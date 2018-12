Lauritz.com rammer historisk lavpunkt

Aktienedturen fortsætter for auktionshuset Lauritz.com. Torsdag rammer selskabets aktiekurs laveste niveau nogensinde. Kl. 13.45 er Lauritz.com-aktien således 0,90 svenske kroner værd.

Det er fald på fem procent på dagen, og mere alarmerende et fald på 77 procent i år alene. Dermed er auktionshuset, der kæmper med et gældsbjerg, som kaster lange skygger over auktionshusets fremtid, nu nede på en markedsværdi på blot 36,7 mio. svenske kroner. Ved årets indgang lød værdien på 162,4 mio. svenske kroner.

Det seneste fald kommer på en dag, hvor Berlingske kan berette om en langtrukken ledelseskrise hos auktionshuset.

Lauritz.com-ledelsen med ejer Bengt Sundstrøm i spidsen har beskrevet netop gælden som den vigtigste opgave at få styr på, og flere gange forsikret, at selskabet ville finde en løsning inden årets udgang.

Fyring og nedjustering

For godt et år siden blev topchef Erik Norberg fyret, hvilket udløste en stor krise og et regulært ledelsesopgør i auktionshuset, der allerede dengang var hårdt presset af en faldende omsætning og aktiekurs.

Tre bestyrelsesmedlemmer forlod dengang firmaet i protest, og torsdag kunne Berlingske så løfte sløret for, at endnu en nøglefigur, driftsdirektør Henrik Engmark, afleverede sin opsigelse kort efter den store ledelsesflugt.

Dermed står Bengt Sundstrøm bemærkelsesværdigt alene med den helt afgørende opgave at få styr på gælden. Om godt et halvt år skal den farverige idémand og iværksætter bag Lauritz.com nemlig indfri en obligation på omkring en kvart milliard kroner, hvilket i størrelse svarer til omkring otte gange auktionshusets nuværende markedsværdi.

Samtidig måtte ejeren ved det seneste kvartalsregnskab notere, at de økonomiske udsigter for selskabet så endnu værre ud end forventet. Her måtte man foretage nok en markant nedjustering. Selskabet havde forventet at levere et overskud før skat på op mod 35 mio. kroner, men kan nu i bedste fald lande et overskud på 20 mio. kroner i 2018.