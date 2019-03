Klumme: For præcis ti år siden ramte aktier bunden – og nu raser debatten om, hvorvidt vi har ramt toppen

Den forgangne uge markerer noget helt særligt for finansmarkedet. For præcis ti år siden ramte aktier bunden i både USA og Danmark, da investorer gik i sort og troede, at den finansielle dommedag var nær.

6. marts 2009 faldt det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks – meget symbolsk – til en kurs på 666 efter at have styrtet over 50 pct. på bare fire måneder. Men derfra begyndte det langsomt at lysne. Danmarks eliteindeks fandt bunden samme dag i en kurs på 213.

Siden da er især det amerikanske aktiemarked marcheret støt opad uden at se sig tilbage. Der har været et par små tilbageslag undervejs, men i en ellers næsten lige linje er S&P steget 312 pct. siden den djævelske 6. marts for ti år siden. C20-indekset – C25 eksisterede ikke dengang – er hoppet hele 363 pct. Med andre ord: Hvis du havde investeret 10.000 kroner i danske aktier midt i finanskrisen, ville du have godt 46.300 kroner i dag.

Efter sådan et fænomenalt opsving rejser sig selvfølgelig millionspørgsmålet: Er vi ved at nå toppen?

Ifølge Doug Kass, en amerikansk hedgefond-manager hos Seabreeze Partners Management i Florida, er svaret ja. Doug Kass er interessant, fordi han som en af de få korrekt forudsagde finanskrisen i 2007 og markedsbunden i 2009. I samme uge som S&P ramte bunden for ti år siden, lukkede han alle sine short-investeringer og begyndte at købe aktier. Når man shorter aktier, satser man på, at de falder, og Kass tjente gennem finanskrisen store beløb på det katastrofale aktiemarked.

Efterfølgende har han skovlet penge ind på det tiårige opsving, men nu tror han ikke på det længere. Da jeg talte med ham tidligere på ugen, fortalte han, at han igen er begyndt at shorte S&P-indekset og enkeltaktier, hvilket er et stærkt signal om, at han tror, at markedet falder. Hans største bekymringer er den politiske tumult i både USA og rundt omkring i verden, og at centralbankerne på en eller anden måde kommer til at lave en fejl, der kvæler økonomien og dermed aktiemarkedet.

Som amerikansk storinvestor har han ikke nogen mening om danske aktier, men får han ret i S&P 500s fremtidige udvikling, kommer det også til at gøre nas herhjemme. Det amerikanske aktiemarked er på mange måder så toneangivende for os i Europa, at vi ofte bare følger med.

Du kan læse hele interviewet med Doug Kass her.

Nu er Doug Kass selvfølgelig ikke den eneste med en stemme inden for investeringer. Mange aktiestrateger, som jeg taler med, tror stadig på gevinster, og især såkaldte emerging markets er populære. Både J.P. Morgan og Morgan Stanley kom i den forgangne uge med anbefalinger om at købe kinesiske aktier – og det selv om det kinesiske marked er steget over 20 pct. siden nytår.

Men debatten om, hvornår den næste store nedtur kommer, vil formentligt tage til, efter at ECB-chef Mario Draghi i torsdags dræbte alle håb om et økonomisk comeback i andet kvartal og udelukkede renteforhøjelser i 2019. Godt for danske boligejere selvfølgelig, men knap så fedt for bankerne og bankaktier, der nu skal leve med negative renter endnu længere. (Draghi sagde godt nok, at de negative renter har været »ganske vellykkede«, men det er alle finansfolk nok ikke helt enige i.)

I næste uge går vi igen ind i den afgørende Brexit-fase i Storbritannien, og der er potentielt tre vigtige afstemninger. Tirsdag skal Underhuset stemme om Theresa Mays skilsmisseaftale. Bliver den stemt ned, stemmer politikerne onsdag om, hvorvidt de vil udelukke en no deal-Brexit. Det vil de formentlig godt, hvilket leder til den sidste afstemning torsdag, hvor de stemmer om, hvorvidt de skal udskyde Brexit. Hvad der sker på de tre dage, kan potentielt være afgørende for Storbritanniens fremtid.

To ting jeg snakkede med mine aktiekilder om i denne uge:

Europæiske aktier er historisk upopulære – det er din store mulighed

Næsten ingen har lyst til at købe europæiske aktier lige nu. Usikkerhed over Brexit, populisme, en økonomisk afmatning og faldende indtjeningsvækst hos virksomhederne, har gjort regionen til den mest upopulære blandt et bredt felt af aktiestrateger. Men ifølge både Lars Skovgaard Andersen og Azad Zangana, strateger hos henholdsvis Danske Bank og Schroders, er europæiske aktier den bedste mulighed lige nu. De argumenterer blandt andet for, at Europa vil stå særligt stærkt, hvis der kommer en handelsaftale mellem USA og Kina, fordi mange kinesiske virksomheder har europæiske underleverandører. Medvind for Kina betyder derfor også højere efterspørgsel på mange europæiske varer og potentielt højere aktiekurser.

Pensionsreformer kan redde Brasilien ud af gældsproblem

Brasilien har længe været i bad standing hos investorerne, der i slutningen af sidste år sendte den lokale valuta – real – til den laveste dollarkurs nogensinde. Et af problemerne har været landets bugnende gæld, der har truet med at sende Brasilien ud i en kæmpe økonomisk krise. Men nu ser det lysere ud, siger Kevin Daly, investeringschef for emerging markets hos Aberdeen Standard Investments. Han forklarer, at Brasiliens nye præsident – den højreorienterede Jair Bolsonaro – har søsat en pensionsreform, der er altafgørende for at lette presset på de hårdt plagede offentlige finanser. Det vil være godt for realen, Brasilianske statsobligationer og aktier.