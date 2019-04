I et åbent brev øger Uggla presset på Mærsk og Danske Bank: Aktierne skal stige nu

Aktiekurserne i A.P. Møller-Mærsk og Danske Bank har slet ikke udviklet sig på en tilfredsstillende måde. Robert Uggla, barnebarn efter Mærsk Mc-Kinney Møller, gør det nu helt klart, at tiden er kommet til, at se stigende kurser i de to selskaber.

Robert Uggla er adm. direktør i A.P. Møller Holding, der er den største aktionær i både A.P. Møller-Mærsk og Danske Bank. Holdingselskabet er kontrolleret af Mærsk-familien, og herfra har han de senere år skuffende set, hvordan aktieposterne har udviklet sig.

A.P. Møller-Mærsk er i gang med et omfattende strategisk skifte, hvor energiforretningerne er solgt fra, og hvor fokus nu er på at skabe en moderne, digital transportvirksomhed. Men investorerne har langt fra købt den historie. Selvom markedet generelt har anerkendt planerne, venter de endnu på at købe aktier indtil Mærsk har vist, at strategien er rigtig.

I Danske Bank er det særligt den store hvidvask-sag som ikke bare har kostet topchef Thomas Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen jobbet, men også aktionærerne mange penge.

A.P. Møller-Mærsk har en aktiekurs, der svarer til 0,9 gange den bogførte værdi, mens det samme tal for Dansk Bank er 0,6. Det betyder, at de bogførte værdier er større end markedsværdierne. Eller sagt på en anden måde, så ville det teoretisk være mere værdifuldt for aktionærerne at likvidere selskaberne og sælge dem fra i små bidder.

»Discounten i begge selskabers aktiekurser er en funktion af aktionærernes utilfredshed med begge selskabers udvikling. Fra vores synspunkt repræsenterer det også en stor mulighed for direktionerne og bestyrelserne til at skabe langsigtet værdi for aktionærerne. Det ser vi som presserende,« skriver Robert Uggla i et åbent brev i anledning af A.P. Møller Holdings årsregnskab.

Hullet skal lukkes

Han siger at alene det, at aktierne i de to selskaber stiger op til den bogførte værdi, vil skabe store værdier.

»At lukke hullet mellem markedet og den bogførte værdi ville svarer til en værdiskabelse på i nærheden af 87 mia. kr. til aktionærerne i de to selskaber,« skriver Uggla.

Mærsk-aktien har de senere år haft svært ved at kravle op. De seneste dage er aktien dog steget lidt og Mærsk-aktien er i dag en smule højere end for et år siden. I Danske Bank har hvidvasksagen kostet dyrt, og aktien har på et år mistet mere end 40 pct. I forbindelse med selskabets generalforsamling udtrykte Robert Ugglas mor Ane Uggla også bekymring over aktiekursen.

A.P. Møller Holding løftede i 2018 salget til 260,9 mia. kr. fra 219 mia. kr., mens selskabets andel i dets selskaber samlede overskud steg fra 1,3 mia. kr. til 10,9 mia. kr.

Holdingselskabet ejer 41,5 pct. i A.P. Møller-Mærsk og 21,3 pct. af aktierne i Danske Bank. Derudover ejer A.P. Møller Holding tankrederiet Maersk Tankers, som blev købt ud af A.P. Møller-Mærsk i 2017. Andre aktiviteter tæller blandt andet en kapitalfond, der investerer i Afrika.