Er faldet 14 pct. på to dage: Norwegian-aktien fortsætter nedtur efter EasyJet-advarsel

Det hårdtpressede flyselskab Norwegian får mandag igen tæsk på børsen, og aktien dykker over 8 pct. i et ellers positivt europæisk aktiemarked.

Det betyder, at aktien nu er faldet fire dage i træk, og alene inden for de seneste to handelsdage er den drattet 14 pct. Siden sin top i en kurs på 217,51 norske kroner i september 2015 er den nu styrtet over 80 pct.

Aktien kom mandag under pres, efter rivalen EasyJet sagde, at omsætningen over de næste seks måneder – der inkluderer den vigtige sommerferiesæson – ser ud til at blive overraskende svag på grund af usikkerheden om økonomisk vækst og Brexit.

Udmeldingen var med til at lægge et slør af bekymringer over aktierne for de fleste europæiske flyselskaber, der allerede er udfordret på en række fronter. Billetpriserne er lave på grund af stigende konkurrence, der er for få piloter, brændstofpriserne stiger og flere af dem er ramt af Boeings problemer med 737 Max-flyene. I sidste uge krakkede det islandske flyselskab Wow Air, da kreditorerne ikke ville være med længere.

Flyveforbud for 18 Norwegian fly

Særligt Norwegian har været hårdt ramt af de groundede Boeing fly, som analytikere har estimeret koster flyselskabet mellem 5 millioner og 15 millioner norske kroner om dagen, ifølge Bloomberg. Norwegians 18 Boeing 737 Max-8 fly har siden 12. marts været under flyveforbud, efter netop den flytype var involveret i et styrt i Etiopien 10. marts, der dræbte alle ombord. Det var anden gang inden for et halvt år, at et af Boeings Max-fly styrtede, hvilket fik flymyndigheder verden over til at kræve en efterforskning.

Wall Street Journal skrev i fredags, at det var en fejl i flyenes datasystem kendt som MCAS, der fik flyet til at styrke i begge tilfælde. Boeing har sagt, at det vil give MCAS system er grundig opdatering, så det bliver nemmere for piloterne at styre manuelt, og de derved bedre kan undgå fremtidige ulykker med 737 Max-flyene. Det kan dog tage mange måneder før, at luftfartsmyndighederne i både USA og resten af verden giver software-opdateringen det grønne lys, og der kan altså gå tilsvarende lang tid, før ulykketsflyet kommer på vingerne igen.

Milliardnedjustering hos rejsekoncern

Det giver flyselskaberne en potentiel enorm økonomisk hovedpine. I fredags advarede den britiske fly- og rejsegigant Tui om, at problemerne med Boeing-flyene kan koste dem omkring 200 millioner euro, svarende til halvanden milliard danske kroner, hvilket førte til en nedjustering af Tuis 2019 driftsoverskud på samme beløb. Nedjusteringen forudsætter, at flytypen får lov at flyve igen i midten af juli, så et længere forbud kan barbere endnu mere af årets overskud.

Udmeldingen fra Tui fik med det samme investorerne til at vende blikket mod Norwegian, der endnu ikke har meldt konkret ud, hvor meget Boeing-flyforbuddet påvirker 2019 resultatet. Norwegian-aktien dykkede 5,6 pct. i fredagens handel.

Norwegian sagde i marts til Berlingske, at det vil sende regningen for de groundede fly videre til Boeing. Ifølge New York Times er flyselskabets topchef Bjørn Kjos mandag taget til Seattle for at holde et møde med den amerikanske flyleverandør for at komme frem til en løsning.

De svære vilkår i flybranchen kombineret med problemerne for 737 Max-flyene er kommet på det værst tænkelig tidspunkt for Norwegian. Flyselskabet døjer med en gigantisk gældspukkel og måtte tidligere på året hente tre mia. norske kroner i ekstra kapital, blandt andet hos en række norske rigmænd. Havde det ikke været for kapitalindsprøjtningen, så det sort ud for selskabets overlevelse, ifølge aktiestrateger.