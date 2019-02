Han er med ét slag blevet 41 mio. kr. rigere – men Lars Marcher har meget mere i vente

Siden regnskabsåret 2014-15 er medico-koncernen Ambus omsætning vokset med 40 procent til 2,6 mia. kr., mens driftsindtjeningen og årets resultat er mere end fordoblet.

Selv om Ambu i 2018 måtte se sin kursværdi nærmest halveret, er selskabets aktiekurs stadig mere end tidoblet siden 2014, og nu har Ambus mangeårige topchef, Lars Marcher, så hævet en del af lønnen for at have ført medico-virksomheden til succes.

Det skete, da han i mandags udnyttede en del af sine aktieoptioner og solgte 575.000 aktier med et provenu på 87,5 mio. kr. til følge.

Skattevæsnet snupper dog cirka 46 mio. kr. af provenuet, oplyser Ambu i en pressemeddelelse.

Marcher: Jeg var nødt til at sælge nu

Til Børsen fortæller Lars Marcher, at han var nødt til at sælge nu, hvis han ikke skulle risikere, at de mange millioner forsvandt ud i intetheden.

De 575.000 aktier er nemlig optioner, som Lars Marcher fik tildelt i 2014, og som ifølge Ambus aktieoptionsprogram skal realiseres tidligst tre år og senest seks år efter tildelingen. Ellers bortfalder retten til optionerne.

Seksårsfristen udløber til efteråret, og insiderregler forhindrer en topchef i at sælge aktieoptioner, hvis hans selskab står over for større begivenheder, der kan påvirke kursen, for eksempel opkøb eller frasalg. Da ingen, heller ikke Lars Marcher, kan forudsige 100 pct., hvad fremtiden bringer, var han ifølge eget udsagn nødt til at sælge nu.

»Jeg kunne godt have ventet et par kvartaler mere, men jeg kan kun sælge aktierne, hvis der er et såkaldt »åbent vindue« til det. Hvis der er gang i akkvisitioner senere på året, som gør, at jeg er indsider, så har jeg ikke mulighed for at udnytte optionen. Jo tættere, man kommer på kanten, desto mere påpasselig er man nødt til at være,« forklarer Lars Marcher til Børsen og afviser samtidig, at der er opkøb på vej fra virksomhedens side.

Alderdommen er sikret

Selv om Lars Marcher skulle have misset muligheden for at udnytte 2014-optionerne, havde han ikke behøvet at frygte for sin alderdom.

Ambu besluttede i efteråret som den første børsnoterede virksomhed i Danmark at skabe fuld åbenhed om aflønningen af koncernens topledelse. Den cykelglade Ambu-topchef oplyser til Børsen, at han efter salget i mandags fortsat er i besiddelse af cirka 3,8 mio. aktier, inklusive det han indtil videre har opsparet i Ambus 2020-aktieoptionsprogram.

Ambu handles onsdag over middag til kurs 153. Det betyder, at Lars Marcher netop nu står med aktieoptioner til en samlet værdig af 580 mio. kr. på hånden. Derfra skal trækkes et beløb til at købe aktierne fri fra Ambu og så skat på 56 pct. af provenuet. Aktieoptionerne vil kunne udnyttes løbende over de kommende år.