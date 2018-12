Gigantiske klø til netbutik: Dansk rigmand taber 3,3 mia. i ét hug

Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsens står overfor et milliardtab på sin investering i den britiske modeportal Asos, efter aktien har fået gevaldige kursklø mandag.

Asos-aktien er dykket næsten 43 pct, hvilket har kappet knap 1,5 mia. pund, eller 12,4 mia. kroner af virksomhedens markedsværdi. Povlsen ejer igennem et separat aktieselskab 26,58 pct. af den engelske webbutik, så mandagens blodbad har kostet ham cirka 3,3 milliarder kroner.

Det dramatiske fald kommer, efter Asos advarede aktionærer om, at julesæsonen er kommet virkelig skidt fra start, og at det vil trække hele årets salg ned.

Virksomheden skyder skylden for det skuffende julesalg på en priskrig blandt britiske forretninger og på dalende forbrugertillid som en konsekvens af den politiske ballade over Brexit. Julesalget er afgørende for de fleste butikker, så en skuffende udmelding fra en af sektorens darlings skaber frygt for, at det ser sort ud over hele linien.

»Hvis Asos har det svært, så har stort set alle detailaktier et problem. Vi vidste godt at »high street«-butikker havde det svært på grund af nogle strukturelle skift, men at Asos pludselig nedjusterer deres forventninger, antyder, at julesalget for hele sektoren er værre end forventet,« skriver Neil Wilson, Neil Wilson, chefanalytiker hos handelsplatformen Markets.com, i en kommentar.

»High street« refererer til fysiske butikker på de engelske hovedgader i modsætning til online-butikkerne, der har haft stærk fremgang de seneste år.

De dårlige nyheder for Asos kommer midt i en bredere krise for de britiske detailkæder, der forsøger at holde sig oven vande med sparerunder og storstilede omstruktureringsplaner. I sidste uge sagde chefen for sportskæden Sports Direct Mike Ashley, at salget i november havde været »utroligt dårligt,« hvilket sendte aktien ned 15 pct.

De sorte skyer over branchen hev detailaktier ned over hele Europa mandag. Hennes & Mauritz aktien faldt 6,5 pct, Next drattede 3 pct., mens Marks & Spencer tabte 4,3 pct. i værdi.