

50 millioner brugere

Jannick Mallings investeringsapp har nu flere end en million brugere. Selvom det er gået hurtigere end forventet, er det stadig langt fra Publics mål om at få 50 millioner brugere. Mallings tese er, at der efter den seneste investeringsbølge vil være 150 millioner amerikanere, der bruger en investeringsapp, og Public regner med i hvert fald at kunne få en tredjedel.

»Der kommer måske til at være to til tre selskaber, der kæmper om de 150 millioner. Robinhood er nok den ene, vi vil måske være den første, og så vil der komme en tredje. Det er lidt det samme som inden for ride-sharing services (taxakørsel, red.). Du har Uber og Lyft som de store, og der er aldrig mere end tre stykker typisk,« forklarer Malling.

»Uanset hvad så mener vi, at vi er tidligt på denne rejse. Der er en helt ny generation af mennesker, der er vokset op med et aktiemarked, der er designet på en ny og anderledes måde: Hvor du lige så snart, du fylder 18 år, kan lægge ti dollar i din yndlingsaktie og ikke behøver vente, til du er i 30erne med at komme i gang. Vi træder ind i en ny æra. Der er rigtig mange, der har opdaget aktiemarkedet, og det kan godt være, at deres første indtryk var GameStop og volatilitet, men her på Public er det gået op for dem, at der er andre investeringsstrategier, der er langt mere fornuftige,« tilføjer han.

Og hvad så med Europa? Jo, det er også på tegnebrættet. Jannick Malling fortæller, at han dagligt bliver kontaktet af personer fra Storbritannien, Canada og Europa, der håber, at Public også kommer til deres land.

»Vi er begyndt at tænke på andre markeder, og efter den seneste funding-runde har vi kapitalen til at gøre det. Men vi ser stadig rigtig meget upside på det amerikanske marked, så det kommer an på, hvornår timingen er rigtig i forhold til vores egen organisation,« siger Malling.

Og skal Public selv »go public« – altså blive børsnoteret? Det er der ikke planer om lige i øjeblikket, lyder det fra Publics stifter.